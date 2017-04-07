Нарвские энергетики проведут в Таллинне пикеты

По словам руководителя Нарвского Энергопрофсоюза Андрея Зайцева, в адрес руководства государственного концерна Eesti Energia направлено письмо с уведомлением о том, что 18 апреля в Таллинне пройдут пикеты энергетиков, поводом к которым стало нежелание концерна заключать новый коллективный договор на приемлемых для профсоюза условиях.

Профсоюз, объединяющий работников Эстонской электростанции, станции ”Аувере” и завода масел, вынужден был обратиться к государственному примирителю, так как, по словам Андрея Зайцева, продолжающиеся полгода переговоры с работодателем — руководством Enefit Energiatootmine AS, ни к чему не привели.

Профсоюзный лидер рассказал, что в новом договоре было предложено сохранить дополнительные отпускные дни, особые условия оплаты труда в вечерние и ночные часы, праздничные дни, финансирование работодателем вечеров ветеранов-энергетиков, софинансирование детских путевок в летний лагерь отдыха, что было достигнуто ранее, и из новшеств — рост зарплат на 6 процентов. Работодатель же предложил убрать из колдоговора все льготы, а повысить зарплату предложил только на 2,5 процента.

Словом, переговоры зашли в тупик, и профсоюзы решили перейти к активным действиям.

Портал Delfi попросил Андрея Зайцева ответить на вопросы.

Появилось сообщение, что Энергопрофсоюз обратился к госпримирителю и готовит акции протеста. Это соответствует действительности? Я по поводу акций протеста?

Да, соответствует.

В условиях действующего в Эстонии законодательства, профсоюзы имею право на акции протеста?

Все зависит от того, какие акции. Митинги и пикеты имеем право проводить. Это — как промежуточный шаг. Сначала митинги, пикеты, а там посмотрим. В конце концов, у предприятия, большого концерна есть имидж, о котором ему необходимо думать.

Иногда такие митинги и пикеты перерастают в забастовки. Эстонское законодательство разрешает в энергетической отрасли проводить забастовки?

Не запрещает.

Как вы думаете, можно сравнивать эстонские профсоюзы с профсоюзами соседних Швеции, Финляндии?

По своей силе наши профсоюзы не такие мощные, как в развитых европейских странах. В Финляндии, например, в профсоюзах состоит 98 процентов всех работников. У нас же — 4 процента во всей Эстонии. Наверное, это вызвано недоверием, видимо, что-то, когда-то делалось неправильно. А, вообще, ситуация в стране такая, что работодатель, вероятно, пользуется тем, что люди находятся в безвыходном положении, соглашаются работать на всех условиях, за те же зарплаты в конвертах. Это же все у людей не от хорошей жизни.

Мы говорим: мол, работодатель, работодатель. Но фирма — государственная, и главный работодатель, который оказался таким жадным, это само государство. А, может быть, оно не жадное, а бедное?

Мы все умеем читать, а каждый день пишут о рекордных прибылях концерна Eesti Energia. Про зарплаты и премии высшему руководству читаем. Вопрос, как в песне Высоцкого: ”Где деньги, Зин”? Увы, мы этого не знаем. Это чистая прибыль, после всех выплат — 171 миллион. 68 миллионов штраф отдали, но свыше 100 миллионов — прибыль! Видимо, политика вмешалась в экономику.

Итак, вы обратились к госпримирителю. Что будет, если и он не сможет убедить работодателя пойти вам навстречу?

Уже отраслевой профсоюз работников энергетики направил официальное уведомление председателю правления ”Ээсти Энергия” Хандо Суттеру с предупреждением о том, что 18 апреля в Таллинне будут проведены пикеты.