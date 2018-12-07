Нарвская больница: куда пойти, куда податься?

Одним из очень весомых доводов Осиновского в пользу государственного управления был тот факт, что большим бюджетом Нарвской больницы, 95% которого поступает от государства, фактически распоряжаются по своему усмотрению местные власти Нарвы. Конечно же, основная часть этих денег уходит на фактические нужды больницы — но вот насколько эффективно это делается?

Поэтому наши читатели спрашивают — а чем, собственно говоря, занимаются семеро членов в Совете Целевого учреждения ”Нарвская больница”? Понятно, что всю практическую работу по руководству больницей ведут член правления Олев Силланд и его административный аппарат.

Удобная форма управления



Что же касается членов Совета Нарвской больницы, то нарвитянам будет явно интересно узнать, что его председатель Алексей Воронов получает за эту свою работу в больнице 750 евро в месяц (9000 евро в год), остальные шестеро — по 500 евро в месяц. При этом полезным для нашей больницы, как ни странно, может являться совсем не нарвский депутат, а известный эстонский медик-специалист из Тарту Урмас Сигурт, хороший организатор здравоохранения. Это всего лишь логический вывод — поскольку данный человек хорошо разбирается в проблемах и достижениях здравоохранения и может посоветовать найти оптимальные решения многих специфических вопросов.

Narva volikogu liige Aleksei Voronov Foto: Roman Vikulov

А что можно сказать в этом плане про остальных членов Совета? За присутствие в Совете Нарвской больницы депутат Илья Федоров получает в год 6000 евро, столько же — депутат Федор Овсянников (6000 евро в год), председатель городского собрания Ирина Янович (6000 евро в год), депутат Алексей Мяги (6000 евро в год), депутат Елизавета Чертова (6000 евро в год).

Как полагают оппозиционные депутаты Нарвского городского собрания, которых, разумеется, не включили в Советы муниципальных учреждений и предприятий (за исключением Антса Кутти, входившего с Совет Нарвского музея), таким вот образом обеспечивается нужное количество голосов при принятии необходимых решений в городском собрании Нарвы.

Справедливости ради следует сказать, что подобная ситуация имеет место быть во многих самоуправлениях Эстонии, поскольку законодательство страны не запрещает такое способ формирования управленческой структуры муниципальных и государственных организаций.

Возникает вопрос — а не является ли острое желание правящих депутатов оставить Нарвскую больницу любой ценой в своём подчинении всего лишь элементарными личными мотивами, которые дают такую неплохую прибавку к ”зарплате”? И кроме того, это ведь и потенциально не самый маленький административный ресурс, который можно использовать на очередных местных выборах, ведь на ”подчинённых” медиков можно вполне влиять и надеяться на их ”лояльность” при волеизъявлении на местных выборах.

Будет ли польза от государства?



Но вернемся к анализу вариантов принадлежности Нарвской больницы. Легко подсчитать, что около 40 тысяч евро в год из ее бюджета уходит на содержание неявно полезных членов. Можно ли ожидать, что как минимум эта сумма была бы использована на более полезные дела в случае управления государством?

Так вот, наши же нарвские примеры показывают, что даже если эти деньги тоже уйдут на оплату членов Совета, но профессионалов, они расходуются более рационально — поскольку в Совет государственной организации войдут специалисты своего дела.