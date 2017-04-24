Нарвская контора SEB скоро покинет ”сиреневый банк”

Здание по адресу Таллиннское шоссе, 28, известное среди нарвитян как ”сиреневый банк”, скоро перестанет быть банковским. Но кто займет место нарвской конторы SEB, переезжающей в торговый центр Astri, пока неизвестно.

Как стало известно Delfi, банк SEB планирует открыть контору в нарвском торговом центре Astri. Она разместится на площадях, на которых до недавнего времени работал магазин Koduekstra.

С учетом того, что действующие в Эстонии банки давно взяли курс на сокращение числа представительств, а в Нарве ни у одного из банков нет больше одной конторы, можно было уверенно предположить, что нарвский SEB просто решил переехать. В пресс-службе банка Delfi подтвердили, что SEB этим летом покинет здание на Таллиннском шоссе, 28 и начнет работу в Astri.

О дальнейшей судьбе здания ”сиреневого банка” там сообщить какую-либо информацию затруднились, сославшись на то, что SEB выступает арендатором недвижимости в Нарве, как, впрочем, и в случаях других своих контор.

Delfi связался с собственником крупного объекта недвижимости, расположенного в самом центре Нарвы, которым является Laurus S.a.r.l — совместная компания концерна Partners Group и его дочерней фирмы Northern Horizon. Управляющий фондами Laurus Антанас Анскайтис сказал Delfi, что о каких бы то ни было планах Laurus в отношении здания по адресу Таллиннское шоссе, 28 говорить преждевременно, так как SEB пока продолжает являться арендатором.

Laurus принадлежит и главное здание SEB в Таллинне, на Торнимяэ, 2. Фонд приобрел его год назад.

Отметим, что вторым крупным арендатором площадей в ”сиреневом банке является нарвская контора охранной фирмы G4S.

Общая площадь недвижимости по адресу Таллиннское шоссе, 28 составляет 3515 квадратных метра.

Многие клиенты нарвской конторы SEB считают расписание ее работы очень неудобным. Банк открыт только в будние дни, с 9.00 до 17.00, то есть работающему в те же часы человеку побывать в нарвском SEB непросто.