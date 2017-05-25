Нарвские руководители объясняли в США, почему Нарва не будет ”следующим Донбассом”

25 мая из командировки в США вернулись мэр Нарвы Тармо Таммисте и вице-мэр Вячеслав Коновалов.

На прошедшей в Вашингтоне конференции ”Новая реальность: Балтийский регион в меняющемся мире”, а также в панельной дискуссии ”Жизнь на границе с Россией”, состоявшейся в городе-побратиме Нарвы Бэл-Эйре, и в частных беседах нарвские руководители развенчивали миф о том, что в Нарве жизнь остановилась в ожидании момента, когда ”город будет следующим”. Следующим за Донбассом, конечно, где военные действия, кажется, превратились в бесконечную историю.

Мэр и вице-мэр указывали на то, что сильно отличает Эстонию от Украины 2014 года, что отличает Нарву от Донецка, являющегося ее побратимом.

”У нас была одна встреча с эмигрантами из Эстонии, живущими в Америке поколениями с 40-х годов прошлого века. Их также интересовал вопрос, какая у нас в городе обстановка, какие есть предпосылки для возникновения кризиса, который мог бы вылиться в серьезный конфликт, аналогичный происходящему на Украине, — рассказывает вице-мэр Вячеслав Коновалов. — Мы говорили о том, что одним из главных отличий является то, что для Нарвы непредставим тот уровень коррупции, который был в предвоенном Донецке. Так как Донецк — побратим Нарвы, Тармо Таммисте в свое время бывал там довольно часто, всего семь раз, и я сам ездил туда с городской делегацией в 2013 год на День города. Тогда нас возили по Донецку на машинах, взятых из автосалона. То есть в таких случаях кто-то из городской администрации Донецка просто приходил в салон и забирал на время нужные автомобили. Для Эстонии это, конечно, совершенно невозможная ситуация”.

По словам Вячеслава Коновалова другие участники конференции в Вашингтоне много говорили о том, что страны Балтии чувствуют себя уверенно благодаря членству в блоке НАТО. В то же время, как сообщает Коновалов, специалист по этническим и религиозным проблемам Евразии Пол Гобл говорил о том, что глупо ждать прямого военного вторжения России в Эстонию, и вероятнее то, что РФ может попробовать создать кризис с помощью каких-либо провокаций. Коновалов говорит, что вступил с Гоблом в дискуссию, указал ему на то, что допускаемые им сценарии предполагают гораздо худшие отношения между эстонскими русскими и эстонцами, то есть такие, которых в действительности нет.

Слово ”Нарва” на вашингтонской конференции звучало очень часто.

”Сегодня многие ораторы упоминали Нарву. Я никогда не думал, что Нарва настолько известный город”, — сказал в начале своей речи на конференции Тармо Таммисте, в США побывавший впервые.

Чрезвычайно известной Нарва стала благодаря иностранным журналистам десятков популярных СМИ, от The Independent до Аль-Джазира, посещавшим приграничный город начиная 2014 года и искавшим ответ на вопрос, будет ли Нарва следующим ”донбассом”. А также благодаря экспертам, политологам, ответ на этот вопрос нашедшим и убеждавшим свою аудиторию, что именно с Нарвы может начаться третья мировая война.

В своем выступлении на вашингтонской конференции ”Балтийский регион в меняющемся мире” Вячеслав Коновалом отмечал, что негативный фон созданный материалами СМИ, тем или иным образом поднимающими тему возможности начала глобального конфликта с Нарвы, является препятствием для развития города. Он сравнил новые глобальные проблемы с образом Нарвы с теми, которые город переживал в 90-е на республиканском уровне, когда в эстонских СМИ имидж Северо-Востока формировали в основном плохие новости, криминальные, прежде всего.

Мэр и вице-мэр рассказали участникам конференции в Вашингтоне и дискуссии в Бел-Эйре о происходящем развитии Нарвы, о тех проектах, которые реализуются при поддержке фондов Евросоюза, о развитии Нарвского парка производства и логистики, созданного целевым учреждением ”Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа”.

К слову сказать, на осваиваемой сейчас новой территории технопарка (она носит название ”Кулгу”), где прокладываются коммуникации, уже три компании приобрели участки земли. Все это российские предприятия. Руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов говорит, что иностранные инвесторы вкладывать деньги в Нарву сейчас опасаются, несправедливо считают это неоправданным риском.

Репортер Delfi спросил Вячеслава Коновалова, не удалось ли в США пообщаться с каким-нибудь потенциальными инвесторами. По его словам, эта командировка не предполагала таких встреч, не носила бизнес-характер. ”Конференция в Вашигтоне была скорее политической, а в Бел-Эйр мы ездили как к побратиму Нарвы, и главной задачей было и там и там показать, что наш город нормально развивается и у нагнетаемых страхов нет никаких оснований”, — отмечает Коновалов, считающий эту миссию крайне важной, в том числе с точки зрения создания положительного фона, привлекательного для инвесторов.

В то же время он констатирует, что из США в Эстонию приходит очень мало инвестиционных денег. В сравнительном отношении даже меньше, чем из Эстонии идет в США.

”Об этом на конференции рассказывал бывший посол Эстонии в США, вице-канцлер министерства иностранных дел Вяйно Рейнарт. По его словам, сейчас инвестиции США в Эстонию составляют 290 миллионов в год, то есть по 0.9 доллара на каждого жителя США, в то время как эстонские предприятия инвестируют в США 105 миллионов в год, то есть по 80 долларов на каждого эстоноземельца”, — информирует Конорвалов.

Говоря об итогах визита в ставший в 2014 году побратимом Нарвы городок Бэл-Эйр (штат Мэрилэнд), вице-мэр сообщает, что ими стала договоренность о проведении выставки нарвских художников в местной галерее, а также была достигнута договоренность о визите в Нарву гостей из Бэл-Эйра в конце ноября этого года. В том числе в приграничный город приедут шесть студентов колледжа Бэл-Эйр (Harford Community College), которые в нарвских школах проведут интерактивные мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции. ”Еще когда обсуждался вопрос о том, насколько Нарва заинтересована в таком побратиме как Бэл-Эйр, нам этот городок казался очень маленьким — там всего 12 с половиной тысяч жителей, — рассказывает Вячеслав Коновалов. — Но выяснилось, что вокруг него живут еще 150 тысяч человек, а колледж там очень серьезный и есть возможности для сотрудничества с Нарвским колледжем Тартуского университета. Будем обсуждать и их”.

Состоявшаяся в Бэл-Эйре панельная дискуссия ”Жизнь на границе с Россией” носила более приземленный характер, чем вашингтонская конференция. Жителей городка-побратима Нарвы интересовали не только вопросы безопасности, например, участия Эстонии в НАТО, но и вопросы повседневной жизни. ”Какой есть общественный транспорт в Нарве? Насколько у вас популярен уголь? Сколько машин имеет каждая семья?”, — спрашивали руководителей Нарвы.