Нарвитян познакомят со скандинавским минимализмом от Жени Фокина и Мэрилин Кермас Мардо

22 мая в 19:30 в рамках Narva Nordic Lifestyle Week в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет модный показ от известного шведского модельера с эстонскими корнями Мэрилин Кермас Мардо, а также открытая беседа о скандинавской моде и дизайне, модератором которой выступит известный эстонский стилист Женя Фокин.
Мэрилин Кермас Мардо родилась в Эстонии и выросла в Швеции. Получив университетскую степень в области дизайна одежды, она является востребованным стилистом в Стокгольме, а также работает ди-джеем. Мэрилин нравится смешивать скандинавский минимализм с более острым стилем, это объяснимо ее советскими корнями. Специально для Narva Nordic Lifestyle Week Мэрилин подобрала свои любимые образцы шведских брендов, работы именитых дизайнеров, а также молодых талантов. Уникальное шведское слово ”lagom” означает ”столько, сколько нужно — ни больше, ни меньше”. Данный показ основан на ”lagom” в понимании Мэрилин.