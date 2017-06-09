Нарвские центристы кандидата в мэры до выборов в очередной раз не представят

В то время как центристы уже назвали своих кандидатов в мэры Таллинна, Тарту, Раквере, в Нарве в период избирательной компании этого опять не произойдет. Будут ли возглавлять претенденты на пост градоначальника два пока формирующихся оппозиционных избирательных союзов, пока неизвестно, но создатели союзов на это надеются.

Руководитель центристской фракции (Kesk) в Нарвском городском собрании Алексей Воронов сказал Delfi, что нарвские центристы не планируют изменять своей традиции и выдвигать кандидата в мэры до выборов не станут.

”Мы будем выбирать человека, который наилучшим образом может справиться с выполнением обязанностей мэра, не только из тех, кто будет избираться осенью в Нарве. Возможно, наиболее подходящая кандидатура будет найдена вообще в другом городе”, — говорит Воронов. По его словам, информация о составе нарвского центристского списка будет доступна общественности не ранее середины августа, когда начнется регистрация кандидатов на выборы в местные самоуправления, которые пройдут 15 октября.

Антс Кутти, формирующий внепартийный избирательный союз ”Наша Нарва”, сообщает, что пока рано говорить о том, будет ли кандидат в мэры возглавлять список ”Наша Нарва” и кто может стать им. ”Для нас важно, чтобы кандидат в мэры не был политиком, то есть не был связан с какой-либо партией. Все-таки партийность мэра создает риск того, что для него важнее будут интересы партии, а не интересы жителей города. Мы еще будем обсуждать этот вопрос до регистрации списка”, — информирует Кутти. Он отмечает, что ”Наша Нарва” не будет спешить с регистрацией.

Критически настроенный по отношению к правящим в Нарве центристам Станислав Пупкевич также создает внепартийный блок, привлекая в союзники Партию зеленых и Объединенную левую партию Эстонии. ”Мы точно будем тянуть с регистрацией списка до последнего момента, и будем принимать решение о возможном выдвижении кандидата в мэры совместно, возможно, вместе с участниками списка ”Наша Нарва”, если объединение наших избирательных союзов все-таки произойдет”, — говорит Станислав Пупкевич, лично считающий обнародование кандидата в мэры на стадии избирательной компании ответственным подходом.

Выборы мэра Нарвы уже давно не являются легким делом, но после того, как в 2013 году центристы в очередной раз взяли большинство кресел в горсобрании, они особенно долго не могли определиться с тем, кого назначить градоначальником.

Сначала ходили разговоры, что мэром станет Александр Ефимов, освободивший место председателя горсобрания для бывшего мэра Тармо Таммисте. Потом рассматривалась возможность выбора на должность мэра бывшего нарвского градоначальника Имре Лийва, членов управы Виктории Лутус и Татьяны Пацановской, руководителя детского сада Päikene Хели Адамович, директора городского департамента экономики и развития Георгия Игнатова. Только спустя два месяца после подведения итогов последних муниципальных выборов депутаты избрали мэром руководителя муниципального автобусного предприятия Narva Bussiveod Эдуарда Эаста, чтобы менее чем через год заменить его на Тармо Таммисте, занимавшего пост мэра с 2002 по 2013 годы и остающегося на нем по сей день.