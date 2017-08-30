Нарвские детсады: повышение зарплат, но не для всех

В преддверии начала учебного года состоялась встреча партнеров по коллективному договору — представителей профсоюза работников дошкольных учреждений Unity и городских властей, отвечающих за сферу образования. Самой главной и горячей темой стали вопросы заработной платы, сообщает "Виру Проспект".

Заведующая Отделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус напомнила, что с января этого года городское собрание подняло оплату труда дошкольных педагогов на 15%, а летом очередное повышение инициировало Министерство образования, предложив местным самоуправлениям найти средства для поднятия зарплаты дошкольным педагогам до 840 евро, при этом государство компенсирует 80-85% от дополнительных расходов.

Зарплата повышается с 1 сентября этого года. С 1 января планируется повышение до 893 евро, а ещё через год — до 945 евро.

Повышение зарплат коснётся и специальных педагогов, таких как логопед и психолог.

При этом отменяется дифференциация заработной платы в зависимости от педагогической ступени, наличия аттестации и стажа. Сергей Смирнов, руководитель профсоюза Unity, высказал мнение, что такая система несправедлива в отношении педагогов, постоянно совершенствующих свою квалификацию. Елизавета Чертова, председатель комиссии горсобрания по образованию, напомнила, что у руководителей садов и школ есть дополнительный фонд заработной платы, исходя из возможностей которого, можно назначать более высокие зарплаты тем, кто имеет дополнительное образование.

Присутствовавшие на встрече представители детских садов поинтересовались, когда же вспомнят о техническом персонале. Мэр города Тармо Таммисте и Хели Адамович, директор д/с ”Пяйкене” и заместитель председателя горсобрания по совместительству, пояснили, что возможности городского бюджета ограничены. Нарва, стараясь поддержать родителей низкой платой за место в детском саду и льготами для многодетных семей, тем самым снижает доходную часть бюджета. Так, например, родители в нашем городе платят только 16% от расходов на место, тогда как в Тарту — 60%.

Несмотря на то, что государство впервые в этом году выделило средства на школы по интересам, ожидать повышения зарплат педагогам этих учебных заведений тоже не стоит: деньги предусмотрены только для расширения деятельности школ, появления новых кружков и направлений. Если же повышать стоимость места в садах или в школах по интересам, это приведёт к снижению посещаемости, что тоже нехорошо, считает мэр города.

Ближе к концу встречи были озвучены проблемы, которые вице-мэр по вопросам образования Вячеслав Коновалов пообещал взять на заметку. Например, одном саду есть претензии к освещению территории, в другом — к качеству бесплатных фруктов. Сергей Смирнов поднял вопрос об оснащении всех детских садов домофонами. Члены профсоюза говорили и о возможности каких-либо льгот для работников детских садов, например, на посещение бассейна. Чиновники ответили, что возможности бюджета ограничены, но работать с профсоюзом они не отказываются.

- Встречей мы довольны. Многого мы и не ожидали, но лишний раз напомнить о себе не помешает. Людям надо немного внимания, — сказали активисты профсоюза после встречи.