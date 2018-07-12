Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

”Через несколько лет подобное приложение сможет создать каждый школьник, но ведь не оно возит людей, а конкретные водители на своих автомобилях, а клиенты выбирают самый выгодный для них вариант”, — отметил Федюшин, подчеркнув, что в Нарве сейчас уникальная ситуация, когда в любой конец города можно доехать за 2 евро 50 центов.

”Мы в свое время отстояли фиксированную цену, и сейчас любая бабушка знает, что можно дать внуку 2.50 и он доедет куда надо”, — указывает предприниматель.

В то же время основатели SmileTaxi, члены правления фирмы Юрий Князев и Максим Пантелеев, замечают, что с учетом особенностей Нарвы в данном городе их фирма также будет придерживаться фиксированного тарифа: ”2 евро 60 центов — за поездку”.

”Во всяком случае, поначалу так будет. Возможно, мы увидим, что выгоднее понизить тариф, и легко это сделаем, — говорит Юрий Князев. — Ведь это в любом случае ненормально, когда раз в пару лет нарвские таксофирмы резко повышают цену, у нас гораздо более гибкая система, которая допускает и снижение, если это выгодно всем”.

Приложение SmileTaxi, созданное на базе готового решения и доработанное с учетом местных реалий, будет действовать на территории всего Ида-Вирумаа, но во всех прочих, кроме Нарвы, муниципалитетах расчет стоимости поездки будет вестись исходя из расстояния, информируют предприниматели. В Силламяэ с помощью SmileTaxi можно уже сегодня заказать себе такси. В ближайшее время услугой можно будет воспользоваться и в других частях уезда.

Фиксированная цена SmileTaxi в Нарве на 10 центов выше, чем у конкурентов, но Князев и Пантелеев не видят в этом никакой проблемы.

”Мы предлагаем людям, прежде всего, удобный сервис. Они смогут по своему смартфону планировать поездку по времени, увидеть, где находится вызванный автомобиль в каждый момент, знать заранее, какого он цвета, марки. Водитель видит точное место нахождения своего клиента, никогда его с другим не перепутает и в любой момент сможет связаться с ним”, — отмечает Максим Пантелеев.

Руководитель действующей уже более 20 лет на рынке фирмы Ton Märts Анатолий Исаков сказал Delfi, что его компания планирует разработать собственное мобильное приложение, которое будет действовать параллельно с заказом такси по телефону, а то, что уже сегодня водители будут уходить в SmileTaxi он не верит.

”Таксисты — народ очень расчетливый, для них принципиально важным является вопрос, выгодно или не выгодно, и все уже убедились по предлагаемым условиям, что заработать там можно будет гораздо меньше”, — говорит Исаков, уверенный, что нежелание потерять доход удержит работников лучше, чем угроза увольнения.

Между тем, Максим Пантелеев заверяет, что все как раз ровно наоборот — за работу с сервисом SmileTaxi таксисты будут платить в два раза меньше, чем работодателю в обычных таксофирмах.

”Конкуренты делают некорректные расчеты, исходя из того, что таксист, якобы, работает 30 дней в месяц, совершая по 30 заказов в день, мы же берем в расчет реальную нагрузку”, — обращает внимание Максим Пантелеев, сообщая, что за пользование сервисом SmileTaxi таксист должен платить с выполненного заказа 5 процентов до конца лета.