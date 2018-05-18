Нарвитян познакомят со скандинавским минимализмом от Жени Фокина и Мэрилин Кермас Мардо

Одна из любимых фраз Жени Фокина: ”Мода — моя СТРАСТЬ”. Но не только мода как таковая, Женя чувствует себя в вопросах истории моды и ее корней как рыба в воде. За последние десять лет Фокин создал уникальные образы более чем для 2000 человек, успел поработать на телевидении и радио, участвовал в различных коммерческих и образовательных проектах. Женя Фокин работал в Париже, Токио и Нью-Йорке. Он уверен, шаблонное мышление в моде не работает. ”Лучше мыслить так, как будто шаблонов вообще не существует”, — комментирует модный гуру.