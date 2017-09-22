22.09.2017, 20:15

Нарвские власти под нажимом общественности не отдали стадион под строительство церкви. Пока не отдали

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Нарвские власти под нажимом общественности не отдали стадион под строительство церкви. Пока не отдали
Roman Vikulov, Delfi

Мэр Нарвы Тармо Таммисте снял с повестки последнего в этом составе заседания горсобрания вопрос о передаче земли рядом с Хоровой школой приходу Нарвских святых Равноапостольских Кирилла и Мефодия Эстонской православной церкви Московского патриархата. Это произошло после того, как жители соседних домов узнали, что речь идет о передаче находящегося в упадке, но довольно обширного стадиона. Проживающие в районе стадиона сказали свое ”нет”, подкрепив его примерно двумястами подписями.

Отметим, что изначально информация о том, какую именно недвижимость собираются отдать под новую церковь, касалась территории между Хоровой школой и Ледовым холлом, то есть находящейся в некотором удалении от жилых массивов.

Уже сами жители по кадастровому номеру недвижимости определили незадолго до заседания, что речь идет именно о стадионе, который они желали бы видеть открытым пространством, реконструированным, доступным для общественности стадионом, который один там такой. Соседним стадионом ”Кренгольм” владеет клуб ”Нарва Транс”, и общественным по факту его назвать нельзя.

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Жителей, прежде всего, напрягает перспектива регулярного колокольного звона, который среди многоквартирных домов будет усиливаться эхом, а также, например, то, что доставка усопших на отпевание будет влиять на общее настроение.

Православные обряды, связанные с отпеванием усопших, и похоронные процессии являются тем обстоятельством, которое не может влиять позитивно на население нашего районе, отмечается в обращении к депутатам.

”Звуковые эффекты в виде звона колокола в условиях планировки нашего микрорайона и его тесной застройки усилялся, громкость и вибрация возрастут, что будут негативно ощущать жители ближайших домов, особенно те, что проживают на 3-5 этажах, поскольку расстояние от здания церкви до домов по номерами 7, 25, 27 по улице по улице 26 июля будет составлять 40-50 метров, а высота церкви по проекту не должна превышать 16 метров”, — говорится в письме.

Надо сказать, что сейчас на стадионе, несмотря на его общую запущенность, не только выгуливают собак, но и гуляют дети, не только из соседних домов, но и те, кто ждет урока в Хоровой школе, или ждет родителей после нее. Те, кто ждет старших детей с младшими детьми недовольны тем, что там нет даже качелей, или других игровых элементов, которыми можно было бы занять малыша. Мечтают о том, чтобы они появились. Вместе с тем, там расположено небольшое футбольное поле, площадка для игры в баскетбол, о развитии которых мечтают местные жители.

Roman Vikulov, Delfi

”Город Нарва называт себя ”городом дружелюбным к детям”, но уничтожение возможности обустроить спортивную площадку лишает его права на это почетное звание и лишает молодежь возможности проводить время с пользой, так как детские площадки, построенные в нашем микрорайоне, рассчитаны на детей младшего возраста”, — обращают внимание жители.

Он уверены, что для церкви несложно найти другое место, причем поблизости.

”Я ничего не имею против церквей как таковых, — сказала Delfi Людмила, жительница соседнего со стадионом дома, но в нашем районе несложно найти для храма другое место, например, рядом с Ледовым холлом. Если говорят, что церковь будет небольшой, зачем ей большая площадка?”

Депутат горсобрания Юрий Рауд, также проживающий в том же районе, полагает, что церковь можно было бы построить за находящимся неподалеку магазином Maxima XX.

”Там она точно никому не помешает. За ”Максимой” — только частный сектор, невысокие постройки, никакой резонации звука не будет”, — отметил Рауд.

Оппозиция уверена, что центристское большинство Нарвского городского собрания не собирается отказываться от плана отдать именно этот участок земли церкви, а просто решила отложить решение на ”после выборов”, не желая до них раздражать избирателей.

”Конечно, они просто отложили это решение, — не сомневается оппозиционерка Наталья Умарова. — Пройдут выборы и все будет сделано, как и предполагалось, если та же власть в городе сохранится”.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов сказал Delfi, что планы по месторасположению церкви вполне могут быть скорректированы, а вопрос сняли действительно в связи с обращением жителей.

”Конечно, нужно обсудить ситуацию с общественностью”, — сказал Ефимов, но в то же время отметил, что опасения по поводу оглушительного колокольного звона напрасны.

”Это же будет маленькая церковь, а зачастую в современных условиях в небольших храмах колокольный звон проигрывается акустической системой, то есть громкость можно регулировать”, — сказал председатель горсобрания.

Между тем, власти не дают ответа на вопрос, почему все не началось именно с обсуждения с окрестными жителями.

Напомним, что несколько лет назад, когда также планировалось строительство церкви на стадионе перед нарвским Домом детского творчества, опять же единственного в том районе, многие возмутились, и церковь в итоге построили неподалеку, где ее возведение не вызвало протестов.

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