05.08.2018, 14:00

Нарвские ”Гонки на мыльницах” пройдут 25 августа: еще есть возможность стать участником


rus.delfi.ee
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Seebikarbiralli Narvas
Seebikarbiralli NarvasFoto: Sergei Stepanov, NPA

В этом году ”Гонки на мыльницах” впервые пройдут не в Дни Нарвы, которые состоялись в июне, а в конце августа. Между тем, условия для участников остаются прежними, даже стали лучше.

Спонсоры нарвских ”Гонок на мыльницах второй раз поддержат участвующие в гонках команды финансово и без подарка никто не уйдет, — обещают организаторы.

Бессменный организатор нарвских ”Гонок на мыльницах” (Narva Seebikarbi Ralli) Юрий Рауд говорит, что благодаря спонсорской помощи иногородние команды смогут получить по 50 евро на дорогу до Нарва и по 50 евро — на покупку материалов для строительства ”болидов”. Он призывает желающих проявить себя, реализовать какую-то интересную идею, построить самое необычное транспортное средство, регистрироваться — еще не поздно.

Нарвские ”Гонки на мыльницах” — состязания самодельных безмоторных транспортных средств, проводящиеся на улице Рая (спуск от Пушкини к Нарове), напротив Нарвского замка, центром Gagarin при поддержке Отдела культуры и посольства США, а также многочисленных спонсоров, большинство из которых так или иначе связаны с техникой.

Главным критерием определения победителей скорость ”мыльницы” никогда не являлась, а после ряда происшествий не учитывается вовсе. Оценивается, прежде всего, креативность и мастерство изготовителей ”мыльниц”.

Традиция шуточных гонок на мыльницах, которые на самом деле являются соревнованием в изобретательности среди их конструкторов, зародилась в США в начале 20 века.
Первый национальный чемпионат по гонкам на мыльницах (Soapbox Derby) прошел в штате Огайо в начале 1930-х годов. С тех пор миллионы людей приняли участие в подобных соревнованиях по спуску с горы на самодельных безмоторных средствах передвижения не только в Америке, но и во множестве других стран.

ТОП

В Эстонии крупнейшие гонки проходят в Нарве, в День города. Также традиция поддерживается на Хийюмаа, где состязания проводятся по нарвским правилам и являются отборочными для главного, нарвского, старта. Скромного масштаба гонки потешных ”болидов” организуются в Пыльва, городке первым принесшим данную традицию на эстонскую землю, что произошло еще в 90-х годах.
”Гонки на мыльницах” пройдут на своем традиционном месте — на спуске к реке Нарова по улице Рая. Начало — 11.00.

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