Нарвская фирма защищает от клещей частные участки

Газета ”Виру Проспект” сообщает, что холодная погода снижает активность клещей, что может быть некоторым утешением этим ненастным летом, а также рассказывает о том, как можно защититься от этих насекомых, переносящих опасные заболевания.

Одна из нарвских фирм защищает частные участки от насекомых, в основном вокруг Таллинна, и готова обрабатывать даже территории КТ, закрывая на них доступ клещам на пару месяцев.

Погуляли возле дома

После прогулки возле многоквартирного дома жительница Нарвы Наталья случайно нашла на теле своего пса сразу двух клещей, — пишет ”Виру Проспект”.

Благодаря быстрой реакции нарвитянки ее питомец не пострадал. Однако саму Наталью это обстоятельство не на шутку встревожило: если так легко встретиться с опасным насекомым в жилом массиве, то как же велики риски в зеленых зонах?

Наталья говорит, что уже сталкивалась в жизни со случаями, когда укус клеща приносил здоровью человека непоправимый ущерб. И оценила коварство таких ситуаций: о том, что больна боррелиозом (при непринятии мер болезнь может закончиться инвалидностью и даже летальным исходом), то есть когда-то была укушена зловредным насекомым, ее знакомая, например, узнала случайно. Следует заметить, что в прошлом году, согласно данным Департамента охраны здоровья, боррелиозом в Нарве заболело 5 человек.

Недавно в медиа прошло сообщение, что в Ида-Вирумаа имел место первый случай заболевания энцефалитом ( поражение серого вещества головного и спинного мозга). Тем не менее, успокаивают нас специалисты в области здравоохранения, причин для паники пока нет.

- Согласно статистике Департамента охраны здоровья, в Нарве в этом сезоне по состоянию на 1 июня нет ни одного случая заражения бактериями или вирусами, которые переносят клещи, — говорит городской врач г. Нарвы Андрей Антонов.

В то же время городской врач призывает не расслабляться: вероятно, потепление в наших краях все же наступит. И в совокупности с влажностью, которой отличается нынешний весенне-летний сезон, это будет крайне благоприятная для жизни клещей обстановка.

Надо сказать, что в перечень страшных болезней, которыми может обернуться укус клеща, ученые добавили недавно еще одно — клещевой эрлихиоз. Предположительно, в Эстонии возбудители этого недуга, микроорганизм — эрлихия, присутствуют уже с десяток лет. Андрей Антонов говорит, что случаи заболевания клещевым эрлихиозом в Нарве зарегистрированы не были.

Добавим, что учеными было также установлено, что наряду с собачьим клещом в лесах Эстонии и Финляндии все чаще встречаются и таежные клещи. Рост популяции и ареала насекомых объясняется изменением климата и многочисленностью диких животных — мышей, лосей, и косуль.



Можно ли обработать зеленые зоны города?

Так возможно ли борьбу с клещами проводить хорошо зарекомендовавшими себя некогда средствами — например, распылять химию? Многие из нас еще помнят времена, когда это делали с помощью т. н. кукурузников - самолетов сельскохозяйственной авиации.

Андрей Антонов считает, что это уже историческая экзотика и больше этим заниматься никто не будет. Теперь дело обстоит таким образом, что о своей безопасности человек должен позаботиться сам.

- Клещи находятся в траве и на растительности на высоте примерно до 1 м от земли. Город может помочь здесь только регулярным покосом травы и вывозом ее, что и делается в Нарве согласно графику. В лесополосах такой мерой профилактики может быть вырубка подлеска.

Со своей стороны для большей гарантии человек может сделать прививку против энцефалита. Лучше всего это сделать в феврале, до начала активности паразитов.

Такие прививки делают в Нарве в прививочном кабинете, который работает в поликлинике ЦУ ”Нарва Хайгла” (ул.Вестервалли, 15) или у семейных врачей.

Отправляясь в лес или на дачу, наставляет наших читателей Андрей Антонов, нужно одеться в препятствующую проникновению клещей одежду. Лучшая обувь на этот случай — сапоги. По возвращении люди должны убедиться, что на теле клещей нет.

Но если укус все же был, нужно внимательно, в течение 21 дня, наблюдать, нет ли в вашем организме роковых изменений? Это может быть покраснение вокруг ранки, ломота в костях, температура и т. д. Если да — срочно обращайтесь к врачу.

Обработал — и забыл

Все-таки можно уничтожать клещей не только точечно, есть для него и ”оружие массового поражения”. Мы выяснили это, познакомившись с Вячеславом, руководителем одной из нарвских фирм, недавно включившей в спектр оказываемых услуг химическую обработку участков от клещей, комаров и пр.

- Тема для нас новая, — признается наш собеседник, — но, полагаю, эта услуга будет востребована.

Чаще всего заказы, говорит Вячеслав, поступают к ним из частных владений вокруг Таллинна, появилось несколько клиентов и в Нарве, в основном это дачники, участки которых находятся недалеко от леса — люди хотят уберечь себя от встречи с клещами.

Нарвской фирме уже удалось поработать в России — там дачники и владельцы частных домов борются с комарами. И, отмечает Вячеслав, такой способ создания комфортного проживания на природе у россиян уже довольно развит.

Наш собеседник утверждает, что борьбой с уличными насекомыми, вредными для здоровья человека, в Эстонии занимается только их фирма. Химию (в данном случае — акарицидные средства) нарвитяне закупают в Голландии, ее использование одобрено Департаментом охраны здоровья.

Обработав свой участок (90 евро за 10 соток), пару месяцев человек может быть защищен от непрошеных гостей. Еще проще осилить этот проект квартирному товариществу.

Правда, как следует из пояснений Вячеслава, обработка должна проходит в сухие солнечные дни. А где они у нас нынешним летом?



Наша справка

Всего в прошлом году в Эстонии энцефалитом заболел 81 человек, боррелиозом — 1420 человек. В мае боррелиоз был диагностирован у 48 жителей Эстонии, с начала года — у 179 человек.