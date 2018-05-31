Нарвитяне не верят, что детское отделение Нарвской больницы все-таки не закроют навсегда

Молодые мамы, а наиболее активными были именно они, ставят под сомнение и статистику больницы, согласно, которой, например, в прошлом июне число больных на детском стационаре колебалось между одним и шестью.

”Я лежала со своим ребенком в июне 2017 года в больнице, и в тот момент там было 12 пациентов”, — категорически заявляла одна из нарвитянок.

Когда в прошлом ноябре в Нарве собирались подписи против закрытия детского отделения больницы, речь все-таки не шла о том, что все заболевшие дети смогут найти место в стационаре только в других муниципалитетах, например, в Ида-Вирумааской центральной больнице, расположенной в Кохтла-Ярве. Предполагалось, что у детей заберут их этаж, а станут лечить их на одном этаже со взрослыми, но, конечно, в отдельных, детских, палатах.

Таким же образом организуется лечение детей на стационаре в летний отпуск, раньше длившийся месяц, а этом году — четыре, в том числе первый осенний месяц. Работники детского отделения, как обычно, будут находиться в отпуске положенное законом число дней, а три месяца будут помогать больным, но уже на базе терапевтического деления

”Услуга оказывается дальше, и никакого сокращения этой услуги не происходит”, — сказал председатель правления ЦУ ”Нарвская больница” Олев Силланд, отмечающий, что закрытие отделения на четыре месяца позволит организовать уход врачей и медсестер в отпуск поочередно, что позволит избежать выплат сверхурочных другим медицинским специалистам, которые бы взяли на себя и работу с детьми. По его словам, на этом удастся сэкономить около 80 тысяч евро.

Олев Силланд неоднократно повторял, что после большого летнего отпуска, когда ”пост детского отделения” будет находиться на базе терапевтического отделения, детское отделение продолжит работу на своих площадях.

Присутствовавший на собрании бывший депутат Нарвского горсрбрания Владимир Бутузов поднял актуальный не только для Нарвы вопрос: не лучше ли начать экономить с урезания выплат членам совета Нарвской больницы, которые, по его подсчетам, составляют 60 тысяч евро в год. Олев Силланд на это сказал, что состав совета и его работу регулируют муниципальные власти и внутри больницы этот вопрос в принципе не может решаться.

При этом доктор Силланд подчеркивал, что экономия — это, скорее, следствие закрытия на четыре месяца детского отделения, а не его задача. Целью же является оптимальная организация работы.

Также руководитель больницы сообщил, что работа гинекологического стационарного отделения также будет реорганизована таким образом, что пациенток на пятницу, субботу и воскресенье будут переводить на базу хирургического отделения.

Руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка утверждала, что подобные преобразования вынуждены совершать многие больницы Эстонии, столкнувшиеся с сокращением числа пациентов, и Нарва тут никаким исключением не является.

На собрании женщины очень много говорили о том, что именно им не нравится в том, что дети четыре месяца будут проходить лечение на базе терапевтического отделения.