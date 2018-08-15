Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии

Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала Delfi, что на собрании фракции ЦП удалось договориться только о том, что кандидатом на пост председателя Нарвского горсобрания от центристов станет депутат, не попавший под подозрения в коррупции, хотя изначально на эту должность планировался человек, попавший под подозрение в коррупции. Покидать свои места в депутатском корпус, а также в руководстве муниципальных предприятий никто не собирается.

Отвечая на вопрос, как по ее мнению ситуация будет развиваться дальше, Тоом сказала, что допускает, что будет поставлен вопрос об исключении из партии нарвских депутатов, проигнорировавших волю центрального руководства. Напомним, что правление ЦП обсудит нарвскую ситуацию в пятницу.

Сама Тоом признает, что происходящее является серьезным внутрипартийным кризисом, выход из которого, по ее мнению, должен начаться с общего отказа от эмоций.

"Нужно упокоиться, остыть, дождаться обвинений в рамках расследования", - говорит Яна Тоом, подчеркивая, что предъявленные восьми депутатам подозрения не говорят о том, что они получили личную выгоду в результате принятия решений, которые шли по сути на пользу городу и коррупцией это называть нельзя - были допущены ошибки, не более.