"Цель государства обеспечить качественную медицинскую помощь во всех регионах Эстонии. Для этого, Нарвской больнице необходимо тесно сотрудничать с Ида-Вируской Центральной Больницей и Клиникумом Тартуского университета, создать современные условия в амортизированном отделении экстренной медицины и обновить свою программу развития", — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
"С привлечение больниц высшего этапа, в Нарве возможно обеспечить пациентам помощь врачей-специалистов на необходимом уровне и внести вклад в развитие современной инфраструктуры", — добавил он.
Целевое учреждение Нарвская больница получит отчисление из госбюджета в сумме 1 000 000 евро, благодаря чему, к 2019 году будут созданы современные условия в отделе экстренной медицинской помощи. Деньги уже переведены на счет больницы.
Предпосылкой получения отчисления стало тесное сотрудничество Нарвской больницы с Ида-Вируской Центральной Больницей и Клиникумом Тартуского университета. В сотрудничестве с Клиникумом Тартуского университета был разработан проект обновления отдела экстренной медицины.
Целью присоединения общих больниц к больничной сети является обеспечение непрерывной и качественной медицинской помощи, посредством сотрудничества с больницами высшего этапа.