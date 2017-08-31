Нарвские центристы: неопределенность Сависаара вызывает лишь сочувствие

По словам члена правления регионального отделения Центристской партии в Нарве Андруса Тамма, все метания Эдгара Сависаара, который баллотируется то в Таллинне, то в Нарве, напоминают плохую комедию? и это уж точно нельзя воспринимать всерьез, сообщает партия в пресс-релизе.

По словам Тамма, вся эта неразбериха и неопределенность Сависаара с избирательным округом лишь вводит избирателей в заблуждение и подрывает доверие.

"Вполне возможно, что Сависаар понял, что его положение в Таллинне весьма хрупкое, и поэтому оставил себе путь к отступлению в виде Нарвы. Но погоня за двумя зайцами, как известно, ни к чему хорошему не приведет", — отметил Тамм.

Тамм добавил также, что даже сама мысль о том, что Сависаар может занять пост нарвского градоначальника, кажется весьма странной. Особенно если учесть, что он баллотируется в Ласнамяэ по общему списку с бизнесменами Урмасом Сыырумаа и Юри Мыйзом.

"Получить голоса жителей Ласнамяэ, чтобы потом уйти в Нарву, оставив ласнамяэсцев на откуп бывшего члена Исамаалийт Мыйза, кажется весьма странной задумкой, которая попахивает предательством по отношению к избирателям. Это точно не поступок настоящего политика", — считает Тамм.

"К сожалению, стоит признать, что вся эта команда, сформированная вокруг Эдгара, заботится лишь о своем будущем, цинично используя имя Сависаара и его былые заслуги", — констатировал Тамм

Там считает, что Союз Сависаара все больше становится союзом Ивановой и ее компании.