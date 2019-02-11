Нарвская оппозиция может инициировать отставку Ирины Янович

В понедельник вечером фракция "Наша Нарва" соберется для того, чтобы обсудить ситуацию, связанную с решением двух фирм, которые совместно выиграли тендер на подготовку заявки Нарвы на титул культурной столицы Европы 2024 года, отказаться от сотрудничества с городом.

По оценке предприятий, на выделенные городом деньги (75 000 евро) не представляется возможным подать конкурентоспособную заявку.

Оппозиция считает, что в возникшей ситуации виноваты городские власти и конкретно Ирина Янович.

"Бессмысленно обвинять и искать виноватых через СМИ. Нужно экстренное реагирование, следует не тратить время и сесть за стол переговоров. Необходимо поручить мэру Нарвы взять это дело под личный контроль", — сказала rus.err.ee лидер фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова.