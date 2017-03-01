Нарвские учителя подписали коллективный договор с городскими властями

В трехлетнем споре между нарвскими властями и педагогами поставлена точка — с помощью государственного примирителя стороны пришли к компромиссу и подписали новый коллективный договор.

По словам лидера Нарвского профсоюза работников образования Аллы Буткевич, сегодняшнее событие стало праздником для нарвских педагогов, передает rus.err.ee.

"В процессе переговоров, конечно, приходилось от чего-то отказываться, но самые важные моменты, на которые мы ставили вообще ставку — они достигнуты. Я считаю, что все то, что мы хотели все-таки закрепить, основные моменты, мы это сделали. Люди все время спрашивали и ждали этого. Когда я сказала, что это будет 28-го у госпримирителя, это были овации, правда", — сказал Буткевич.

Напомним, что споры вызывали несколько пунктов: отдельная оплата за классное руководство, дополнительные дни к отпуску педагогов детских садов, а также решение вопроса о контактных часах.

В итоге в новом договоре за классное руководство предусмотрена оплата в размере 100 евро в месяц, педагоги детских садов получили семь дополнительных дней к отпуску, и в договоре прописаны 24 контактных часа. Новый коллективный договор будет действовать три года.