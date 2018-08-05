Нарвские ”Гонки на мыльницах” пройдут 25 августа: еще есть возможность стать участником

В этом году ”Гонки на мыльницах” впервые пройдут не в Дни Нарвы, которые состоялись в июне, а в конце августа. Между тем, условия для участников остаются прежними, даже стали лучше.

Спонсоры нарвских ”Гонок на мыльницах второй раз поддержат участвующие в гонках команды финансово и без подарка никто не уйдет, — обещают организаторы.

Бессменный организатор нарвских ”Гонок на мыльницах” (Narva Seebikarbi Ralli) Юрий Рауд говорит, что благодаря спонсорской помощи иногородние команды смогут получить по 50 евро на дорогу до Нарва и по 50 евро — на покупку материалов для строительства ”болидов”. Он призывает желающих проявить себя, реализовать какую-то интересную идею, построить самое необычное транспортное средство, регистрироваться — еще не поздно.

Нарвские ”Гонки на мыльницах” — состязания самодельных безмоторных транспортных средств, проводящиеся на улице Рая (спуск от Пушкини к Нарове), напротив Нарвского замка, центром Gagarin при поддержке Отдела культуры и посольства США, а также многочисленных спонсоров, большинство из которых так или иначе связаны с техникой.