Нарвская эстонская гимназия удерживает учителей с помощью надбавки к зарплате, опираясь на поддержку государства

Для того чтобы единственная эстонская школа пограничного города не осталась без учителей, директор ежегодно ходатайствует о дополнительных деньгах. "В противном случае осталось бы пустое здание школы", — констатировала директор Нарвской эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей.

По ее словам, необходима дополнительная мотивация, чтобы удержать людей в Нарве, не пользующейся популярностью среди учителей, для которых эстонский язык является родным или которые владеют им на высшем уровне.

- Только я и двое моих коллег — уроженцы Нарвы, остальные — из других краев Эстонии. Они либо квартиру тут купили, либо ездят туда-сюда. В то же время нехватка учителей огромная повсюду. И у нас с нашей 30-процентной надбавкой зарплата скоро будет ниже, чем в более богатых самоуправлениях, где учителям доплачивают больше. Так что для нас это вопрос жизни, — описала ситуацию Кроон-Ассафрей.