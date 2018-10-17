Нарве нужен еще один дом престарелых, но строить его пока никто не собирается

Согласно статистике, за десять лет, с 2008 года, население Нарвы сократилось с 66 621 жителей до 58 610, но в то же время число пожилых людей старше 65 лет увеличилось с 11 727 до 13 160.

Почти в два раза стало больше нарвитян в возрасте ”от 80 и старше”: если десять лет назад их было 1 812, то сегодня их уже 3 541. В этом есть, конечно, позитивный момент — продолжительность жизни растет, а сложность состоит в том, что развитие городской инфраструктуры не успевает за ростом числа стариков.

Рассчитанный на 160 человек Нарвский дом попечения, открытый в 2012 году, поначалу с трудом находил себе клиентов — за первые пять месяцев его работы в нем поселилось всего 44 человека. Но постепенно он набирал популярность, и на данный момент туда можно попасть только в порядке очереди. Желающие в порядке очереди ждут мест и в доме попечения Нарва-Йыэсуу, а дальше нарвские пожилые люди ехать, как правило, не хотят.

- Экстренно поместить кого-либо в дом попечения невозможно — есть очереди. Люди умирают — места освобождаются, — говорит руководитель нарвского Департамента социальной помощи Татьяна Пацановская, сообщая, что во всем регионе непросто найти свободное место в соответствующих учреждениях.

- Это же большая проблема: пожилых людей все больше и больше, а мест для них в доме попечения больше не становится. Как ее планируют решать в Нарве?

- Пока серьезных планов строить дополнительный дом попечения нет, хотя я считаю, что если бы он был построен, он был бы заполнен.