18.05.2018, 21:40

Нарвитян познакомят со скандинавским минимализмом от Жени Фокина и Мэрилин Кермас Мардо


rus.delfi.ee
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Нарвитян познакомят со скандинавским минимализмом от Жени Фокина и Мэрилин Кермас Мардо
Foto: Eraarhiiv

22 мая в 19:30 в рамках Narva Nordic Lifestyle Week в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет модный показ от известного шведского модельера с эстонскими корнями Мэрилин Кермас Мардо, а также открытая беседа о скандинавской моде и дизайне, модератором которой выступит известный эстонский стилист Женя Фокин.

Мэрилин Кермас Мардо родилась в Эстонии и выросла в Швеции. Получив университетскую степень в области дизайна одежды, она является востребованным стилистом в Стокгольме, а также работает ди-джеем. Мэрилин нравится смешивать скандинавский минимализм с более острым стилем, это объяснимо ее советскими корнями. Специально для Narva Nordic Lifestyle Week Мэрилин подобрала свои любимые образцы шведских брендов, работы именитых дизайнеров, а также молодых талантов. Уникальное шведское слово ”lagom” означает ”столько, сколько нужно — ни больше, ни меньше”. Данный показ основан на ”lagom” в понимании Мэрилин.

Одна из любимых фраз Жени Фокина: ”Мода — моя СТРАСТЬ”. Но не только мода как таковая, Женя чувствует себя в вопросах истории моды и ее корней как рыба в воде. За последние десять лет Фокин создал уникальные образы более чем для 2000 человек, успел поработать на телевидении и радио, участвовал в различных коммерческих и образовательных проектах. Женя Фокин работал в Париже, Токио и Нью-Йорке. Он уверен, шаблонное мышление в моде не работает. ”Лучше мыслить так, как будто шаблонов вообще не существует”, — комментирует модный гуру.

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