Нарвитянки, побеседовавшие на променаде с Керсти Кальюлайд: она обычная, милая женщина

Мама Марины, с гордостью смотревшая на дочь, сказала нашей газете, что о приезде президента узнала от своей одиннадцатилетней внучки. ”Та прочитала в газете, что президент сегодня будет прогуливаться по променаду, и все мои внуки и дочка захотели посмотреть на президента. Но мы никак не рассчитывали, что она подойдет к нам поговорить. Она такая простая, милая, обычная женщина, и это было очень приятное общение”, — сказала женщина.

”Я считаю, очень важно, что к нам в город приехал президент, что на Нарву наконец-то начали обращать внимание — давно пора”, — подчеркнула она.