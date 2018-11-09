Нарвская Александровская церковь откроется очень эффектно. Вероятно, в присутствии президента ЭР и премьер-министра

Есть информация, что первый торжественный концерт посетят президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр страны Юри Ратас, архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. — Проект по возобновлению деятельности Александровской церкви также получил название ”Александровский голос”. Кто стал, его вдохновителем, чьими силами он осуществляется, и когда возникла его идея? — с этого вопроса начался наш разговор с генеральным директором Eesti Kontsert Юри Лейтеном, который в эти дни находится в Нарве.

Юри Лейтен: — Как вы знаете, идея о том, чтобы большой зал Александровской церкви был многофункциональным и предназначался как для служб, так и мог стать концертной площадкой, обсуждалась давно. Но о совершенно конкретном ее воплощении в жизнь задумались два года назад, когда мы с архиепископом Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмасом Вийльма возвращались из Санкт-Петербурга, где знакомились с деятельностью церкви Святого Апостола Иоанна, и на обратном пути заехали в Нарву, зашли в Александровский собор. Это стало толчком к реальным действиям. Очень большую поддержку нам оказал крупный бизнесмен, председатель правления Alexela Group Хейти Хяэль.

Он также подтянул к проекту ряд предпринимателей и компаний. Конечно, проект стал возможен благодаря поддержке со стороны Министерства культуры, Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви, Нарвской городской управы. Так что можно сказать, что ”Александровский голос” смог зазвучать благодаря усилиям многих людей.

Юри Лейтен считает, что у Александровской церкви, если она будет развиваться как многофункциональный духовно-культурный центр, безусловно, богатое будущее: ”Уникальное месторасположение — на границе двух государств, уникальная акустика, позволяющая звучать здесь музыке любых направлений и жанров”.

”Небо над Нарвой”

"Пятнадцатиминутное световое шоу под названием ”Небо над Нарвой” будет предварять каждый из четырех концертов. Во время же музыкального представления его демонстрация прекратится, — поясняет Эрика Сакс, руководитель проекта по созданию инсталляции, одна из авторов ее идеи и сценария, креативный директор эстонской фирмы Exporabbit. — Впервые шоу можно будет увидеть бесплатно 13 ноября в 15.00 и в 15.45. Наше повествование рассчитано на внимание не только верующих, мы обращаемся ко всем в надежде, что двери Александровской церкви будут открывать многие люди.

Оно состоит из трех глав. Первая — история Нарвы и ее церквей. Темой второй главы является вода, без которой, как всем нам известно со школьной скамьи, не было бы жизни на Земле. У Нарвы свои особые отношения с водой — река Нарва является самой многоводной рекой в Эстонии, Нарвский водопад когда-то был самым многоводным в Европе.

Вода позволяет нам задуматься и о единстве — сильными и мощными можно стать, только связывая каждую каплю в единое целое. И, наконец, в третьей главе предстанут святые и мученики. Рассказом о них мы хотим сказать нашим современникам: добрые дела может делать каждый из нас".

Все оборудование для видеоинсталляции ”Небо над Нарвой” и сама она непосредственно останутся в Александровской церкви.

По словам Антона Хаенко, специалиста международного концерна ATEA, который устанавливает сейчас в соборе всю технику, ”запускать ее не составит большого труда, панель управления содержит 2-3 кнопки, так что это сможет делать персонал церкви”, если ”Небо над Нарвой” захотят продемонстрировать, например, туристам.

Он также уточняет, что ”Небо над Нарвой” — самая большая — 520 кв. м (!) — проекция в странах Балтии, а, может быть, даже и во всей Восточной Европе.

Серия концертов в честь открытия Нарвской Александровской церкви