Нарвитянка: Tele2 подняла цену на 58 процентов из-за "роуминга", который нам не нужен

Вступившая в силу 15 июня директива ЕС обязала операторов мобильной связи стран Евросоюза, а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, разрешить своим клиентам, путешествуя по всем вышеназванным государствам, звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом по тем же расценкам, как у себя дома.

То, что это увеличило стоимость некоторых пакетов Tele2, оформленных клиентами до нововведения, многим из них только предстоит узнать — из счетов за июнь, которые будут выставлены в ближайшие дни. Многие этого повышения просто не заметят, а особенно оно возмутит тех, кто заграницей вообще не бывает, или привык связываться с друзьями и родней посредством бесплатного интернета в гостинице.

”Берут деньги за то, что нам не надо”



Нарвитянка Татьяна — одна из тех, кто услугами роуминга за границей никогда не пользовался и не собирается. Между тем, изменивший в одностороннем порядке условия договора Tele2 намерен теперь брать с нее на 58 процентов больше, 12 евро вместо семи, в которые обходилась оплата ее телефонного номера, а также номеров трех ее несовершеннолетних детей. На 2 евро поднялась абонентская плата за номер Татьяны, и на 1 евро — за номера каждого из трех детей.



По словам нарвитянки, она узнала о росте цены пакета из сообщения в разделе самообслуживания, ”Minu Tele2”, на странице телефонного оператора. Уведомления об изменении стоимости пакетов в одностороннем порядке компания выслала клиентам за месяц до вступления их в силу.

”Уверена, что огромное количество жителей Эстонии пока даже не догадывается, что за телефон им придется платить больше, как, например, мои родители, не пользующиеся самообслуживанием на сайте Tele2 и узнавшие с моей помощью, насколько их пакеты подорожают”, — обращает внимание нарвитянка.

Отметим, что уведомление о грядущем изменении расценок отправляли и другим образом, в частности электронной почтой. Но в том письме говорилось о грядущих изменениях в целом, не сообщалось конкретному клиенту, насколько подорожает именно его пакет.

В то же время отмечалось, что в случае несогласия с изменениями клиент вправе отказаться от договора о подключении к Tele2 без уплаты неустойки, известив об этом Tele2 не позднее 5 июня. ”Отсутствие вышеуказанного извещения трактуется как согласие клиента, и изменения вступят в силу в одностороннем порядке с 1 июня”, — говорилось в электронном письме, отправленном клиентам Tele2 1 мая.

То есть те, кто только из полученных в июле счетов узнают о произошедших изменениях, отказаться от договора, не заплатив неустойку, уже не имеют шансов.

”Меня больше всего в этой ситуации напрягает то, что меняя в одностороннем порядке условия договора, Tele2 навязывает абсолютно не нужные мне улучшения, являющиеся обоснованием для роста цены, — сообщает Татьяна. — Другие эстонские операторы, а я уточняла этот вопрос у многих клиентов других сетей, цены на действующие пакеты не повышают. Обидно то, что полгода назад, когда я собралась перейти с детьми к другому оператору, меня уговорили остаться в Tele2, предложив ”бесплатный” телефон. Теперь, чтобы покинуть Tele2, мне нужно заплатить неустойку и за него”.

Татьяна уверена, что люди, которые ездят не часто за границу, а точнее в другие страны ЕС, должны иметь выбор, каким образом оплачивать пользование телефоном за рубежом. Тем, кто выезжает один раз в год, на неделю, например, по ее убеждению нет смысла платить за услугу постоянно, но это будут делать и те, кто вообще не выезжает из Эстонии.

Комментарий Tele2

„Клиенты Tele2 получили возможность пользоваться услугой разговорной телефонной связи, SMS и интернета, содержащиеся в их пакетах, в 31 стране Европейского экономического пространства, — сказала Delfi руководитель по связям с общественностью Tele2 Лийна Лийв. — Вместе с добавлением этой услуги в части пакетов мы сделали множество других изменений. Добавили до 100 мегабайт интернета в пакеты, в которых прежде интернета не было вообще, упразднили дневные билеты и добавили во многие пакеты разговорное время, увеличили в некоторых пакетах объем интернета до двух раз. Вдобавок изменили пакеты частных клиентов с самым большим объемом на пакеты с неограниченным объемом. В результате всех изменений некоторые пакеты стали дороже, некоторые дешевле, а условия некоторых остались прежними, но цены Tele2 даже после всех изменений на рынке остаются самыми низкими”.

По ее словам, на политику ценообразования влияет несколько обстоятельств.

”В течение многих лет мы сделали большие инвестиции в развитие сети и технические системы, чтобы предлагать на рынке конкурентоспособную услугу. Вдобавок Tele2 исходит в ценовой политике еще из нескольких обстоятельств. Например, у нас есть продукты для разных поколений. Поэтому время от времени пересматриваем предлагаемые условия. Вообще, наши клиенты приняли произошедшие изменения очень положительно”, — заверяет Лийна Лийв.

В Elisa и Telia цены действовавших ранее пакетов не выросли

”Elisa не поднимала в связи со вступлением в силу регуляции ЕС месячные платы у нынешних клиентов. Сохранились прежние пакеты, но появилась также возможность использовать Европейский смарт-пакет, Скандинавский смарт-пакет и Особый финский смарт-пакет. Вдобавок к новым пакетам предлагаем тем клиентам, которые выезжают за рубеж 1-2 раза в год соответствующие продолжительности поездки дневные, недельные, или месячные билеты, цены которых стали в пять раз выгоднее, чем раньше”, — рассказала специалист по связям с общественностью Elisa Саскиа Киви.

Руководитель по связям с общественностью Telia Eesti AS Ирина Кузина заверила Delfi, что в старых пакетах Telia не изменилось ничего, ”ни цены, ни условия, ни объем”.

”Еще за месяц до введения регуляции Telia представила обновленные пакеты ”Мобильная жизнь” и ”Мобильный бизнес”, которые позволяют клиентам, находясь в любой стране Евросоюза, пользоваться мобильным интернетом, отправлять сообщения и звонить по тем же ценам, которые действуют для них в Эстонии. Клиенты, которые решили перейти на обновленные пакеты, а также новые клиенты, подключившиеся после 20 апреля, пользуются всеми вышеописанными преимуществами. В то же время, среди клиентов Telia есть и те, для кого ничего не изменилось. Департамент технического надзора выдал Telia Eesti AS разрешение воспользоваться экономическим механизмом для обеспечения устойчивости развития предприятия. Это позволило Telia сохранить для тех клиентов, которые пока не пользуются новыми пакетами ”Мобильная жизнь” и ”Мобильный бизнес”, условия их прежних пакетов — цена и объем услуг в них и после 15 июня остались прежними”, — информирует Ирина Кузина.