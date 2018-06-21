21.06.2018, 18:37

Нарвская сцена Vaba Lava будет лучше таллиннской. На место руководителя претендуют 15 человек


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Narva Vaba Lava sarikapidu
Narva Vaba Lava sarikapiduFoto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвское отделение Театрального центра Vaba Lava (”Свободная сцена”), чье строительство сейчас активно ведется на площадях бывшего завода ”Балтиец”, планирует свое официальное открытие на 1 декабря текущего года. С работой головного офиса театрального центра корреспонденты ”Нарвской Газеты” познакомились в столице, где уже 8 лет работает эта уникальная не только в Эстонии, но и в Европе сцена.

Нарвская сцена строится с учетом недоработок таллиннской

Театральный центр Vaba Lava был создан в 2010 году в Таллинне на основе девяти различных театральных трупп. Аналогов этого уникального центра нет не только во всей Эстонии, но и в Европе: это, говорит член правления центра Кристина Рейдольф, чисто эстонский проект. Он был создан для того, чтобы дать возможность творить, ставить постановки, словом, каким-то образом реализовываться различным маленьким театрам и свободным труппам, не имеющим своей театральной площадки.

Собственной творческой труппы в центре нет, поэтому сцена и называется свободной и для свободных художников, пишет ”Нарвская газета”. А что есть, так это постоянно находящийся на месте административный и технический персонал, в задачи которого входит поддерживать в исправном состоянии техническую часть, заниматься продажами и маркетингом.

Основной зал, рассчитанный на 200 зрительских мест, оснащен так, чтобы в нем можно было готовить и ставить спектакли, не используя, впрочем, какую-то дополнительную технику для создания специфических эффектов. Этот зал может трансформироваться в две сценические площадки: так называемую black box (черный ящик) и еще одну за трибунами, размерами поменьше, где можно играть более камерные спектакли.

Показали нам еще один маленький black box — зал мест на 50, где тоже могут разыгрываться постановки, не требующие особого сценического антуража. Если подняться на второй этаж, то взору открывается уникальное техническое оснащение потолка.

ТОП

Семь различных световых мостов легко могут быть переставлены, если этого потребует создание световых перфомансов. Потолок зала дает техническую возможность двигать все так, как того требует художественный замысел авторов постановок. Однако, потолочный свод столичного театрального зала Vaba Lava немного низковат: строители уложились в минимальные нормы высоты сцены — 6,5 м. Это обстоятельство зачастую мешает профессиональным театрам принять решение о выступлении на этой сцене.

К слову, при проектировании нарвского здания этот момент учли и было принято решение о том, что высота зала в Нарвском доме Vaba Lava будет больше. Как выяснилось, и сам зал в Нарве получится лучше в плане технического оснащения: в нем появится больше самой современной техники.

Но вернемся к главной таллиннской площадке ”Свободной сцены”, являющейся, можно сказать, прототипом будущего нарвского сооружения. Зрительские трибуны тоже уникальны: их можно передвигать, ставить по-разному, изменяя при необходимости вместительность зала до 500 мест. Такое проделывают, когда проводят концерты, в которых для сцены требуется не слишком много пространства. Тогда освободившееся место тоже используется под ряды для публики. Таким образом, например, здесь проводятся концерты фестиваля Jazzkaar.

Главный расчет на аренду и субаренду

Обещают, что в Нарве центр будет работать по той же схеме, что и в Таллинне. Иными словами, это будет открытый театральный дом, живущий за счет арендаторов, которым нужен зал. Последний арендуют не только театральные труппы, но и различные организации, бизнес-деятели для проведения почетных церемоний, конференций и семинаров.

На самом деле спрос на помещения центра большой: в столичном Vaba Lava проводится свыше 360 мероприятий в год. И если на доход от маленьких трупп особо рассчитывать не приходится, то аренда такого рода приносит ощутимый доход. Плюс к тому — в конторе, где находятся рабочие места сотрудников Vaba Lava, за соседними столами работают специалисты фирм-субарендаторов.

Ожидается, что доход будет приносить и нарвская сцена Vaba Lava. Ведь, как поясняет Кристина Рейдольф, в отличие от столицы, где есть большой выбор театральных площадок для выступлений тех или иных коллективов, в Нарве возможности выбрать подходящую сцену на сегодняшний день нет (отремонтированная сцена зала ”Женева”, по ее словам, не всегда подходит технически.

Например, для спектаклей тартуского театра ”Ванемуйне” нужны гораздо большие пространства, и поэтому театры в Нарву приезжают вообще не часто.

”Свободная сцена” обещает принимать театры со всей Эстонии: как профессиональные, так и любительские. В Нарвском центре будет работать та же система кураторской программы, которая действует и в Таллинне. Кураторы (это что-то вроде должности художественного руководителя) в центре сменяются каждые два года в зависимости от культурного фокуса. В этом году, например, это французское культурное пространство.

С помощью конкурса идей, на который театры как из Эстонии, так и из-за рубежа присылают различные заявки, означенные кураторы выбирают 8 постановок и ставят их в специальную кураторскую программу, позволяющую зрителям в Эстонии увидеть различные постановки и перфомансы, основанные на французской культуре. Если остальной административный и технический персонал в Нарве будет набираться исключительно из местных жителей, то упомянутые кураторы действуют одновременно на Таллинн и Нарву. И все ”кураторские постановки”, которые состоятся в Таллинне, обязательно будут показаны и на нарвской сцене.

15 претендентов на должность руководителя

Конкурс на руководителя театрального центра Vaba Lava в Нарве на этот день завершен. Комиссия рассматривает и обсуждает кандидатуры. Таковых на конкурс на момент нашей беседы с членом правления Vaba Lava насчитывалось 15 человек.

Кто же займет эту должность в нашем городе, нарвитяне, очевидно, узнают в ближайшее время. Главные требования к кандидату: он должен быть нарвитянином, должен хорошо знать местную культуру и понимать местную публику. Повторим, что художественного руководителя (как, впрочем, и своей труппы) в нарвском центре не будет — эти функции выполняют кураторы, работающие в Таллинне. А нарвский техперсонал будет лишь в помощь приезжающим коллективам, в штате которых обычно имеется собственная техническая служба.

Что касается театра ”Ильмарине”, для которого строится один из залов местного театрального центра, то на сегодня еще неизвестно, сможет ли по чисто финансовым причинам наш театр принять это предложение: базироваться во вновь строящемся театральном здании.

В нарвском здании Vaba Lava будут находиться три зала. Один из них — малый, с числом зрительских мест до 50-ти, где, как и в Таллинне, будут проходить репетиции и камерные театральные постановки. Правда, в отличие от будущего нарвского центра, в таллиннском есть еще хореографический зал, являющийся независимой танцевальной сценой с собственным автономным входом.

Редакция благодарит за проведение экскурсии по столичному центру Vaba lava его исполнительного директора Кристину Рейдольф, а также отвечающую за связь с русскими масс-медиа Ксению Кузьмину. И теперь мы с дополнительным нетерпением ждем открытия нарвской Vaba Lava. Мероприятия по этому торжественному случаю будут проходить целую неделю, а участниками драматических постановок и различных перфомансов станут, помимо эстонских, актеры из Швеции, Финляндии и Литвы.

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