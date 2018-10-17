Нарве нужен еще один дом престарелых, но строить его пока никто не собирается

По словам чиновницы, при подготовке государственной программы развития Ида-Вирумаа Нарва внесла предложение в ее рамках построить в городе еще один дом попечения, но дойдет ли до этого, неизвестно.
Татьяна Пацановская информирует, что пока реальность такова, что государство, Министерство социальных дел, финансово не поддерживает пребывание пожилых людей в домах попечения, и все расходы лежат на муниципалитете и самих клиентах.
По ее словам, основные расходы в случае действующего дома попечения относятся к выплатам за аренду.
Нарва арендует здание дома попечения со всем инвентарем у застройщика, Castnix Invest OÜ, и арендная плата составляет более 400 тыс. евро в год.
При том, что некоторые люди при всем желании не могут тут же попасть в дом попечения, для того, чтобы поселить там других, нужно приложить особые усилия. Прежде всего, это касается стариков, страдающих деменцией, в той стадии, когда проживая в одиночестве, они опасны и для себя, и для окружающих. Например, от того, что забывают суп на горящей конфорке или забывают зажечь газ, включив его. С ростом числа глубоко пожилых людей увеличивается и количество тех, кто страдает от деменции.
Хотя в доме попечения есть отделение для таких клиентов и туда опять же без очереди попасть не удастся, зачастую проблемой является мотивировать человека переехать туда.
- Каким образом можно устроить в доме попечения такого человека, который уже не совсем адекватен или совсем неадекватен?
- С такими людьми можно работать только индивидуально — уговорами. Есть позиция канцлера права, а к нам приезжали и его советники, и представители госконтроля, и Министерства социальных дел, согласно которой насильно человека нельзя куда-либо помещать, даже если он недееспособен и это признано судом, но не хочет уезжать из своего дома.
Татьяна Пацановская приводит один пример, когда посторонние люди злоупотребляли доверием одной пожилой нарвитянки, проживающей в одиночестве, и хотя они действовали ей во вред, уговорить ее переехать в дом попечения для ее же спокойствия не получалось.
”Только когда она получила телесные повреждения, общаясь с этими людьми, она согласилась переехать”, — рассказывает Пацановская.
С 2018 года в Нарве, как в семи других городах Эстонии, будет действовать группа поддержки для людей, чьи близкие страдают деменцией. Записаться в группу можно уже сейчас по телефону 3569601 или электронной почте tatjana.patsanovskaja@narva.ee