Нарвские таксисты задумались о создании своего профсоюза

В конце прошлой недели регистровым отделом Тартуского уездного суда было официально зарегистрировано некоммерческое объединение Narva Linna taksojuhtide liit или Союз таксистов города Нарвы. В перспективе на базе объединения может появиться полноценный профсоюз.

Об этом в понедельник, 26 июня, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал член правления новоиспеченного объединения, руководитель таксофирмы Ida Takso Станислав Пахомов.

Согласно данным Коммерческого регистра, НКО Narva Linna taksojuhtide liit было зарегистрировано 22 июня. В состав правления организации вошли пять человек — руководители нарвских фирм, занимающихся таксоизвозом.

"Цели организации — отстаивать права таксистов, централизовать эти усилия, обеспечить контакт между клиентами и таксистами", — сказал Пахомов.

"Таксисты смогут получить от организации поддержку в случае, если им потребуется юридическая помощь. То есть в какой-то степени речь идет даже о профсоюзе. Сейчас уже идут разговоры о создании полноценного профсоюза", — добавил Станислав Пахомов.