Нарвская оппозиция не сомневается в том, что коалиция вотум недоверия председателю горсобрания не поддержит

В этот четверг пройдет внеочередная сессия Нарвского городского собрания, единственным пунктом повестки которой является ”выражение недоверия председателю Нарвского городского собрания” Александру Ефимову, чью вину в мошенничестве подтвердили суды двух инстанций.

Представитель оппозиционной фракации горсобрания ”Наша Нарва” Антс Кутти убежден, что коалиция, сама созвавшая внеочередное собрание, ни в коем случае не проголосует за выражение недоверия.

”То, что центристы не поддержат вотум недоверия Александру Ефимову, который недавно был признан виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы, разумеется, предсказуемо, — отмечает Кутти. — Однако аргументы большинства на этот раз оказались ложными. По словам зампредседателя Нарвского округа центристской партии Андруса Тамма, выступившая инициатором вотума фракция ”Наша Нарва” просто не желает сотрудничать с центристской коалицией”.

Кутти указывает на то, что именно центристы избегают всякого сотрудничества.

”Еще за полтора месяца до осенних выборов ”Наша Нарва” обещала, что будет работать во имя прозрачного ведения дел в городе, создания новых рабочих мест и развития городской среды, — рассказывает оппозиционер. — Тогда первый номер нашего списка и кандидат на пост мэра Katri Raik, заявила, что руководить городом нужно от сердца, и для этого кандидаты от ”Нашей Нарвы” придут в городское собрание. "Наша Нарва" сдержала это обещание.

После выборов ”Наша Нарва” и ее председатель Катри Райк не раз обращались к лидерам нарвских центристов с предложением начать, наконец, конструктивную работу в горсобрании, прекратить политику ”дорожного катка” и объединить усилия ради развития нашего города. Центристы показательно отказались: не только не протянули нам руку в ответ, но и еще вдобавок не допустили наших депутатов к работе в комиссиях. К слову, в собраниях комиссий депутаты из фракции "Наша Нарва" участие принимают все равно. А центристы лишь показали горожанам свое истинное лицо”.

Кутти сообщает, что до последнего времени оппозиционеры верили в возможность взаимодействия,

”Следует признать, что мы были наивны, предполагая, что под сотрудничеством мы понимаем одно и то же. Наконец-то, Андрус Тамм раскрыл нам глаза. Сотрудничество — это, оказывается, смотреть сквозь пальцы на то, что горсобранием руководит человек, который обвинен в незаконном получении бюджетных средств. Сотрудничество — это молчать, когда большие суммы из налогов нарвитян идут на выплаты градоначальникам. Сотрудничество — это слепо принимать все предложения коалиции и смиренно молчать, когда интересы узкого круга центристов ставятся выше интересов своих же коллег, выше интересов горожан. Да, господин Тамм, вы правы — к такому сотрудничеству мы не готовы”.