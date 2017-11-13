Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии

Оппозиция из фракции "Наша Нарва" через суд требует отменить результаты выборов в две постоянные комиссии Нарвского городского собрания.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сказал член фракции "Наша Нарва" Антс Кутти, который в конце прошлой недели подал соответствующую жалобу в Тартуский административный суд.

В своей жалобе Кутти также требует проведения новых выборов в правовую комиссию и в комиссию по вопросам приграничного и внешнего сотрудничества.

По оценке оппозиции, при назначении членов в указанные комитеты депутаты от правящей Центристской партии нарушили как Закон о местных самоуправлениях, так и устав Нарвы.

"Данная жалоба была подана в Тартуский административный суд 10 ноября. Однако принятие жалоб в производство не происходит автоматически. Сначала суд проверяет, была ли уплачена госпошлина, соблюдены ли необходимые требования и т.д. И только после этого суд принимает решение о том, принимать или не принимать конкретную жалобу в производство", — сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуских судов Криста Тамм, отметив, что в настоящее время суд проводит соответствующую проверку поступивших документов.

Председатель горсобрания Александр Ефимов ранее заявил, что готов к судебным разбирательствам, но предпочел бы заключить соглашение между сторонами.