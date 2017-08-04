Нарвские соцдемы: нарвитяне должны решать, на что тратить деньги города

Нарвские социал-демократы вместе с избирательным союзом ”Наша Нарва” считают, что в Нарве по примеру Тарту должен быть учрежден народный бюджет, которым жители города смогут распоряжаться по своему усмотрению, значится в пресс-релизе партии.

По словам социал-демократа Владимира Изотова, в Тарту уже четыре года успешно реализуется проект народного бюджета.

”Народный бюджет — это определенная сумма из общего городского бюджета, которая тратится непосредственно по желанию местных жителей, — объясняет Изотов. — Каждый человек может сделать предложение — что же необходимо изменить в городе. Лучшие идеи претворяются в жизнь. Так в Тарту, по инициативе горожан, отремонтировали историческое здание конюшни, совсем недавно открыли ”карманный парк” во дворе бывшего Приборостроительного завода, возвели безопасное прибрежное ограждение у реки Эмайги…Чем же Нарва хуже?”, — рассказывает депутат Нарвского городского собрания из фракции социал-демократов Владимир Изотов.

По мнению Изотова, многие проекты в Нарве остаются нереализованными, так как правящая коалиция не считает их приоритетными. ”У нас до сих пор нет площадки для выгуливания собак, отсутствует открытая эстрада для художественных коллективов, нет современных спортивных площадок. У нарвитян должны быть право быть услышанными и возможность участвовать в судьбе города”, — считает Изотов.

Изотов напомнил, что ранее соцдемы предлагали Нарвскому городскому собранию инициировать народный бюджет размером в 30 000 евро, однако, центристское коалиционное большинство идею отклонило. Оппозиция от своей инициативы отказываться не намерена. В сентябре избирательный союз ”Наша Нарва” отправится в Тарту, чтобы подробнее ознакомиться с проектом народного бюджета в студенческой столице Эстонии.