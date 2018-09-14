14.09.2018, 09:20

Нарвские пешеходно-велосипедные дорожки: до завершения работ три месяца. Почему не укладывали асфальт летом?

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rus.delfi.ee
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Нарвские пешеходно-велосипедные дорожки: до завершения работ три месяца. Почему не укладывали асфальт летом?
Foto: Viru Prospekt

Почему строители не поторопились уложить асфальт в сухие летние месяцы, ”Виру Проспект” спросил директора Департамента развития и экономики Нарвы Георгия Игнатова.


Георгий Игнатов заверил что проект идёт по плану.

- Сейчас — самая активная фаза проекта. Договор с подрядчиками RTS Infraehitus и Rand ja Tuulberg AS заключен до конца декабря, это значит, что у строителей есть ещё целых три месяца для завершения всех работ. Однозначно, основные большие работы должны быть закончены к концу этого года. Но некоторые моменты, связанные с пересекающимися работами, вероятно, могут, в конце концов, повлиять на конечные сроки, — сказал он.

Напомним, что параллельно проекту строительства пешеходно-велосипедных дорожек шло строительство ливневого отвода на ул. Раху, проводимого ”Нарва Веси”. На улице Йыэсуу также проводились масштабные работы, влияние которых на окончательные сроки ещё предстоит оценить, заметил директор департамента.

Первые на очереди

Однако многие горожане недоумевают: а почему по всему городу стоят разрытые участки, на которых месяц-другой практически ничего не делается?

- Этот вопрос мы обсуждали с подрядчиком и получили ответ, что однотипные работы проводятся по порядку. Отдельные бригады сначала по всему городу осуществляют один этап работ, за ним следует второй, и так далее. Мы не можем диктовать подрядчику порядок работ, их осуществление — его полная ответственность. Если работа по договору может быть выполнена в срок двумя бригадами, мы не можем требовать, чтобы работало десять одновременно, — пояснил Г. Игнатов.

Он также отметил, что некоторые районы города стоят в первую очередь на асфальтирование — это район Аккекюла (там асфальтирование уже началось), район Кадастику и улица Орасе (конечная у бывшего магазина ”Сенди”). Здесь работы начнутся уже на следующей неделе.

Рынок перегрет

По словам Игнатова, на строительном рынке в Эстонии наблюдается ”большой перегрев”, в связи с чем найти людей для дорожного строительства сложно.

- К концу сезона все бросаются делать дороги одновременно, к тому же сейчас идет активная фаза освоения европейских денег, все это приводит к возрастанию стоимости работ и отсутствию свободных бригад, — делится своими наблюдениями Г. Игнатов.

В конкурсе госпоставки, проводимом тем или иным департаментом, теоретически может принять участие любая европейская фирма, однако, небольшие работы для них являются более дорогостоящими, чем для эстонских местных компаний. Следовательно, рынок рабочей силы ограничен.

Риск подрядчика

Многие горожане делятся своими сомнениями с редакцией нашей газеты: все лето стояла сухая жаркая погода, но асфальт нигде так и не появился. С началом осени начнутся дожди, одновременно стартует и асфальтирование. Опять рабочие будут укладывать асфальт под дождем. Разве это целесообразно и рачительно?

- Об этом мы много говорили раньше. Подрядчик обязан работать в соответствии со стандартами, нет смысла прописывать в договоре очевидные вещи. Также соблюдение этих стандартов отслеживает и надзор собственника. В этом смысле именно подрядчик несет риск невыполнения каких-то работ вовремя.
Наше дело — согласовать все необходимые условия, а затем зафиксировать нарушения, если они появятся, и применять санкции, предусмотренные договором. Сейчас мы об этом речь не ведем, так как фирма-подрядчик имеет хорошую репутацию, к тому же срок окончания договора — декабрь 2018 года. Предусмотрена также стандартная гарантия на работы — два года, — заключил господин Игнатов.

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