Нарвская сцена Vaba Lava будет лучше таллиннской. На место руководителя претендуют 15 человек

Собственной творческой труппы в центре нет, поэтому сцена и называется свободной и для свободных художников, пишет ”Нарвская газета”. А что есть, так это постоянно находящийся на месте административный и технический персонал, в задачи которого входит поддерживать в исправном состоянии техническую часть, заниматься продажами и маркетингом.

Основной зал, рассчитанный на 200 зрительских мест, оснащен так, чтобы в нем можно было готовить и ставить спектакли, не используя, впрочем, какую-то дополнительную технику для создания специфических эффектов. Этот зал может трансформироваться в две сценические площадки: так называемую black box (черный ящик) и еще одну за трибунами, размерами поменьше, где можно играть более камерные спектакли.

Показали нам еще один маленький black box — зал мест на 50, где тоже могут разыгрываться постановки, не требующие особого сценического антуража. Если подняться на второй этаж, то взору открывается уникальное техническое оснащение потолка.

Семь различных световых мостов легко могут быть переставлены, если этого потребует создание световых перфомансов. Потолок зала дает техническую возможность двигать все так, как того требует художественный замысел авторов постановок. Однако, потолочный свод столичного театрального зала Vaba Lava немного низковат: строители уложились в минимальные нормы высоты сцены — 6,5 м. Это обстоятельство зачастую мешает профессиональным театрам принять решение о выступлении на этой сцене.

К слову, при проектировании нарвского здания этот момент учли и было принято решение о том, что высота зала в Нарвском доме Vaba Lava будет больше. Как выяснилось, и сам зал в Нарве получится лучше в плане технического оснащения: в нем появится больше самой современной техники.

Но вернемся к главной таллиннской площадке ”Свободной сцены”, являющейся, можно сказать, прототипом будущего нарвского сооружения. Зрительские трибуны тоже уникальны: их можно передвигать, ставить по-разному, изменяя при необходимости вместительность зала до 500 мест. Такое проделывают, когда проводят концерты, в которых для сцены требуется не слишком много пространства. Тогда освободившееся место тоже используется под ряды для публики. Таким образом, например, здесь проводятся концерты фестиваля Jazzkaar.

Главный расчет на аренду и субаренду

Обещают, что в Нарве центр будет работать по той же схеме, что и в Таллинне. Иными словами, это будет открытый театральный дом, живущий за счет арендаторов, которым нужен зал. Последний арендуют не только театральные труппы, но и различные организации, бизнес-деятели для проведения почетных церемоний, конференций и семинаров.

На самом деле спрос на помещения центра большой: в столичном Vaba Lava проводится свыше 360 мероприятий в год. И если на доход от маленьких трупп особо рассчитывать не приходится, то аренда такого рода приносит ощутимый доход. Плюс к тому — в конторе, где находятся рабочие места сотрудников Vaba Lava, за соседними столами работают специалисты фирм-субарендаторов.

Ожидается, что доход будет приносить и нарвская сцена Vaba Lava. Ведь, как поясняет Кристина Рейдольф, в отличие от столицы, где есть большой выбор театральных площадок для выступлений тех или иных коллективов, в Нарве возможности выбрать подходящую сцену на сегодняшний день нет (отремонтированная сцена зала ”Женева”, по ее словам, не всегда подходит технически.