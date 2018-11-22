22.11.2018, 16:07

Нарвитяне, будьте услышаны! В Нарве пройдет дискуссия о будущем города


rus.delfi.ee
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Нарвитяне, будьте услышаны! В Нарве пройдет дискуссия о будущем города
Foto: Sven Arbet

Ученые прогнозируют, что в ближайшие десятилетия продолжится сокращение численности населения Эстонии. До конца ноября по всей стране проходит серия дискуссий ”Как мы сохранимся” #kuidasmekestame, в рамках которых участники ищут ответы на вопросы о том, как сокращение численности населения коснется каждого из нас и что нужно предпринять для того, чтобы лучше адаптироваться к этим изменениям.

Население Нарвы сокращается почти на 1000 человек в год. Для многих это трагедия, для других — естественный ход событий. Население Нарвы выросло во времена советского союза, и для этого были причины. До этого Нарва не была таким большим городом. Этому также были свои причины. В понедельник, 26 ноября, с 17 до 19:30, в Нарвском колледже ТУ в аудитории 215 пройдет дискуссия на тему ”Narva inimesed: количество или качество?” Все жители Нарвы, кому не безразлично будущее города, приглашаются принять участие в обсуждении и вместе попытаться найти ответы на вопросы: ”Возможно ли назвать какой-либо размер города оптимальным? Какая Нарва нам нравится? Почему люди покидают город и почему остаются? Почему сюда переезжают? Дискуссия будет проходить одновременно на двух языках, на эстонском и русском.

По словам организатора и модератора обсуждения Аэт Кийсла, зачастую много говорится о том, что люди уезжают из города, а о причинах, по которым люди решают уехать говорится мало. ”Большинство причин можно устранить или изменить, но не в одиночку, а всем вместе”, говорит Кийсла. Она задается вопросом, почему мало говорится о том, почему люди приезжают в Нарву? ”Если больше говорить об этом и о том, что новые жители находят в нашем городе, то мы сами сможем увидеть наш город другими глазами и задуматься над тем, как нам всем вместе сделать так, чтобы нам жилось в нем хорошо”, добавляет она.

Иван Сергеев, один из участников дискуссии, образно сравнивает проблему сокращения населения с потерей крови. ”Если представить город со всеми домами, культурными заведениями, торговыми центрами, дорогами и др. в виде тела человека, а людей в виде крови, которая течет по его улицам, то если людей не будет, то и от города толку мало”, говорит Иван Сергеев. ”У нас есть возможность подумать вместе о том, как остановить отток людей из города? Хотим ли мы его останавливать? Или хотим, чтобы наш город рос и развивался? Все эти вопросы мы и обсудим во время дискуссии”, добавляет он.

Вопросы народонаселения в большей или меньшей степени касаются нас всех — сокращение населения в какой-то момент может поставить под угрозу сохранение эстонской культуры, языка и среды. Для существующей сейчас пенсионной системы и системы здравоохранения в будущем может не быть денег, и уже сейчас некоторые услуги не доступны в равной степени, так как закрываются школы, магазины, библиотеки или подразделения спасателей. Мы можем позволить демографическим тенденциям тихо плыть по течению, или менять эти тенденции — это мы можем сделать только тогда, когда сознательно и систематически станем заниматься вопросами, касающимися человеческих ресурсов.

При поиске ответов на трудные вопросы большое значение имеет их обсуждение в обществе, поэтому дискуссии в рамках серии #kuidasmekestame — это дискуссии, в которых будут принимать участие все, кто придёт — только так можно прийти к единому пониманию этой проблемы в обществе. Даже если участники дискуссии вследствие своего жизненного опыта и понимания имеют различные взгляды на возможные пути решения проблем, то во время дискуссий у каждого будет возможность высказать свою позицию, узнать мнения других и обменяться идеями. В результате всех обсуждений появятся конкретные предложения, что каждое сообщество может предпринять по вопросам народонаселения, а также конкретные предложения для местных самоуправлений и государства.

ТОП

Серия дискуссий в рамках гражданской инициативы проводится при сотрудничестве Фонда открытой Эстонии, Центрального союза работодателей Эстонии, Mainor AS, Эстонской Торгово-промышленной палаты, программы EAS Work in Estonia, ТТУ, Палаты экономики услуг, Союза свободных объединений, Эстонского народного собрания, IOM, Министерства внутренних дел и Министерства культуры Эстонии. Проект ”Повышение осведомленности о положении человеческих ресурсов Эстонии и совместный поиск возможных решений” софинансируется Европейским Союзом через Фонд убежища, миграции и интеграции и Министерством внутренних дел.

Дополнительная информация о проекте на сайте https://kestame.rahvaalgatus.ee

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