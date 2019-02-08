Нарвская больница проиграла суд врачу. По его пути могут пойти 100 работников больницы

Речь идет о том, что по коллективному договору медработникам с частичной потерей трудоспособности предоставляется от 3 до 7 дополнительных дней к основному отпуску (в Нарвской больнице дается 3 дополнительных дня к отпуску), а в Нарвской больнице считают, что 35 дней отпуска уже учитывают дополнительные дни, однако доктор Коннов считает иначе, пишет rus.err.ee.

Согласно решению суда больница должна предоставить Коннову три дополнительных дня к отпуску, заплатить отпускные в размере 204 евро и оплатить юридические расходы в размере 810 евро.

По словам Дмитрия Коннова, он обжаловал отказ администрации больницы предоставить дополнительный отпуск не только ради себя, но и потому, что это касается большого числа сотрудников больницы.

Примерно 100 работников больницы могут пойти по пути Коннова и добиться того, что им положено по договору.