31.05.2018, 16:37

Нарвитяне не верят, что детское отделение Нарвской больницы все-таки не закроют навсегда

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Narva Haigla Foto: Роман Викулов, Delfi

С июня по конец сентября детское отделение Нарвской больницы будет закрыто в связи с уменьшением числа юных пациентов, которых станут лечить в этот период в терапевтическом отделении. Многие нарвитяне, пришедшие на встречу с руководством больницы, которая практически целиком была посвящена вышеназванному вопросу, не верят, что это не начало полной и окончательной ликвидацией детского отделения, что бы им не говорило начальство больницы.

Причина этого недоверия в том, что, когда минувшей осенью руководством больницы был поднят вопрос о необходимости закрытия детского отделения, что вызвало яркий и масштабный протест нарвитян, от этого плана отказались, а людей заверили, что детское отделение будет работать и дальше без каких-либо изменений.

Теперь люди видят в четырехмесячном закрытии отделения именно те изменения, которых им обещали избежать, но главное — видят в этом предвестник того, что работу детского отделения все-таки свернут, не уже не со дня, а постепенно.

”Почему же на 4 месяца, а не 5, не 6, не 9?”, — возмущались люди, собравшиеся на встречу с руководством Нарвской больницы, после того, как председатель правления данного целевого учреждения Олев Силланд рассказал, что по сути это всего лишь летний отпуск, который до сих длился месяц, а теперь составит четыре, так как статистика показывает, что в этот период количество юных пациентов крайне мало, исчисляется единицами.

Молодые мамы, а наиболее активными были именно они, ставят под сомнение и статистику больницы, согласно, которой, например, в прошлом июне число больных на детском стационаре колебалось между одним и шестью.

”Я лежала со своим ребенком в июне 2017 года в больнице, и в тот момент там было 12 пациентов”, — категорически заявляла одна из нарвитянок.

Когда в прошлом ноябре в Нарве собирались подписи против закрытия детского отделения больницы, речь все-таки не шла о том, что все заболевшие дети смогут найти место в стационаре только в других муниципалитетах, например, в Ида-Вирумааской центральной больнице, расположенной в Кохтла-Ярве. Предполагалось, что у детей заберут их этаж, а станут лечить их на одном этаже со взрослыми, но, конечно, в отдельных, детских, палатах.

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Таким же образом организуется лечение детей на стационаре в летний отпуск, раньше длившийся месяц, а этом году — четыре, в том числе первый осенний месяц. Работники детского отделения, как обычно, будут находиться в отпуске положенное законом число дней, а три месяца будут помогать больным, но уже на базе терапевтического деления

”Услуга оказывается дальше, и никакого сокращения этой услуги не происходит”, — сказал председатель правления ЦУ ”Нарвская больница” Олев Силланд, отмечающий, что закрытие отделения на четыре месяца позволит организовать уход врачей и медсестер в отпуск поочередно, что позволит избежать выплат сверхурочных другим медицинским специалистам, которые бы взяли на себя и работу с детьми. По его словам, на этом удастся сэкономить около 80 тысяч евро.

Олев Силланд неоднократно повторял, что после большого летнего отпуска, когда ”пост детского отделения” будет находиться на базе терапевтического отделения, детское отделение продолжит работу на своих площадях.

Присутствовавший на собрании бывший депутат Нарвского горсрбрания Владимир Бутузов поднял актуальный не только для Нарвы вопрос: не лучше ли начать экономить с урезания выплат членам совета Нарвской больницы, которые, по его подсчетам, составляют 60 тысяч евро в год. Олев Силланд на это сказал, что состав совета и его работу регулируют муниципальные власти и внутри больницы этот вопрос в принципе не может решаться.

При этом доктор Силланд подчеркивал, что экономия — это, скорее, следствие закрытия на четыре месяца детского отделения, а не его задача. Целью же является оптимальная организация работы.

Также руководитель больницы сообщил, что работа гинекологического стационарного отделения также будет реорганизована таким образом, что пациенток на пятницу, субботу и воскресенье будут переводить на базу хирургического отделения.

Руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка утверждала, что подобные преобразования вынуждены совершать многие больницы Эстонии, столкнувшиеся с сокращением числа пациентов, и Нарва тут никаким исключением не является.

На собрании женщины очень много говорили о том, что именно им не нравится в том, что дети четыре месяца будут проходить лечение на базе терапевтического отделения.

”В прошлом году моя 12-летняя дочка звонила в 5 утра из больницы и говорила, что боится одна идти в туалет, просила приехать”, — рассказала одна нарвитянка, уточнив, что ребенка пугало то, что в том же отделении находятся и взрослые пациенты.

Другая поделилась своим опытом, сообщив, что даже в детском отделении ее ребенок не мог нормально спать, хотя она находилась с ним в палате одна — в соседних палатах плакали дети, мешая заснуть.

”И вы хотите пожодить несколько детей в одну палату. Вы представляете, что будет?! — вопрошала женщина. — Вы лежали когда-нибудь в больнице с ребенком?”

Предполагается, что на базе терапевтического отделения дети будут лежать в палатах по трое — максимум.

По поводу угрозы, которую могут представлять взрослые пациенты для детей, одна из работниц больницы сказала, что, по ее наблюдениям, зачастую социально опасно себя ведут именно подростки, которые в силу возраста должны проходить лечение именно в детском отделении. Спрашивала, не опасаются ли мамы такого соседства.

По поводу опасности ”взрослых инфекций” пришедших на собрание нарвитян успокаивали тем, что контроль за тем, кого куда положить, ведется очень внимательно и рисков, как правило, удается избегать.

После длившегося два часа собрания ваш корреспондент пообщался с группой активно выступавших мам и выяснил, что несмотря на все успокаивающие, аргументированные речи, их опасения не развеялись, в том числе они по-прежнему не уверены, что детское отделение просто не ликвидируют в ближайшее время.

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