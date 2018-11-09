09.11.2018, 15:23

Нарвская Александровская церковь откроется очень эффектно. Вероятно, в присутствии президента ЭР и премьер-министра

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Светлана Зайцева,
Светлана Зайцева, "Виру Проспект"
 
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Нарвская Александровская церковь откроется очень эффектно. Вероятно, в присутствии президента ЭР и премьер-министра
Taavi Varm

На следующей неделе во вторник, 13 ноября, двери нарвской Александровской церкви вновь распахнутся для широкой публики: с 13 по 16 ноября в ее большом богослужебном зале пройдет серия концертов, каждый из которых будет предварять уникальная видеоинсталляция. Подготовка к этому событию сегодня идет полным ходом, сообщает "Виру Проспект".

В четверг в соборе заканчивали трудиться над установкой современного звукового и светового оборудования для видеоинсталляции ”Небо над Нарвой”, которая будет демонстрироваться под куполом церкви, и тестировали ее фрагменты. На очереди — установка временного отопления. И уже начинают распаковывать большие коробки, в которых доставили в нарвский собор кресла — с откидывающимися спинками, чтобы, сидя в них, удобно было устремить свои взоры ввысь.

”Александровский голос”

Программа серии концертов под названием ”Александровский голос”, которые организует Eesti Kontsert, уже давно озвучена. Афиши предстоящего мероприятия можно увидеть не только в Нарве, но и во многих городах Эстонии.

По словам Урмаса Карилеэта, пастора прихода Святой Марии при нарвской Александровской церкви, ожидается, что в Нарву приедут многие любители музыки, представители разных конфессий, туристы, само собой, придут нарвитяне, столь неравнодушные к судьбе своего многострадального храма.

Есть информация, что первый торжественный концерт посетят президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр страны Юри Ратас, архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. — Проект по возобновлению деятельности Александровской церкви также получил название ”Александровский голос”. Кто стал, его вдохновителем, чьими силами он осуществляется, и когда возникла его идея? — с этого вопроса начался наш разговор с генеральным директором Eesti Kontsert Юри Лейтеном, который в эти дни находится в Нарве.

Юри Лейтен: — Как вы знаете, идея о том, чтобы большой зал Александровской церкви был многофункциональным и предназначался как для служб, так и мог стать концертной площадкой, обсуждалась давно. Но о совершенно конкретном ее воплощении в жизнь задумались два года назад, когда мы с архиепископом Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмасом Вийльма возвращались из Санкт-Петербурга, где знакомились с деятельностью церкви Святого Апостола Иоанна, и на обратном пути заехали в Нарву, зашли в Александровский собор. Это стало толчком к реальным действиям. Очень большую поддержку нам оказал крупный бизнесмен, председатель правления Alexela Group Хейти Хяэль.

Он также подтянул к проекту ряд предпринимателей и компаний. Конечно, проект стал возможен благодаря поддержке со стороны Министерства культуры, Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви, Нарвской городской управы. Так что можно сказать, что ”Александровский голос” смог зазвучать благодаря усилиям многих людей.

Юри Лейтен считает, что у Александровской церкви, если она будет развиваться как многофункциональный духовно-культурный центр, безусловно, богатое будущее: ”Уникальное месторасположение — на границе двух государств, уникальная акустика, позволяющая звучать здесь музыке любых направлений и жанров”.

”Небо над Нарвой”

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"Пятнадцатиминутное световое шоу под названием ”Небо над Нарвой” будет предварять каждый из четырех концертов. Во время же музыкального представления его демонстрация прекратится, — поясняет Эрика Сакс, руководитель проекта по созданию инсталляции, одна из авторов ее идеи и сценария, креативный директор эстонской фирмы Exporabbit. — Впервые шоу можно будет увидеть бесплатно 13 ноября в 15.00 и в 15.45. Наше повествование рассчитано на внимание не только верующих, мы обращаемся ко всем в надежде, что двери Александровской церкви будут открывать многие люди.

Оно состоит из трех глав. Первая — история Нарвы и ее церквей. Темой второй главы является вода, без которой, как всем нам известно со школьной скамьи, не было бы жизни на Земле. У Нарвы свои особые отношения с водой — река Нарва является самой многоводной рекой в Эстонии, Нарвский водопад когда-то был самым многоводным в Европе.

Вода позволяет нам задуматься и о единстве — сильными и мощными можно стать, только связывая каждую каплю в единое целое. И, наконец, в третьей главе предстанут святые и мученики. Рассказом о них мы хотим сказать нашим современникам: добрые дела может делать каждый из нас".

Все оборудование для видеоинсталляции ”Небо над Нарвой” и сама она непосредственно останутся в Александровской церкви.

По словам Антона Хаенко, специалиста международного концерна ATEA, который устанавливает сейчас в соборе всю технику, ”запускать ее не составит большого труда, панель управления содержит 2-3 кнопки, так что это сможет делать персонал церкви”, если ”Небо над Нарвой” захотят продемонстрировать, например, туристам.

Он также уточняет, что ”Небо над Нарвой” — самая большая — 520 кв. м (!) — проекция в странах Балтии, а, может быть, даже и во всей Восточной Европе.

Серия концертов в честь открытия Нарвской Александровской церкви


Вторник, 13 ноября в 19.00
”АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОЛОС” Наталия Креслина (сопрано, Московская ”Новая опера”), Алексей Чижик (вибрафон, Санкт-Петербург), Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург),Юри Лейтен (труба), Айн Вартс (гитара), Тааво Реммель (контрабас) и др. В программе: Бах, Гендель, Вяхи, импровизации на классические темы.
Среда, 14 ноября в 19.00
Вивальди. „GLORIA” Санкт-Петербургский ансамбль ”The Pocket Symphony”, камерный хор „Collegium Mu-sicale”. В программе: Вивальди и знаменитые произведения итальянского барокко.

Четверг, 15 ноября в 19.00
Фортепианный вечер КАЛЛЕ РАНДАЛУ. Также Нарвский городской симфонический оркестр. Дирижер Анатолий Щура В программе: Лист. ”Благословение Бога в одиночестве” из цикла ”Поэтические и религиозные гармонии” S. 173. Моцарт. Увертюра к опере ”Свадьба Фигаро” КВ 492. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром до мажор, К. 467 Калле Рандалу — один из самых известных эстонских пианистов, сделавший блестящую международную карьеру, профессор Высшей школы музыки Карлсруэ в Германии и востребованный во всем мире солист. Рандалу — единственный из эстонцев лауреат конкурса им. П. И. Чайковского.

Пятница, 16 ноября в 19.00
БОЖЕСТВЕННЫЕ ПОСЛАНИЯ Эстонский национальный мужской хор, оркестр Департамента полиции и погранохраны, Наталия Креслина (сопрано, Московская ”Новая опера”) В программе: Габриели, Свиридов, Бонато, Чесноков, Креэк, Кылар. На концерте состоится премьера мессы Пярта Уусберга ”Божественные послания”.

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