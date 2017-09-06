Нарвская управа хочет создать туристические маршруты для православных паломников

Нарвский департамент развития и экономики вместе с представителями православной церкви, недавно построенной на улице Мыйза, и российской епархией из Тихвина подготовили проект "Каждая дорога ведет к святилищу".

"Некоторые туристы, например, заходят в Воскресенский собор и просят, чтобы им о нем рассказали, но в церкви такого человека нет. Кроме этого, фирмы, привозящие туристов в местные магазины, говорят, что их клиенты хотят что-то посмотреть в городе. Поэтому и решили в рамках развития туризма в городе продумать маршруты по церквям", — пояснила порталу rus.err.ee руководитель отдела проектов Анне Веэво.

Согласно планам, в Нарве составят маршруты по историческим памятникам региона, подготовят пилотный тур и разработают информационные материалы.

Город вместе с партнерами из России собирается получить деньги на реализацию своего проекта, приняв участие в конкурсе "Православная инициатива", финансируемом благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского РПЦ.

Бюджет проекта — 11 400 евро. Доля Нарвы — 2850 евро.