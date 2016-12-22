Согласно заключенному между Министерством социальных дел и Нарвской больницей договору, государство выделит Нарвской больнице миллион евро, на обновление отдела экстренной медицины и обеспечения качественной врачебной помощи в регионе, сообщает Министерство социальных дел.

"Цель государства обеспечить качественную медицинскую помощь во всех регионах Эстонии. Для этого, Нарвской больнице необходимо тесно сотрудничать с Ида-Вируской Центральной Больницей и Клиникумом Тартуского университета, создать современные условия в амортизированном отделении экстренной медицины и обновить свою программу развития", — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

"С привлечение больниц высшего этапа, в Нарве возможно обеспечить пациентам помощь врачей-специалистов на необходимом уровне и внести вклад в развитие современной инфраструктуры", — добавил он.

Целевое учреждение Нарвская больница получит отчисление из госбюджета в сумме 1 000 000 евро, благодаря чему, к 2019 году будут созданы современные условия в отделе экстренной медицинской помощи. Деньги уже переведены на счет больницы.

Предпосылкой получения отчисления стало тесное сотрудничество Нарвской больницы с Ида-Вируской Центральной Больницей и Клиникумом Тартуского университета. В сотрудничестве с Клиникумом Тартуского университета был разработан проект обновления отдела экстренной медицины.

Целью присоединения общих больниц к больничной сети является обеспечение непрерывной и качественной медицинской помощи, посредством сотрудничества с больницами высшего этапа.