Нарвская больница: куда пойти, куда податься?

Тема будущей принадлежности Нарвской больницы, которая была предложена для обсуждения в недавно вышедшей в телеэфир нарвской программе ETV+ ”Народу важно”, действительно очень сильно волнует жителей нашего города. И подтверждением тому является большое количество обращений горожан, желающих узнать истинное положение дел, в редакцию еженедельника ”Город”.
Попробуем разобраться, тем более, что жителей города не устроил массированный выброс в рупоре нарвской власти газете ”Нарва” информации на эту тему, отразившей лишь позицию и доводы председателя Совета Целевого учреждения ”Нарвская больница”, руководителя правящей фракции городского собрания Нарвы Алексея Воронова. Позиция участницы дискуссии, социал-демократа, в недавнем времени возглавляющей оппозиционную фракцию Нарвского городского собрания, а ныне ставшей министром МВД Катри Райк, по понятным причинам в муниципальной газете города Нарвы полностью приведена не была.
Нужен ли такой совет больнице?
Итак, оживленные дискуссии, в очередной раз вспыхнувшие с нешуточным жаром вокруг Нарвской больницы, возникли после обнародования мнения лидера Социал-демократической партии Эстонии Евгения Осиновского о том, что качество оказания услуг в Нарвской больнице улучшится, если ее передать под управление государства.
Одним из очень весомых доводов Осиновского в пользу государственного управления был тот факт, что большим бюджетом Нарвской больницы, 95% которого поступает от государства, фактически распоряжаются по своему усмотрению местные власти Нарвы. Конечно же, основная часть этих денег уходит на фактические нужды больницы — но вот насколько эффективно это делается?
Поэтому наши читатели спрашивают — а чем, собственно говоря, занимаются семеро членов в Совете Целевого учреждения ”Нарвская больница”? Понятно, что всю практическую работу по руководству больницей ведут член правления Олев Силланд и его административный аппарат.
Удобная форма управления
Что же касается членов Совета Нарвской больницы, то нарвитянам будет явно интересно узнать, что его председатель Алексей Воронов получает за эту свою работу в больнице 750 евро в месяц (9000 евро в год), остальные шестеро — по 500 евро в месяц. При этом полезным для нашей больницы, как ни странно, может являться совсем не нарвский депутат, а известный эстонский медик-специалист из Тарту Урмас Сигурт, хороший организатор здравоохранения. Это всего лишь логический вывод — поскольку данный человек хорошо разбирается в проблемах и достижениях здравоохранения и может посоветовать найти оптимальные решения многих специфических вопросов.
А что можно сказать в этом плане про остальных членов Совета? За присутствие в Совете Нарвской больницы депутат Илья Федоров получает в год 6000 евро, столько же — депутат Федор Овсянников (6000 евро в год), председатель городского собрания Ирина Янович (6000 евро в год), депутат Алексей Мяги (6000 евро в год), депутат Елизавета Чертова (6000 евро в год).
Как полагают оппозиционные депутаты Нарвского городского собрания, которых, разумеется, не включили в Советы муниципальных учреждений и предприятий (за исключением Антса Кутти, входившего с Совет Нарвского музея), таким вот образом обеспечивается нужное количество голосов при принятии необходимых решений в городском собрании Нарвы.
ТОП
Справедливости ради следует сказать, что подобная ситуация имеет место быть во многих самоуправлениях Эстонии, поскольку законодательство страны не запрещает такое способ формирования управленческой структуры муниципальных и государственных организаций.
Возникает вопрос — а не является ли острое желание правящих депутатов оставить Нарвскую больницу любой ценой в своём подчинении всего лишь элементарными личными мотивами, которые дают такую неплохую прибавку к ”зарплате”? И кроме того, это ведь и потенциально не самый маленький административный ресурс, который можно использовать на очередных местных выборах, ведь на ”подчинённых” медиков можно вполне влиять и надеяться на их ”лояльность” при волеизъявлении на местных выборах.
Будет ли польза от государства?
Но вернемся к анализу вариантов принадлежности Нарвской больницы. Легко подсчитать, что около 40 тысяч евро в год из ее бюджета уходит на содержание неявно полезных членов. Можно ли ожидать, что как минимум эта сумма была бы использована на более полезные дела в случае управления государством?
Так вот, наши же нарвские примеры показывают, что даже если эти деньги тоже уйдут на оплату членов Совета, но профессионалов, они расходуются более рационально — поскольку в Совет государственной организации войдут специалисты своего дела.
Нарвские примеры:
- Александровская церковь. Пока государство не взяло ее под свою окончательную опеку, существовала реальная опасность разрушения даже того, что удалось восстановить и привести в порядок. Городская власть Нарвы неоднократно до того публично заявляла, что в городском бюджете нет средств на этот объект и городу он, по большому счету, как непосильная ноша, не нужен.
- Нарвский музей. В свое время, считая его лишь обузой для городского бюджета, власти Нарвы с радостью фактически отдали его государству. Музей стал развиваться и реализовывать большие проекты с внешним финансированием. При этом нарвские власти так и не смогли найти общий язык с руководством музея, и лишь вмешательство государства привело к ликвидации сильной напряженности.
- Строительство СПА в Нарве. Эта тема вообще является постыдной для Нарвы — наш город до сих пор не имеет подобного объекта, являясь одним из самых крупных самоуправлений Эстонии. Как известно, было много попыток разных инвесторов построить такой нужный городу объект — но никому из них не удалось договориться с местной властью. Интересно, почему? Появилась было надежда после местных выборов прошлого года на серьезную помощь правительства в строительстве СПА в районе Ореховой горки. И об этом проникновенно год назад сообщал на отчетном собрании перед избирателями тогда еще член правления Нарвского округа Центристской партии Алексей Воронов, ссылаясь на обещанную поддержку от самого лидера центристов Эстонии Юри Ратаса. Но теперь, когда между ними пробежала черная кошка, и все правящие в Нарве депутаты дружно вышли из центристских рядов, вряд ли стоит ожидать выполнения этих обещаний.
Слово и дело
Эти факты, как и другие, имеющие место, заставляют задуматься, будет ли хуже, если управлять больницей начнут специалисты, назначенные государством, или же местные политики, которые, собственно, и привели к таким результатам, что многие жители не в восторге от работы Нарвской больницы?
Этот же довод касается и пугающих слов Алексея Воронова о том, что государственные деятели, заполучив нашу больницу, тут же закроют детское отделение. Такие попытки, по его словам, уже были (напомним, что тогда правление больницы попыталось уменьшить нерациональные расходы на содержание детского отделения) — но депутаты, услышав народное возмущение, ”грудью встали на защиту” и сохранили это важное подразделение больницы.
Но, по нашим сведениям, при этом в Нарвской больнице эксперименты с детским отделением проводятся и далее. Еще в начале лета прошлого года в целях экономии средств руководство больницы приняло решение на 4 месяца, якобы в связи с резким уменьшением количества пациентов в этот период года и желанием снизить ненужные расходы, перевести пост детского отделения в терапевтическое отделение. Так что никакой заслуги депутатов в ”сохранении” детского отделения Нарвской больницы на самом деле нет.
Запугивание, как аргумент?
По нашему мнению, заявление Алексея Воронова в телеэфире и продублированное в газете ”Нарва” о том, что после перехода под государственное управление в Нарвской больнице закроют родильное отделение, как это сделали в Валга и Пылва, переведя их роддомы в Тарту, было просто попыткой застращать людей. Вот несведущие нарвитяне и напугались, не зная, что население Валга меньше нарвского раз в шесть, и в Пылва проживает менее 4 тысяч человек. Между прочим, в соседних с Нарвой и Нарва-Йыэсуу, и Силламяэ, родильных отделений нет — и никто до сих пор из их жительниц при этой ситуации в полях не рожал.
Но дело даже не в этом, а в том, что при передаче Нарвской больницы государству можно и даже нужно будет договариваться, настаивая на конкретных условиях, одним из которых, например, обязательно должно быть и сохранение родильного отделения в Нарве. И это наверняка будет выполнено, так как оставить город с населением в 60 тысяч без этого будет верхом глупости, и вряд ли кто-то в правительстве пошёл бы на такой заведомо тупиковый и нелепый шаг. Так что ничем иным, как запугиванием, такие ”аргументы” назвать сложно.
Странный ”опрос населения”
Что касается якобы нежелания жителей Нарвы отдавать больницу в руки государства, что вроде бы утверждает торжествующий заголовок в муниципальной газете ”Нарва” — ”Абсолютное большинство нарвитян ”за” сохранение статуса городской больницы”, то это очень и очень спорное доказательство. Во-первых, результаты проведенного в течение нескольких минут SMS-опроса, которые взяты за основу утверждения, просто не выдерживают критики. Например, куда более многочисленные комментарии в соцсетях в подавляющем своем числе как раз прямо противоположны. К слову — судя по тому, что отвечали люди в рубрике муниципальной газеты ”Нарва”, им задавали совсем не тот вопрос, который приведен в заголовке. Иначе почему, когда человека спрашивают: ”Кто должен руководить больницей, государство или Нарва?”, он отвечает — ”и как наши детки без больницы будут”?
А если подходить ответственно и не предвзято, то все подобные ”подсчеты мнений” не могут дать объективные результаты. Для получения таковых городская власть должна заказать у независимых специализированных фирм нормальное социологическое исследование мнения нарвитян об их предпочтениях, как это, кстати, делалось в предыдущие годы. Только вот вряд ли нынешние власти на это пойдут — мол, это будет дорого, сошлются на нехватку денег в бюджете. На более важные приоритеты — надо же, например, муниципальную газету выпускать…
Поиск врачей для Нарвской больницы
Проблема кадров в Нарвской больнице стоит остро уже давно, и этот печальный факт администрация не скрывает, пытаясь что-то делать — но, увы положение почти катастрофическое, и средний возраст нарвских врачей уже предпенсионный. Но вот у тех, кто смотрел передачу ”Народу важно”, возникает вопрос — а почему руководство только сейчас ”…разрабатывает возможность платить стипендию…” для выпускников нарвских гимназий (о чём упомянул г-н Воронов), которые пойдут учиться на врачей. Кто мешал сделать это раньше, ещё 10-15 лет назад? Денег не было? Так они были. Отдайте свои зарплаты членов Совета на стипендии — детки вам спасибо скажут — и больница с пациентами тоже.
Резюме
Подведем итог нашему анализу ситуации с Нарвской больницей, хотя еще многое можно было бы на эту тему сказать, основываясь на информации, получаемой от наших читателей.
Никто не умаляет огромной и самоотверженной работы персонала Нарвской больницы, спасающих жизнь и возвращающих здоровье множеству нарвитян и пациентов из других мест — большое спасибо им за их труд.
Никто не хочет снижения объема медицинских услуг и их качества в Нарве — напротив, каждый хотел бы, никуда не уезжая, получать их здесь, в родном городе.
Но ясно и другое — обострение ситуации вокруг Нарвской больницы не возникло на пустом месте, этому есть свои очень серьезные причины и в основном — именно в управлении.
И людям в принципе не важно, кто будет управлять больницей — им важно, чтобы их лечили качественно, вовремя и как можно комфортнее — и именно об этом должны задуматься городские власти, которые, стоит напомнить, именно для этого и предназначены.