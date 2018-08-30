30.08.2018, 15:50

Нарвитянка возмущена тем, что ремонт в гимназическом кабинете химии не смогли сделать за два месяца. ”Совесть где вообще?”

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комментарий Нарвской горуправы
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Нарвитянка возмущена тем, что ремонт в гимназическом кабинете химии не смогли сделать за два месяца. ”Совесть где вообще?”
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Несколько слов о том, как делаются ремонты в школах ”Нарвы и о том, как отдел образования города Нарва и подрядчик, BaltiSigma, ”привели в порядок” кабинет химии Нарвской Пяхклимяэской гимназии к первому сентября”, — пишет в соцсети нарвитянка Анастасия, указывая на то, что в начале учебного года преподаватель химии и ее ученики окажутся в очень сложном положении.

”Итак, учебная деятельность вот-вот начнется, и любому разумному человеку понятно, что уроки химии должны проводиться в специально оборудованном для этого месте. На фото вы можете увидеть, насколько готова к этому моя любимая школа. Преподаватель освободил кабинет для ремонта еще 20 июня. Однако, вернувшись из отпуска 27 августа, Татьяна Юрьевна обнаружила картину маслом — ”Не ждали!”. До этого я думала, что в Эстонию неожиданно приходит только зима, ан нет — первое сентября тоже”, — пишет нарвитянка.

По ее словам, призывы к ответственным лицам решить вопрос скорейшим образом дали сомнительный результат.

”В ответ на все вопросы (неделя до занятий) ответственные лица в лице директора фирмы-подрядчика BaltiSigma Владимира Резвухина и представителя нарвских властей Алексея Евграфова разводят руками и обещают сделать все возможное, а власти грозят, что больше никаких тендеров этой фирме не выиграть, — рассказала Анастасия. — Последнее, видимо, должно очень ускорить работы. И все бы ничего, но ”сделать все возможное” в данной ситуации означает загнать туда бригаду таждиков (да простят меня представители великой нации) и постараться сделать что-то приличное за неделю-две.

Но в кабинете 27 августа работало всего два человека! Два! Один выравнивал стену, а второй стоял рядом и нифига не делал. Потому что — внимание! — он помощник. То есть как зарплата, так он работал и право имеет, а как работать, так он помощник и просто тут постоит”.

Женщина обращает внимание на то, что уроки химии требуют особых условий, специально оборудованного помещения, вне которого их нормально не провести.

”Теперь преподаватель с детьми должен мотаться по коридорам и актовым залам — никаких тебе опытов, никакой мотивации учиться и работать. Але, народ, это же школа! При всем моем скепсисе в отношении тендеров, проводящихся муниципальными властями Ида-Вирумаа, ну должно же быть что-то святое? Ну там же дети учатся наши с вами… Совесть где вообще? Что у строителей, что у ”наблюдателей”.

И не надо там про проблемы на объекте, задержки с разрешениями, недостаток рук и прочий шлак. С 20 июня по 27 августа — за два месяца — нельзя было сделать ремонт в кабинете, где работы на пару недель? Я не ищу виноватых, я хочу спросить, как такое возможно вообще и чем и куда смотрели ответственные представители Нарвского отдела образования? Не всех бесполезных еще разогнали там, что ли?”

Если к 15 сентября все не будет готово, подрядчика накажут штрафом

Нарвская городская управа прокомментировала ситуацию.

”Деньги на ремонт в кабинете химии Нарвской Пяхклимяэской гимназии были выделены в конце марта из дополнительного бюджета, — информируют в горуправе. — Департамент городского хозяйства сразу приступил к составлению документов и в апреле опубликовал проектно-строительную госпоставку. На проведение поставки были выдержаны все необходимые сроки, и 15 мая был заключен проектно-строительный договор с фирмой Baltsigma ”.

В управе обращают внимание на то, что прежле, чем приступать к строительным работам, необходимо составить строительный проект, оформить у местного самоуправления разрешение на строительство и только после этого приступать к строительным работам. Все это заняло некоторое время.

”Фирма подрядчика выполнила проектные работы и 14 августа получила официальное разрешение на проведение строительных работ. Подготовительные работы были выполнены до получения разрешения, поэтому подрядчик сразу приступил к строительству. Можно сказать, что проектирование длились несколько больше, чем того хотелось”, — сообщают власти.

Изначально договор подряда подразумевал окончание работ 30 августа. Город со своей стороны сделал все, чтобы кабинет был готов к началу учебного года, уверяют в горуправе.

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”Фирме подрядчика было отправлено уведомление о назначении штрафа в случае, если строительные работы не будут выполнены к 15 сентября. Измененные сроки были согласованы с дирекцией школы. Подрядчик сообщил, что понимает всю свою ответственность перед школой и заверил, что будет стараться сделать все быстро”, — информирует управа.

Там уверяют, что Департмаент городского хозяйства как заказчик постоянно контролирует выполнение работ и своевременно предпринимает законные меры для решения возникающих проблем.

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