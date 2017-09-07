Нарвские кандидаты Овсянников и Филиппов окончательно признаны виновными в коррупции

Государственный суд накануне не принял к рассмотрению кассационные жалобы фигурантов громкого дела о коррупции во властных структурах Нарвы.

Таким образом, окончательно признаны виновными четверо — среди них депутат горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов, баллотирующиеся в Нарве по списку Центристской партии, пишет rus.err.ee.

Андрей Филиппов признан виновным в получении взятки и причастности к преступлению в сфере конкуренции. Федор Овсянников признан виновным в торговле влиянием и причастности к преступлению в сфере конкуренции.

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Напомним, что согласно обвинению прокуратуры, в 2008 — 2011 году Федор Овсянников, как член конкурсной комиссии по госпоставкам, используя свое влияние, и предприниматель Геннадий Фанфора (Фанфора в рамках согласительного производства уже был наказан — прим. ред.) при распределении городских строительных подрядов среди фирм, используя различные схемы, получали 10-процентные "откаты" от сумм строительных контрактов.

Бывший вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам, в сферу которого входили и строительные подряды, Андрей Филиппов, согласно обвинению прокуратуры, в октябре — ноябре 2010 года отдал одной фирме подряд на проведение всех аварийных ремонтных работ на городских объектах без конкурса, а за это фирма отремонтировала квартиру родственника чиновника со скидкой.