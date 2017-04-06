Нарвские энергетики обратились к госпримирителю и готовят акции протеста

В четверг утром нарвский ”Энергопрофсоюз”, объединяющий работников Эстонской электростанции, электростанции ”Аувере” и Завода масел, обратился к госпримирителю Меэлису Виркебау. Продолжающиеся полгода переговоры с работодателем, Enefit Energiatootmine AS, об условиях нового коллективного договора привели разве что к пониманию того, что по ключевым вопросам договориться категорически не получается, а энергетики от главных требований отказываться не собираются.

Новый коллективный договор собирались заключить всего на год, до 1 января 2018. Изначальной позицией профсоюзов, в которых состоят работники Enefit Energiatootmine AS, было намерение сохранить в очередном договоре все завоевания прошлых лет (дополнительные отпускные дни, особые условия оплаты работы в вечерние и ночные часы, в праздничные дни, финансирование работодателем вечера ветеранов станций и софинансирование детских путевок в летний лагерь, а также некоторые другие, что называется, льготы), добавив только рост зарплат на 6 процентов.

”Это очень умеренное, скромное требование. Даже ниже уровня роста средней зарплаты в Эстонии, — говорит лидер ”Энергопрофсоюза” Андрей Зайцев. — При этом очень важно то, что энергетики трудятся в очень сложных условиях вредного для здоровья производства”. Стартовой позицией работодателя было предложение убрать из коллективного договора все льготы, ограничившись ростом зарплат в 2 процента”.

По словам Андрея Зайцева, в этом не было ничего удивительного, так как попытки руководства станций оставить энергетиков только с тем, на что они имеют право по Закону о трудовом договоре, не более того, предпринимались и раньше. Но именно при Хандо Суттере, возглавившем концерн Eesti Energia под занавес 2014, когда переговоры по предыдущему (пока действующему) коллективному договору на нарвских электростанциях практически завершились, появилась четкая установка на то, что с необязательными по закону льготами надо заканчивать на всех предприятиях концерна, отмечает Зайцев.

”Работодатель навязывает отказ от льгот, доказывая, что предлагаемый им рост зарплат компенсирует работникам то, что они потеряют. Наши расчеты показывают, что это совершенно не так”, — говорит профсоюзный лидер.

В текущий коллективный договор был заложен рекордно низкий для нарвских станций рост зарплат: 2-4 процента в течение двух лет. Работодатель тогда сетовал на финансовые трудности в связи с падением цен на нефть, на энергию в целом, и профсоюзы вошли в его положение.

Теперь энергетиков особенно возмущает то, что в то время как дела в концерне, судя по всему, идут неплохо, а совсем хорошо дела идут у его руководства, им самим опять советуют потерпеть.

”Все мы читали в прессе о том, что в 2016 году концерн Eesti Energia заработал максимальную за все время своего существования чистую прибыль — 171 миллион евро, о том, что зарплаты руководства концерна растут на 15-45 процентов в год, об огромных премиях руководителям, — говорит Зайцев. — Между тем, некоторые рабочие станций, трудящиеся по сменам с полной нагрузкой, не получают и 500 евро. Таких энергетиков единицы, но их зарплаты — это просто позор всего концерна”.

В этот понедельник со стороны работодателя поступило очередное скорректированное предложение. Он согласился оставить дополнительные отпуска (7 из 14 дней — в зависимости от характера работы), но только до 1 января 2018-го, предложил поднять зарплату на 2.5 процента (на 3 месяцах уже сэкономив), в то же время не согласившись с требованием профсоюзов перенести в новый договор из старого принципы оплаты работы в вечернее и ночное время, в выходные дни. Платить за детские летние лагеря и ветеранские вечера по-прежнему не согласен, а также, например, собирается ликвидировать круглосуточно работающий медпункт. ”Для нас постоянно работающий медпункт очень важен, ведь путь до Нарвы может занимать 45 минут, что создает серьезные риски для здоровья и жизни работников”, — обращает внимание Зайцев.

Глава Независимого профсоюза энергетиков и шахтеров Владислав Понятовский сказал Delfi, что, хотя работодатель в ходе переговоров пошел на некоторые незначительные уступки, в целом навязываемые им условия не могут быть одобрены профсоюзами.

Отвечая на вопрос, почему затяжные и безрезультатные переговоры с работодателем не вынудили до сих пор энергетиков прибегнуть к каким-либо публичным акциям в защиту своих прав, профсоюзные лидеры сообщают, что ”выход на улицы” уже планируется. Пикеты будут организованы при поддержке отраслевого профсоюза.

Delfi задал ряд вопросов о ситуации с переговорами, о возможности компромисса руководителю Enefit Energiatootmine AS Тыну Аасу, но он, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются, а следующая встреча сторон назначена на 10 апреля, от комментариев отказался.

Бывший лидер ”Энергопрофсоюза” с 25-летним стажем Владимир Алексеев впервые за долгие годы не участвует в переговорах о коллективном договоре — наблюдает за процессом со стороны, общаясь с коллегами. Именно при активнейшем участии Алексеева коллективные договоры нарвских энергетиков стали лучшими в отрасли, а еще в 2013 году средняя зарплата 67 процентов работников нарвских станций (тех, кто, условно говоря, не относится к высокооплачиваемым специалистам и руководству) превысила 1100 евро.

Комментируя происходящее на родных станциях, Владимир Алексеев высказал мнение, что профсоюзам в таких неразрешимых ситуациях нужно брать инициативу в свои руки, так как работодателю выгодно затягивание решения вопроса.