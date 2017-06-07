Нарвская ратуша станет красной, соседние «хрущевки» останутся прежними

Рассказываем, что будет находиться в нарвской ратуше после реконструкции, которая завершится не ранее 2019 года, то есть к столетию Эстонии открыть ее не успеют.

Работы по реконструкции Нарвской ратуши, куда должно переехать Нарвское городское собрание, ориентировочно начнутся в августе 2018 года. Будет основательно обновлен интерьер исторического здания, в котором появится лифт, фасады покрасят в красный, близкий к терракотовому, цвет, построят новую площадь перед ратушей и облагородят окружающую ее территорию. Только ”хрущевки”, окружающие ратушу и примыкающий к ней колледж Тартуского университета, останутся прежними и в обновленный ландшафт вписываться будут плохо.

В 2015 году планировалось осуществить глобальные преобразования в нарвской ратуше, реконструировав также ратушную площадь, находящуюся перед главным фасадом исторического здания, и построив Стокгольмскую, запланированную со стороны заднего фасада, к столетию Эстонской Республики. Но так быстро это не произойдет точно.

Архитектурный проект реконструкции ратуши (ее можно назвать и реставрацией, с той оговоркой, что внутри здания многое будет сделано по-новому), а также ратушной площади, выполняющийся ида-вирумааской фирмой Zaroaster OÜ, будет готов к концу этого года. Затем выдадут разрешение на строительство и объявят конкурс на подрядчика, а перед тем проект должен будет окончательно согласовать Фонд поддержки предпринимательства (EAS), занимающийся распределением и контролем расходования средств европейских фондов в Эстонии.

Проект реконструкции ратуши и строительства ратушной площади получил поддержку в рамках программы ”Развитие городских регионов Ида-Вирумаа” — пособие составило 4 миллиона 900 тысяч евро, а общая стоимость — 5.8 млн евро. Эта программа также даст возможность реализовать первый этап строительства Стокгольмской площади, той ее части, которая примыкает к ратуше. В частности там обустроят парковку — временную, так как позже ее планируется сделать подземной, когда будут найдены еще 3 миллиона евро на реализацию всего задуманного. Пока на Стокгольмскую площадь, занимающую первое место среди резервных проектов вышеназванной программы, пойдет 1 миллион евро. На Стокгольмской площади также предполагается в отдаленном будущем построить новое здание городской библиотеки, а также горуправы.

Переезд нарвского городского собрания в обновленную ратушу произойдет по оптимистическому сценарию в 2019 году. Главный зал, где будут проходить сессии горсобрания, находится на верхнем, третьем этаже, а для того чтобы придать ему объем, при реконструкции потолок поднимут за счет чердачного пространства. На третьем этаже также расположатся кабинеты административных работников горсобрания, а также помещения, где будут проводиться депутатские комиссии.

Заведующая службой проектов городского департамента развития и экономики Анне Веево говорит, что главный зал горсобрания будет открыт для других мероприятий — разнообразных семинаров, конференций и т.д..

На втором этаже появится кабинет мэра Нарвы, по сути символичный, так как работать градоначальник будет по большей части в здании управы на Петровской площади.

Там же откроют зал для торжественных мероприятий, например, чествования новых почетных граждан Нарвы, награждений лучших спортсменов Нарвы, или выпускников-медалистов. Эту функцию пока выполняет Рыцарский зал в Нарвском замке. Опять же предполагается, что церемониальный зал будет многофункциональным, и там, например, станут организовывать церемонии бракосочетания.

Между тем, Нарвский ЗАГС, входящий пока в структуру Ида-Вируской уездной канцелярии и продолжающий работать в стесненных условиях на улице Йоала, в ратушу не переедет.

Анне Веэво говорит, что ключевым условием программы ”Развитие городских регионов Ида-Вирумаа” является то, что проекты должны быть направлены на развитие открытой для общественности инфраструктуры, доступной широкому кругу эстоноземельцев и гостей республики, а кабинеты чиновников под эту категорию не подпадают.

”Мы предлагали уездной управе разместить ЗАГС в ратуше, на том условии, что расходы по реновации конкретных помещений они возьмут на себя, но она отказалась, сославшись на отсутствие на это средств, — говорит Анне Веэво. — Из-за этого условия программы работы над помещениями для горсобрания финансируются EAS и городом по принципу 50 на 50, а те площади, которые будут сдаваться в аренду в ратуше, будут реновироваться самими арендаторами”.

Арендаторы будут находиться на двух нижних этажах — первом и подвальном, цокольном. В самом низу откроют ресторан, винный погреб, а также, вероятно, кафе. На первом этаже появится инфопункт для туристов, экспозиция, рассказывающая об истории ратуши, сувенирный магазин и, возможно, марципановая, или (и) шоколадная студия, где будут делать сладости.

Интересно, что для того, чтобы вход в подвальный, цокольный этаж, выглядел также, как до войны, и был удобен, уровень всей ратушной площади планируется понизить на 50-70 сантиметров. Аутентичности будут добиваться особенно старательно на цокольном и первом этаже, где находится историческая лестница, но и в целом планировка ратуши будет пересмотрена, приведена отчасти в соответствие с замыслом ее создателей. Архитектурный проект предполагает возвращение от коридорной системы к анфиладной, когда взаимосвязанные помещения располагаются последовательно, одно за другим.

В то же время, в ратуше будет построен лифт для того, чтобы она была доступна для всех, а его планирование в историческом здании, по словам Веево, не было простой задачей.

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев сообщает, что обновленная ратуша приобретет историческую расцветку — станет, как до войны, красной. Точнее этот оттенок красного можно было бы назвать терракотовым, как называют мягкий красный цвет с легким переходом в коричневый. Отметим, что нарвитяне и гости города привыкли к другому цветовому решению — фасады восстановленной в советское время ратуши десятилетиями были желтыми.

В рамках проекта будет проведено благоустройство территории, организовано освещение, но соседних ”хрущевок” он никак касаться не будет. Анне Веево сообщает, что была идея нанести на их фасады символические изображения — тени старых нарвских зданий, но частью проекта она не стала. Возможно, эта идея реализуется позже, когда на фоне новой площади, реконструированной ратуши и впечатляющего здания Нарвского колледжа Тартуского университета, построенного в 2012-м, ”хрущевки” будут выглядеть особенно вызывающе.

Городской архитектор Нарвы, говоря о перспективах обновлений фасадов нарвских ”хрущевок” в целом, отмечает, что не видит смысла в предложении собственникам недвижимости типовых вариантов изменения внешнего облика домов. Но в то же время Иван Сергеев сообщает, что город будет развивать интерес собственников к обновлению ”хрущевок”, рассказывать о разнообразных возможностях. ”Даже балконы можно делать. Почему нет? Мы можем поддержать самые смелые идеи”, — обещает Сергеев.

Обратим внимание на то, что конкурс идей на тему того, как могли бы выглядеть окрестности ратуши, итоги которого подвели в апреле, определил самый интересный из пяти вариантов предложенных архитектурных решений. Но победивший эскизный проект, Narvainen от архитектурного бюро KOKO, не будет детально воплощен в жизнь. При проектировании ратушной площади уже не реализуется идея создать на ней, можно сказать, пруд. Строительство и обслуживание неглубокой, но обширной чаши, заполненной водой, посчитали слишком сложной и в некотором смысле рискованной задачей — нет уверенности, что пруд не превратился бы со временем в болото.

Но самое важное — реконструированная Ратушная площадь должна стать главной нарвской площадью, на которой планируется проводить различные массовые мероприятия, например, празднование Нового года. Именно там будут устанавливать городскую елку. А соответственно водоем на такой площади ее функциональные возможности сильно ограничил бы.