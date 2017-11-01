Нарвская оппозиция спутала карты коалиции

Голосование за руководство комиссий Нарвского городского собрания при сокрушительном численном преимуществе депутатов от большинства (21 на сегодняшнем заседании горсобрания) над представителями меньшинства (7) обещало быть предсказуемым и оттого унылым, но оппозиционерам удалось спутать планы представителей коалиции.

Понимая бесперспективность попыток провести своих представителей на должности председателей и заместителей комиссий, при голосовании по ряду комиссий оппозиционеры своими голосами выбрали председателями тех, кому большинство приготовилось отдать места зампредседателей, договорившись обо всем заранее.

Оппозционерка Яна Кондрашова объяснила Delfi, что ”щелкнуть по носу самоуверенных депутатов коалиции” позволили изменения в законодательстве, согласно которым голосование за заместителей и председателей теперь идет пакетом, в то время как ранее за руководителей голосовали по отдельности. То есть теперь выдвигаются кандидатуры, списком, за них голосуют, набравший наибольшее число голосов становится председателем, а занявший второе место по числу голосов — заместителем. Представители большинства, реализуя свой план, отдавали 12 голосов за того, кого договорились сделать председателем, а 10 — за того, кому уготовили место заместителя. Выдвигавшие и своих кандидатов оппозиционеры в ряде случаев, отдавали голоса не их пользу, а делали предполагаемых заместителей председателями.

Например, в стратегической комиссии кандидатами от коалиции были Елена Пахомова и Лариса Оленина, а оппозиция предлагала Катри Райк. 12 голосов члены коалиции отдали за Пахомову, которой приготовили место председателя, но Оленина набрала 17 из-за того, что за Райк никто из оппозиционеров не проголосовал, отдав голоса за согласованного коалицией кандидата в зампредседатели.

Председателем комиссии по культуре и спорту таким же образом оппозиционеры выбрали 68-летнюю Галину Вологдину (до выборов она руководила работой Социального департамента более десяти лет — с января 2007 года, а до того 21 год работала в Пенсионном департаменте Нарвы), а не Владимира Бутузова, который возглавлял ее ранее.

Таким способом председателем комиссии по внешнему сотрудничеству оппозиционеры выбрали Елену Каврус, а не планировавшуюся коалицией Анну Коваленко. Председателем комиссии по проектам и развитию избрали Комлову, а не Воронова, который в своей победе вряд ли сомневался.

Оппозиционер Юрий Рауд говорит, что иезуитская тактика оппозиции вызвала у некоторых депутатов большинства, несостоявшихся председателей, крайнее раздражение.

”Хотя в чем нас можно обвинить, если мы голосовали за их кандидатов”, — рассуждает Рауд.

В руководство ревизионной комиссии представителя оппозиции коалиция не избрала, хотя и обещала до выборов это сделать. Возможно, оппозиционеры своим протестным голосованием за оппонентов добились этого результата.