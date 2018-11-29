Нарвские художники призывают неравнодушных к судьбе макета Старой Нарвы людей объединяться(1)
Нарвские художники создают рабочую группу по спасению макета старой Нарвы работы Федора Шанцына.
Нарвские художники создают рабочую группу по спасению макета старой Нарвы работы Федора Шанцына.
Мы, объединение нарвских художников "Вестервалли" и жители Нарвы, обеспокоены судьбой важного культурного объекта нашего родного города — макета старой Нарвы, созданного энтузиастом Федором Шанцыным, говорится в обращении художников ко всем заинтересованным лицам.
Важность сохранения макета обусловлена тем, что старинный, имевший многовековую историю город Нарва, был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но в отличие от многих европейских городов не был восстановлен и практически утратил свой исторический облик.
Макет Фёдора Шанцына частично восполняет эту утрату в виртуальной форме и позволяет наглядно представить, каким красивым был этот старинный город. Тем самым восстанавливается историческая справедливость, возвращается историческая память и город получает новые стимулы для обретения своей исторической идентичности, столь необходимой для дальнейшего развития.
Не меньшее значение имеет сохранение макета для молодого поколения нарвитян, особенно для детей и школьников: визуализация истории способствует более глубокому усвоению знаний о родном городе, воспитанию любви и заботы о нем, стимулирует желание принять участие в его дальнейшей судьбе.
Сегодня макет старой Нарвы стал известным и популярным культурным объектом нашего города. Как визуальный источник он обращается к эмоциональному опыту горожан и гостей нашего города, помогает увидеть трудноуловимые аспекты истории и в этом качестве обладает огромным потенциалом для изучения исторического прошлого, формирует чувство причастности и любви к родному краю.
В настоящее время макету Ф.Шанцына угрожает опасность, поскольку место его дальнейшей экспозиции не определено, а условия хранения не являются надлежащими.
Предлагаем создать рабочую группу профессионалов различного профиля, которые могли бы разработать проект, способствующий сохранению, размещению и развитию макета, привлечению внимания специалистов городского, уездного и республиканского уровня для оказания необходимой организационной и финансовой помощи.
Сохраним то немногое, что напоминает о прекрасной старой Нарве!
Turunduse projektijuht
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