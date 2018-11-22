Нарвитяне, будьте услышаны! В Нарве пройдет дискуссия о будущем города

Иван Сергеев, один из участников дискуссии, образно сравнивает проблему сокращения населения с потерей крови. ”Если представить город со всеми домами, культурными заведениями, торговыми центрами, дорогами и др. в виде тела человека, а людей в виде крови, которая течет по его улицам, то если людей не будет, то и от города толку мало”, говорит Иван Сергеев. ”У нас есть возможность подумать вместе о том, как остановить отток людей из города? Хотим ли мы его останавливать? Или хотим, чтобы наш город рос и развивался? Все эти вопросы мы и обсудим во время дискуссии”, добавляет он.

Вопросы народонаселения в большей или меньшей степени касаются нас всех — сокращение населения в какой-то момент может поставить под угрозу сохранение эстонской культуры, языка и среды. Для существующей сейчас пенсионной системы и системы здравоохранения в будущем может не быть денег, и уже сейчас некоторые услуги не доступны в равной степени, так как закрываются школы, магазины, библиотеки или подразделения спасателей. Мы можем позволить демографическим тенденциям тихо плыть по течению, или менять эти тенденции — это мы можем сделать только тогда, когда сознательно и систематически станем заниматься вопросами, касающимися человеческих ресурсов.

При поиске ответов на трудные вопросы большое значение имеет их обсуждение в обществе, поэтому дискуссии в рамках серии #kuidasmekestame — это дискуссии, в которых будут принимать участие все, кто придёт — только так можно прийти к единому пониманию этой проблемы в обществе. Даже если участники дискуссии вследствие своего жизненного опыта и понимания имеют различные взгляды на возможные пути решения проблем, то во время дискуссий у каждого будет возможность высказать свою позицию, узнать мнения других и обменяться идеями. В результате всех обсуждений появятся конкретные предложения, что каждое сообщество может предпринять по вопросам народонаселения, а также конкретные предложения для местных самоуправлений и государства.

Серия дискуссий в рамках гражданской инициативы проводится при сотрудничестве Фонда открытой Эстонии, Центрального союза работодателей Эстонии, Mainor AS, Эстонской Торгово-промышленной палаты, программы EAS Work in Estonia, ТТУ, Палаты экономики услуг, Союза свободных объединений, Эстонского народного собрания, IOM, Министерства внутренних дел и Министерства культуры Эстонии. Проект ”Повышение осведомленности о положении человеческих ресурсов Эстонии и совместный поиск возможных решений” софинансируется Европейским Союзом через Фонд убежища, миграции и интеграции и Министерством внутренних дел.

Дополнительная информация о проекте на сайте https://kestame.rahvaalgatus.ee