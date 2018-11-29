Нарвские художники призывают неравнодушных к судьбе макета Старой Нарвы людей объединяться

Мы, объединение нарвских художников "Вестервалли" и жители Нарвы, обеспокоены судьбой важного культурного объекта нашего родного города — макета старой Нарвы, созданного энтузиастом Федором Шанцыным, говорится в обращении художников ко всем заинтересованным лицам.

Важность сохранения макета обусловлена тем, что старинный, имевший многовековую историю город Нарва, был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но в отличие от многих европейских городов не был восстановлен и практически утратил свой исторический облик.

Макет Фёдора Шанцына частично восполняет эту утрату в виртуальной форме и позволяет наглядно представить, каким красивым был этот старинный город. Тем самым восстанавливается историческая справедливость, возвращается историческая память и город получает новые стимулы для обретения своей исторической идентичности, столь необходимой для дальнейшего развития.

Не меньшее значение имеет сохранение макета для молодого поколения нарвитян, особенно для детей и школьников: визуализация истории способствует более глубокому усвоению знаний о родном городе, воспитанию любви и заботы о нем, стимулирует желание принять участие в его дальнейшей судьбе.

Сегодня макет старой Нарвы стал известным и популярным культурным объектом нашего города. Как визуальный источник он обращается к эмоциональному опыту горожан и гостей нашего города, помогает увидеть трудноуловимые аспекты истории и в этом качестве обладает огромным потенциалом для изучения исторического прошлого, формирует чувство причастности и любви к родному краю.

В настоящее время макету Ф.Шанцына угрожает опасность, поскольку место его дальнейшей экспозиции не определено, а условия хранения не являются надлежащими.