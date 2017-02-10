Нарвские школьники обсуждают проблемы беженцев с зарубежными гостями

Нарвская Ваналиннаская государственная школа участвует в международном проекте "Say NO to indifference"- ”Скажи НЕТ безразличию” совместно с командами из Италии, Германии, Польши, Турции, Финляндии и Словакии. Проект осуществляется благодаря финансированию Европейской комиссии Erasmus+ KA2 в области партнерства для поддержки обмена опытом между школами.

С 6 по 10 февраля в Нарве гостят школьники и их руководители из каждой страны-участницы. Ученики Ваналиннаской государственной школы выступили в роли гостеприимных хозяев и разместили ребят у себя.

В рамках программы проекта ребята с учителями обсуждают проблемы беженцев и мигрантов, прибывающих в страны ЕС, формируют свое собственное мнение в противовес необоснованному страху, который нагнетают СМИ, размышляют о том, как можно помочь людям, которые попали в беду, ищут решения актуальных глобальных проблем. Также гости знакомятся с культурой и историей Нарвы и Эстонии, посещают различные экскурсии, смотрят фильмы, проводят дискотеки.

Читать еще

В среду, 8 февраля, гости посетили Нарвскую городскую управу. Вице-мэр Нарвы по вопросам культуры и образования Вячеслав Коновалов рассказал им о жизни города, а также о позиции Эстонии по вопросу беженцев.

В октябре 2016 года ученики Нарвской Ваналиннаской школы по этому же проекту побывали в Финляндии в городе Лаппеэнранта.