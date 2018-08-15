Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии

Нарвские центристы на своем собрании решили не выполнять решение центрального руководства партии — подозреваемые в коррупционных преступлениях не покинут места в горсобрании и руководстве муниципальных предприятий.
Как мы сообщали ранее, подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
На прошлой неделе правление Центристской партии заняло очень жесткую позицию, приняв решение, согласно которому получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также временно уйти с руководящих должностей в муниципальных предприятиях.
Между тем, как сказал в понедельник вечером городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, ни один депутат из числа тех, которым было предъявлено подозрение не снял с себя полномочия, не покинул депутатское кресло и из советов муниципальных предприятий не ушел.
Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала Delfi, что на собрании фракции ЦП удалось договориться только о том, что кандидатом на пост председателя Нарвского горсобрания от центристов станет депутат, не попавший под подозрения в коррупции, хотя изначально на эту должность планировался человек, попавший под подозрение в коррупции. Покидать свои места в депутатском корпус, а также в руководстве муниципальных предприятий никто не собирается.
Отвечая на вопрос, как по ее мнению ситуация будет развиваться дальше, Тоом сказала, что допускает, что будет поставлен вопрос об исключении из партии нарвских депутатов, проигнорировавших волю центрального руководства. Напомним, что правление ЦП обсудит нарвскую ситуацию в пятницу.
Сама Тоом признает, что происходящее является серьезным внутрипартийным кризисом, выход из которого, по ее мнению, должен начаться с общего отказа от эмоций.
"Нужно упокоиться, остыть, дождаться обвинений в рамках расследования", - говорит Яна Тоом, подчеркивая, что предъявленные восьми депутатам подозрения не говорят о том, что они получили личную выгоду в результате принятия решений, которые шли по сути на пользу городу и коррупцией это называть нельзя - были допущены ошибки, не более.