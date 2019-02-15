Нарвская газета "Город" обвиняет муниципальную Narva Linnaleht в том, что она переманивает их рекламодателей

Руководитель издания ”Город” Наталья Фишер утверждает, что прайс-лист публикации рекламы Narva Linnaleht, попадающей еженедельно в каждый нарвский почтовый ящик и финансируемой из бюджета города Нарвы, был искусственно занижен по сравнению с рыночной ценой с использованием денег налогоплательщиков.

По ее словам, Департамент конкуренции отклонил их жалобу по причине того, что Narva Linnaleht не соответствует характеристикам компании, занимающей доминирующее положение на рынке, и является новым изданием — и поэтому имеет право продавать рекламу по любой стоимости.

”Согласно ответу Департамента конкуренции, Narva Linnaleht может предложить услуги по продаже рекламы по более низкой цене, чем ее конкуренты. При этом не учитывается, что деятельность компании финансируется из бюджета города Нарвы. Стоимость рекламной площади у городской газеты может быть и нулевая”, — констатирует Фишер.

Фишер добавила, что сейчас ”Город” ждет решения своих юристов, которые по ее словам, в недоумении от ответа департамента, и еще не знает, что будет предпринимать дальше.

В издании Narva Linnaleht комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что политику издания определяют городские власти.