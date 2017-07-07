Нарвские центристы не считают обоснованной трату денег на дополнительные дорожки бассейна

В Нарве под повышенным вниманием находится осуществление почти двухмиллионной инвестиции, необходимой для дополнительного строительства четырехдорожечного бассейна, сопутствующего планируемому строительству Нарвского колледжа Академии внутренней обороны, говорится в пресс-релизе Нарвского округа Центристской партии.

5 июля ведущие политики Нарвы, председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, заместитель председателя Илья Фёдоров, председатель фракции Единая Нарва Алексей Воронов, председатель строительной комиссии городского собрания Владимир Мижуй и заместитель председателя Нарвского округа ЦПЭ Андрус Тамм посетили новый спортивный комплекс возводимый на ул. Сыле в Таллинне. В находящемся в стадии готовности трехэтажном спортивном комплексе с площадью нетто около 7000 квадратных метров имеется два бассейна (25 метров в длину и с 8 дорожками, а также детский бассейн), многофункциональный спортивный зал, где можно заниматься баскетболом, волейболом, ручным мячом и мини-футболом, силовой зал, просторные помещения для занятий боксом, борьбой, таэквондо и другими видами спорта сделки. Общая стоимость строительства нового спортивного комплекса составляет около 5,5 миллионов евро.

В настоящее время перед политиками ЦПЭ в Нарве стоит задача – затратить около 2 млн евро, чтобы бассейн, планируемый к возводимому колледжу, получил четыре дорожки, или изыскать дополнительно к этим деньгам пару-тройку миллионов евро, чтобы Нарва получила для себя современный спортивный комплекс, который удовлетворял бы потребность жителей Нарвы в различных видах спорта.

Мы предполагаем, что каждый здравомыслящий человек согласится с тем, что разумный расход городских денег должен быть главной целью политиков, и строительство современного спортивного комплекса в Нарве является жизненно необходимым. К сожалению, глава социалистов Нарвы Антс Кутти придерживается мнения, что целесообразно затратить 2 миллиона евро на строительство четырех дополнительных дорожек бассейна, причем планируемый бассейн колледжа предназначен только для взрослых. Стремление получить для себя дешевую славу за большие деньги не должно быть целью ни одного политика, будь то период до или после выборов. Кроме того, социал-демократам не следует забывать, что строительство бассейна к создаваемому колледжу может быть осуществлено благодаря премьер-министру Юри Ратасу и министру образования и науки Майлис Репс.

Строительство нового спортивного комплекса в интересах всех жителей Нарвы, кроме того, это расширило бы возможность заниматься различными видами спорта и курсантам Академии внутренней обороны, пребывающим во время своего обучения в Нарве.