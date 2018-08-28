Нарвитянки, побеседовавшие на променаде с Керсти Кальюлайд: она обычная, милая женщина

В ходе президентской прогулки по нарвскому променаду, которая должна была начаться от "Шведского льва", к президенту подошли поздороваться с десяток человек: пожилая женщина подарила цветы, две девчушки школьного возраста, робея, вручили собственные рисунки и попросили разрешения сфотографироваться, еще одна женщина вручила президенту свое прошение со словами: ”Прошу разобраться и помочь”. ”Хорошо, разберемся”, — ответила президент по-русски, принимая бумагу.
Наконец, Керсти Кальюлайд обратила внимание на двух женщин, скромно стоявших в сторонке:”Вы нарвитянки?” Завязалась беседа на эстонском языке, в ходе которой нарвитянка Марина рассказала президенту, что она нарвитянка, но работает в Швеции в туристическом секторе, и с удовольствием вернулась бы в Нарву, если бы здесь для нее была работа. Президент ответила, что, возможно, так и будет, ведь скоро Нарва может стать Культурной столицей Европы, пишет "Виру проспект".
Мама Марины, с гордостью смотревшая на дочь, сказала нашей газете, что о приезде президента узнала от своей одиннадцатилетней внучки. ”Та прочитала в газете, что президент сегодня будет прогуливаться по променаду, и все мои внуки и дочка захотели посмотреть на президента. Но мы никак не рассчитывали, что она подойдет к нам поговорить. Она такая простая, милая, обычная женщина, и это было очень приятное общение”, — сказала женщина.
”Я считаю, очень важно, что к нам в город приехал президент, что на Нарву наконец-то начали обращать внимание — давно пора”, — подчеркнула она.