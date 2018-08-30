Нарвитянка возмущена тем, что ремонт в гимназическом кабинете химии не смогли сделать за два месяца. ”Совесть где вообще?”

Женщина обращает внимание на то, что уроки химии требуют особых условий, специально оборудованного помещения, вне которого их нормально не провести.

”Теперь преподаватель с детьми должен мотаться по коридорам и актовым залам — никаких тебе опытов, никакой мотивации учиться и работать. Але, народ, это же школа! При всем моем скепсисе в отношении тендеров, проводящихся муниципальными властями Ида-Вирумаа, ну должно же быть что-то святое? Ну там же дети учатся наши с вами… Совесть где вообще? Что у строителей, что у ”наблюдателей”.

И не надо там про проблемы на объекте, задержки с разрешениями, недостаток рук и прочий шлак. С 20 июня по 27 августа — за два месяца — нельзя было сделать ремонт в кабинете, где работы на пару недель? Я не ищу виноватых, я хочу спросить, как такое возможно вообще и чем и куда смотрели ответственные представители Нарвского отдела образования? Не всех бесполезных еще разогнали там, что ли?”

Если к 15 сентября все не будет готово, подрядчика накажут штрафом

Нарвская городская управа прокомментировала ситуацию.

”Деньги на ремонт в кабинете химии Нарвской Пяхклимяэской гимназии были выделены в конце марта из дополнительного бюджета, — информируют в горуправе. — Департамент городского хозяйства сразу приступил к составлению документов и в апреле опубликовал проектно-строительную госпоставку. На проведение поставки были выдержаны все необходимые сроки, и 15 мая был заключен проектно-строительный договор с фирмой Baltsigma OÜ”.

В управе обращают внимание на то, что прежле, чем приступать к строительным работам, необходимо составить строительный проект, оформить у местного самоуправления разрешение на строительство и только после этого приступать к строительным работам. Все это заняло некоторое время.

”Фирма подрядчика выполнила проектные работы и 14 августа получила официальное разрешение на проведение строительных работ. Подготовительные работы были выполнены до получения разрешения, поэтому подрядчик сразу приступил к строительству. Можно сказать, что проектирование длились несколько больше, чем того хотелось”, — сообщают власти.

Изначально договор подряда подразумевал окончание работ 30 августа. Город со своей стороны сделал все, чтобы кабинет был готов к началу учебного года, уверяют в горуправе.

”Фирме подрядчика было отправлено уведомление о назначении штрафа в случае, если строительные работы не будут выполнены к 15 сентября. Измененные сроки были согласованы с дирекцией школы. Подрядчик сообщил, что понимает всю свою ответственность перед школой и заверил, что будет стараться сделать все быстро”, — информирует управа.

Там уверяют, что Департмаент городского хозяйства как заказчик постоянно контролирует выполнение работ и своевременно предпринимает законные меры для решения возникающих проблем.