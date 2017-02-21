Нарвитянам: спешите позвать спасателей для оценки пожаробезопасности своего жилья

Жители около 500 квартир в Нарве получат возможность бесплатной консультации от спасателей по поводу возможных рисков в плане пожаробезопасности. Начиная с 14 февраля и до 31 марта записаться для того, чтобы работники спасательного департамента пришли и ответили на любые вопросы, а также, например, при необходимости помогли с правильной установкой и проверкой работы дымовых датчиков, можно по телефону 1524. В начале апреля среди всех участников акции будут разыграны три шестикилограммовых порошковых огнетушителя.

Представители Спасательного департамента особо подчеркивают, что никаких санкций с их стороны по поводу отсутствия или наличия в квартире неисправного дымового датчика, не будет — визит носит исключительно разъяснительный характер и задуман для повышения информированности о возможных рисках и их предотвращения конкретно в вашей квартире.

Накануне брифинга, организованного Спасательным департаментом 14 февраля в Нарве, в одной из нарвских квартир произошло возгорание стиральной машины. Как показывает практика, неисправность электрических бытовых приборов — довольно распространенная причина пожаров.

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Еще один любопытный случай произошел в Ляэне-Вирумаа в декабре прошлого года, когда причиной пожара стала включенная домашними животными электроплита. Следователь установил, что пожар начался с возгорания пластиковых деталей духовки-гриль, стоявшей на электроплите. Хозяев дома в этот момент не было, и единственными живыми существами были кот и две собаки. Предполагается, что животные играли, и тем самым нечаянно нажали кнопку включения электрической плиты.

В данном случае дело окончилось благополучно — обошлось минимальными повреждениями имущества, и все благодаря установленному в данной квартире дымовому датчику. Сосед услышал его сигнал и вызвал спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Директор Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн рассказал, что в этом году масштабный проект, касающийся информирования жителей в вопросах пожаробезопасности было решено начать с региона Ида-Вирумаа, конкретно — с Нарвы:

"К 2025 года мы хотим снизить уровень трагедий, сопутствующий пожарам и несчастным случаям на воде, до уровня Северных стран. Это значит, что к вышеназванному году в Эстонии не должно быть более 20 утонувших и более 12 погибших в пожаре за год, — говорит Айлар Хольцманн. Директор Идаского спасательного центра приводит следующие данные: в прошлом году в пожарах в Эстонии погибли 38 человек. Это еще не 20 человек (превышение более чем в два раза), но, разумеется, гораздо лучше по сравнению, например, с 2006 годом, когда в пожарах погибли 164 человека".

В прошлом году в Ида-Вирумаа в пожарах погибли 6 человек. В нашем регионе, если ориентироваться на Северные страны, эта цифра должна быть почти в шесть раз ниже. Утонувших в Эстонии в прошлом году было 46, из них в Ляэне-Вирумаа — 2 человека, в Ида-Вирумаа — 5 человек.

Айллар Хольцманн приводит неутешительные данные: в Ида-Вирумаа на тысячу человек приходится самое большое количество пожаров по сравнению с остальной Эстонией. Наш регион также ”лидирует” по количеству пожаров в конкретно жилых помещениях, например, в Нарве в прошлом году было 69 пожаров в зданиях. На некоторые адреса спасатели выезжали несколько раз. Места возгорания рассредоточены по всему городу.

"За последние три года ситуация с пожарами в Нарве не особенно изменилась, — констатирует директор Идаского спасательного центра, который говорит о том, что наиболее частая причина возгораний — неаккуратное обращение с огнем или неосведомленность в вопросах пожаробезопасности. Затем следует повреждение электроприборов".

За три года произошло 136 пожаров в жилых помещениях, в 92 случаях не были установлены дымовые датчики, в 18 случаях это осталось невыясненным, т.к. квартиры выгорели, в 26 квартирах дымовой датчик присутствовал.

В 2016 году Нарвская спасательная команда провела консультации с жителями 1400 домохозяйств. В 544 квартирах не было дымового датчика. Айлар Хольцманн предполагает, что если бы несчастье произошло в этих квартирах, особенно в ночное время, последствия могли бы быть трагичными.

Радует тот факт, что в прошлом году в пожарах Нарвы не погиб ни один человек, зато было спасено 13 человек, которых вывели или вынесли из огня спасатели. Всего за последние три года в Нарве в пожарах погибли 5 человек.

Руководитель бюро превентивной работы Майдо Нылвак призывает нарвитян воспользоваться возможностью пригласить спасателей для консультации по телефону 1524.

"Общение с конкретными людьми по поводу пожаробезопасности дает больший результат, чем какие-то сообщения для общественности вообще. Также мы ждем, что к нашей кампании присоединятся председатели квартирных товариществ. Они знают проблемы своего дома, и могут посоветовать тем людям, которые в такой консультации нуждаются, обратиться в Спасательный департамент. Важно понимать, что одна квартира, где неосторожно обращаются с огнем, — потенциальный источник опасности для всех жителей дома", — говорит Нылвак.

Также Спасательный департамент подготовил инфоплакаты для товариществ, чтобы они могли повесить их на стенды в подъездах жилых домов.

Командир Нарвской спасательной команды Ярмо Юхансон подчеркивает, что при проведении акции работники одеты в одежду спасательного департамента, и квартирособственник в целях безопасности может спросить удостоверение.

"Жители могут задать спасателям любой вопрос насчет пожаробезопасности", — уверяет Юхансон.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте обращает внимание на то, что самую важную роль в предотвращении трагических случаев играет превентивная работа.

"Нарвская горуправа тесно сотрудничает со Спасательной службой. Это не первый и не последний совместный проект, и это еще один шаг к желаемым результатам — чтобы у нас вообще не было погибших в пожарах или утонувших", — говорит Таммисте, который подчеркивает, что ответственность жителей города в этом вопросе крайне важна.

"Когда наши водоемы покрываются хрупким льдом, есть опасность того, что на лед выйдут дети. Поэтому во всех таких местах управа по договоренности со Спасательным департаментом установила предупреждающие таблички на двух языках. Однако, большая часть табличек буквально через неделю просто исчезла. До тех пор, пока есть граждане, которые ведут себя подобным образом, спасателям нужно быть готовыми к тому, чтобы выехать и оказать помощь", — уверен мэр Нарвы.