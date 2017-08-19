Нарвская библиотека прекратила сотрудничество с осужденным за педофилию художником

Нарвская центральная библиотека прекратила сотрудничество с осужденным за педофилию художником Вячеславом Хуторновым, который должен был проводить мастер-классы в том числе и для детей.

Встречи, выставки, лекции, мастер-классы проводят как сами работники библиотеки, так и приглашенные специалисты, одним из которых оказался художник Вячеслав Хуторнов, руководитель арт-студии Palette. Как выяснилось, он был осужден в 2013 году за педофилию, пишет rus.err.ee.

"Эта ситуация крайне неприятная. Могу сказать, что мероприятие, которое проводил данный художник, проходило во взрослом отделе, и дети были под присмотром как родителей, так и библиотекаря. Конечно, наша ошибка в том, что мы не проверили криминальное прошлое этого художника. Это хороший урок нам в дальнейшем проверять всех людей, приходящих к нам преподавать", — говорит директор Нарвской центральной библиотеки Марица Орт.

По словам Орт, Хуторнов не является работником библиотеки, мастер-класс он проводил как волонтер, и теперь сотрудничество с этим человеком прекращено. Съемочная группа "АК" попыталась найти студию Palette по заявленному в социальной сети Facebook адресу (ул. Пауля Кереса, 20), но увы, в обилии дверей разнообразных некоммерческих объединений нужной вывески не было.