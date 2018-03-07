Нарвские власти делают парковку на Петровской площади платной: читайте, какая будет стоимость

Нарвская городская управа одобрила проект решения о введении платы за парковку на Петровской площади. Теперь его предстоит обсудить городскому собранию. Если большинство проголосует ”за”, это будет первый опыт создания муниципалитетом платной парковки на своей земле. Следующих городских парковок власти пока не планируют.

Предполагается, что платной парковка на Петровской площади, на которой в частности находится таможенно-пограничный пункт ”Нарва-1”, будет с понедельника по пятницу, с 7 утра до 23.00. В выходные дни, а также в государственные праздники, припарковаться на Петровской можно будет бесплатно.

В соседней дворовой зоне, между зданиями Петровская площадь, 3, Петровская площадь, 5, Мальми, 2b и Мальми, 8, также парковка будет платной, и это объяснятся желанием защитить интересы местных жителей — очевидно, что желающие сэкономить на парковке будут искать места в соседних дворах. Условия платной парковки в этой зоне те же, что на Петровской, но действовать она будет в будние дни немного в другое время: с 07.00 до 17.00.

Жители соседних домов не так давно надеялись на то, что введение платной парковки на соседней Петровской площади и установка на въездах в их двор шлагбаумов, избавит их от ”челноков”, то есть людей зарабатывающих на переносе партий продовольственных и непродовольственных товаров на российскую сторону. Облюбовавшие вышеназванный двор ”челноки”, получающие из подъезжающих микроавтобусов свои партии товаров, раздражают жильцов тем, что ведут свою деятельность практически круглосуточно, шумят, мусорят, вступают в конфликт с теми, кому это не нравится. От шлагбаумов отказались, а отпугнет ли ”челноков” необходимость платить за парковку, скоро выяснится, но представляется, что 85 евро в месяц для организаторов этого бизнеса -небольшая проблема.

Если члены горсобрания не предложат свои расценки, а согласятся с вышедшими из управы, то стоимость парковки будет составлять 2 евро в час, 5 евро — в день, 85 евро в месяц. Заплатить можно будет по телефону или с помощью парковочного аппарата.

От платы за парковку предполагается освободить членов Нарвской горуправы и горсобрания (здание, в котором они работают, находится на площади), людей с ограниченными физическими возможностями.

Организацией парковки на Петровской площади и в соседнем дворе займется частная фирма — будет объявлен конкурс. Предполагается, что фирма будет получать 20 процентов от собранной за парковку платы, а штрафы в полном объеме пойдут в городской бюджет. Согласно предложению управы, размер штрафа за пользование парковкой течение суток без осуществления оплаты будет достигать 31 евро.

Главный специалист по охране порядка Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков, говорит, что в прошлом году за нарушения правил парковки на городских дорогах, парковочных зонных, а также на территориях объединений жильцов городскими чиновниками было выписано около 500 штрафов.

”В ближайшее время открытие других платных парковочных зон городом не планируется”, — говорит Дьяков.