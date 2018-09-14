Нарвские пешеходно-велосипедные дорожки: до завершения работ три месяца. Почему не укладывали асфальт летом?



Георгий Игнатов заверил что проект идёт по плану.

- Сейчас — самая активная фаза проекта. Договор с подрядчиками RTS Infraehitus OÜ и Rand ja Tuulberg AS заключен до конца декабря, это значит, что у строителей есть ещё целых три месяца для завершения всех работ. Однозначно, основные большие работы должны быть закончены к концу этого года. Но некоторые моменты, связанные с пересекающимися работами, вероятно, могут, в конце концов, повлиять на конечные сроки, — сказал он.

Напомним, что параллельно проекту строительства пешеходно-велосипедных дорожек шло строительство ливневого отвода на ул. Раху, проводимого ”Нарва Веси”. На улице Йыэсуу также проводились масштабные работы, влияние которых на окончательные сроки ещё предстоит оценить, заметил директор департамента.

Первые на очереди

Однако многие горожане недоумевают: а почему по всему городу стоят разрытые участки, на которых месяц-другой практически ничего не делается?

- Этот вопрос мы обсуждали с подрядчиком и получили ответ, что однотипные работы проводятся по порядку. Отдельные бригады сначала по всему городу осуществляют один этап работ, за ним следует второй, и так далее. Мы не можем диктовать подрядчику порядок работ, их осуществление — его полная ответственность. Если работа по договору может быть выполнена в срок двумя бригадами, мы не можем требовать, чтобы работало десять одновременно, — пояснил Г. Игнатов.