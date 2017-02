Нарвские школьники обсуждают проблемы беженцев с зарубежными гостями

Pressifoto

Нарвская Ваналиннаская государственная школа участвует в международном проекте "Say NO to indifference"- ”Скажи НЕТ безразличию” совместно с командами из Италии, Германии, Польши, Турции, Финляндии и Словакии. Проект осуществляется благодаря финансированию Европейской комиссии Erasmus+ KA2 в области партнерства для поддержки обмена опытом между школами.