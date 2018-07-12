12.07.2018, 18:10

Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси
Члены правления SmileTaxi Юрий Князев и Максим ПантелеевRoman Vikulov, Delfi

При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.

Delfi

Руководители трех крупных нарвских фирм, Sõprade Takso, Ida Takso и Ton Märts, провели даже совместное собрание, на котором обсуждали, что они могут противопоставить конкуренту. Позиция едина: работающих по договору таксистов, которые решат связаться со SmileTaxi, следует немедленно увольнять. В городе действуют и другие таксофирмы, но, например, и не участвовавший в собрании Валерий Федюшин, глава одной из крупнейших городских профильных компаний Seti Takso, уверен, что другого варианта просто нет.

”На войне как на войне”, — сказал Валерий Федюшин Delfi. В то же время он уверен в том, что у выходящего на рынок приложения нет шансов.

”Через несколько лет подобное приложение сможет создать каждый школьник, но ведь не оно возит людей, а конкретные водители на своих автомобилях, а клиенты выбирают самый выгодный для них вариант”, — отметил Федюшин, подчеркнув, что в Нарве сейчас уникальная ситуация, когда в любой конец города можно доехать за 2 евро 50 центов.

”Мы в свое время отстояли фиксированную цену, и сейчас любая бабушка знает, что можно дать внуку 2.50 и он доедет куда надо”, — указывает предприниматель.

В то же время основатели SmileTaxi, члены правления фирмы Юрий Князев и Максим Пантелеев, замечают, что с учетом особенностей Нарвы в данном городе их фирма также будет придерживаться фиксированного тарифа: ”2 евро 60 центов — за поездку”.

”Во всяком случае, поначалу так будет. Возможно, мы увидим, что выгоднее понизить тариф, и легко это сделаем, — говорит Юрий Князев. — Ведь это в любом случае ненормально, когда раз в пару лет нарвские таксофирмы резко повышают цену, у нас гораздо более гибкая система, которая допускает и снижение, если это выгодно всем”.

ТОП

Приложение SmileTaxi, созданное на базе готового решения и доработанное с учетом местных реалий, будет действовать на территории всего Ида-Вирумаа, но во всех прочих, кроме Нарвы, муниципалитетах расчет стоимости поездки будет вестись исходя из расстояния, информируют предприниматели. В Силламяэ с помощью SmileTaxi можно уже сегодня заказать себе такси. В ближайшее время услугой можно будет воспользоваться и в других частях уезда.

Фиксированная цена SmileTaxi в Нарве на 10 центов выше, чем у конкурентов, но Князев и Пантелеев не видят в этом никакой проблемы.

”Мы предлагаем людям, прежде всего, удобный сервис. Они смогут по своему смартфону планировать поездку по времени, увидеть, где находится вызванный автомобиль в каждый момент, знать заранее, какого он цвета, марки. Водитель видит точное место нахождения своего клиента, никогда его с другим не перепутает и в любой момент сможет связаться с ним”, — отмечает Максим Пантелеев.

Руководитель действующей уже более 20 лет на рынке фирмы Ton Märts Анатолий Исаков сказал Delfi, что его компания планирует разработать собственное мобильное приложение, которое будет действовать параллельно с заказом такси по телефону, а то, что уже сегодня водители будут уходить в SmileTaxi он не верит.

”Таксисты — народ очень расчетливый, для них принципиально важным является вопрос, выгодно или не выгодно, и все уже убедились по предлагаемым условиям, что заработать там можно будет гораздо меньше”, — говорит Исаков, уверенный, что нежелание потерять доход удержит работников лучше, чем угроза увольнения.

Между тем, Максим Пантелеев заверяет, что все как раз ровно наоборот — за работу с сервисом SmileTaxi таксисты будут платить в два раза меньше, чем работодателю в обычных таксофирмах.

”Конкуренты делают некорректные расчеты, исходя из того, что таксист, якобы, работает 30 дней в месяц, совершая по 30 заказов в день, мы же берем в расчет реальную нагрузку”, — обращает внимание Максим Пантелеев, сообщая, что за пользование сервисом SmileTaxi таксист должен платить с выполненного заказа 5 процентов до конца лета.

Юрий Князев добавляет, что большие возможности для водителей SmileTaxi открывает то, что никто не ограничивает их в том, где работать в тот или иной день. ”Например, нарвские водители могут свободно ехать в Силламяэ и доставлять клиентов там, и наоборот”, — говорит Князев, отмечая, что целью SmileTaxi является то, чтобы у каждого водителя, который к ним придет будет по 40-50 клиентов в день.

- Но все-таки в таксофирмах относятся очень скептически к этому утверждению. Говорят, что около половины местных клиентов — люди предпенсионного и пенсионного возрастов, которые не привыкли использовать смартфоны для работы с разными приложениями.

- Когда-то казалось, что пенсионера невозможно научить переводу денег через интернет-банк, а сейчас это умеют делать почти все. Приложение SmileTaxi в этом плане несравнимо проще — вызов такси осуществляется буквально парой движений, отмечает Максим Пантелеев.

В Нарве уже около 500 человек (каждый сотый горожанин, можно сказать) работают таксистами, и можно предположить, что все, кому интересен этот вид деятельности уже трудоустроены в конкретных фирмах. Но руководители SmileTaxi утверждают, что в целом не испытывают сложностей с поиском кадров — каждый день в уезде появляются желающие, в том числе из других фирм, но в Нарве процесс идет сложнее. Юрий Князев заверяет, что запуск SmileTaxi произойдет в любом случае, а эффективная работа сервиса не требует очень большого количества машин.

Работающий в одной из нарвских таксофирм Владимир сказал Delfi, что сам он скептически относится к начинанию SmileTaxi. ”Нарва — слишком маленький город. Поэтому сюда не приходят популярные мобильные сервисы вызова такси. Но посмотрим, конечно, что у них получится”, — сказал Владимир.

Руководитель Нарвского союза водителей такси (Narva Linna taksojuhtide liit) Александр Николаев считает, что если бы компания SmileTaxi предлагала водителям работать на фирменных машинах, им бы способствовал успех, а так он предполагает, что таксисту ничего не останется.

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