Нарвитяне довольны школьным питанием, но просят не добавлять подливку на гарнир

Нарвские школы слишком большие, чтобы кормить учеников образцовым образом. К такому выводу пришла ревизионная комиссия Нарвского городского собрания, изучавшая организацию питания в школах и гимназиях города.

Председатель депутатской ревизионной комиссии Александр Николаев говорит, что исследование показало, что в целом ситуация благополучная. По меньшей мере, с точки зрения самих нарвитян, каких-то серьезных проблем, требующих скорейшего решения, в вопросе организации питания школьников нет.

Ревизионная комиссия обращалась через прессу к горожанам, родителям и детям, предлагая поделиться мнением по поводу того, как кормят в нарвских школах. Предлагала сделать какие-то пожелания, если таковые есть.

”Само по себе показательно то, что мы получили всего три мнения, а единственным критическим замечанием, а точнее пожеланием, была просьба добавлять подливку не на гарнир, а рядом с ним”, — сообщает Николаев.

Двухразовое питание школьников (завтрак, обед из двух блюд, с фруктом в придачу) обходится в 1 евро 26 центов в день на человека. По словам Николаева, огромным достижением организующих питание фирм, Mann Grupp и Tes Plus, является то, что при такой низкой стоимости им удается полноценно и разнообразно кормить детей.

В то же время Николаев отмечает, что образцовым образом питание школьников на сегодняшний день организовано только в 6 школе, директором которой является Елизавета Чертова. ”Там все дети успевают позавтракать до 10-11 часов, в то время как в некоторых других школах завтрак может затягиваться и до пятой перемены, — говорит Александр Николавев. — В 6 школе, единственной, ученики на обеде могут выбирать из двух первых блюд и из двух-трех вторых. Другим школам не позволяет организовать питание вовремя большое количество учеников и сравнительно небольшие размеры столовых”.

Руководитель ревизионной комиссии полагает, что во всех школах Нарвы прием пищи образцовым образом будет организован не ранее 2020 года, когда в Нарве будут построены две государственные гимназии, русская и эстонская, а действующие городские гимназии превратятся в основные школы, что, само собой, приведет к сокращению числа учеников.