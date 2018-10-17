17.10.2018, 16:58

Нарве нужен еще один дом престарелых, но строить его пока никто не собирается

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Нарве нужен еще один дом престарелых, но строить его пока никто не собирается
Foto: Roman Vikulov, Delfi

В то время как общее количество жителей Нарвы год от года снижается, число пожилых людей растет, а в дом попечения попасть уже непросто — очередь. Руководитель нарвского Департамента социальной помощи Татьяна Пацановская уверена в том, что, если бы в городе появился еще один дом попечения, он бы быстро заполнился клиентами.

Согласно статистике, за десять лет, с 2008 года, население Нарвы сократилось с 66 621 жителей до 58 610, но в то же время число пожилых людей старше 65 лет увеличилось с 11 727 до 13 160.

Почти в два раза стало больше нарвитян в возрасте ”от 80 и старше”: если десять лет назад их было 1 812, то сегодня их уже 3 541. В этом есть, конечно, позитивный момент — продолжительность жизни растет, а сложность состоит в том, что развитие городской инфраструктуры не успевает за ростом числа стариков.

Рассчитанный на 160 человек Нарвский дом попечения, открытый в 2012 году, поначалу с трудом находил себе клиентов — за первые пять месяцев его работы в нем поселилось всего 44 человека. Но постепенно он набирал популярность, и на данный момент туда можно попасть только в порядке очереди. Желающие в порядке очереди ждут мест и в доме попечения Нарва-Йыэсуу, а дальше нарвские пожилые люди ехать, как правило, не хотят.

- Экстренно поместить кого-либо в дом попечения невозможно — есть очереди. Люди умирают — места освобождаются, — говорит руководитель нарвского Департамента социальной помощи Татьяна Пацановская, сообщая, что во всем регионе непросто найти свободное место в соответствующих учреждениях.

- Это же большая проблема: пожилых людей все больше и больше, а мест для них в доме попечения больше не становится. Как ее планируют решать в Нарве?

- Пока серьезных планов строить дополнительный дом попечения нет, хотя я считаю, что если бы он был построен, он был бы заполнен.

По словам чиновницы, при подготовке государственной программы развития Ида-Вирумаа Нарва внесла предложение в ее рамках построить в городе еще один дом попечения, но дойдет ли до этого, неизвестно.

Татьяна Пацановская информирует, что пока реальность такова, что государство, Министерство социальных дел, финансово не поддерживает пребывание пожилых людей в домах попечения, и все расходы лежат на муниципалитете и самих клиентах.

По ее словам, основные расходы в случае действующего дома попечения относятся к выплатам за аренду.

Нарва арендует здание дома попечения со всем инвентарем у застройщика, Castnix Invest , и арендная плата составляет более 400 тыс. евро в год.

При том, что некоторые люди при всем желании не могут тут же попасть в дом попечения, для того, чтобы поселить там других, нужно приложить особые усилия. Прежде всего, это касается стариков, страдающих деменцией, в той стадии, когда проживая в одиночестве, они опасны и для себя, и для окружающих. Например, от того, что забывают суп на горящей конфорке или забывают зажечь газ, включив его. С ростом числа глубоко пожилых людей увеличивается и количество тех, кто страдает от деменции.

Хотя в доме попечения есть отделение для таких клиентов и туда опять же без очереди попасть не удастся, зачастую проблемой является мотивировать человека переехать туда.

- Каким образом можно устроить в доме попечения такого человека, который уже не совсем адекватен или совсем неадекватен?

- С такими людьми можно работать только индивидуально — уговорами. Есть позиция канцлера права, а к нам приезжали и его советники, и представители госконтроля, и Министерства социальных дел, согласно которой насильно человека нельзя куда-либо помещать, даже если он недееспособен и это признано судом, но не хочет уезжать из своего дома.

Татьяна Пацановская приводит один пример, когда посторонние люди злоупотребляли доверием одной пожилой нарвитянки, проживающей в одиночестве, и хотя они действовали ей во вред, уговорить ее переехать в дом попечения для ее же спокойствия не получалось.

”Только когда она получила телесные повреждения, общаясь с этими людьми, она согласилась переехать”, — рассказывает Пацановская.

ТОП

С 2018 года в Нарве, как в семи других городах Эстонии, будет действовать группа поддержки для людей, чьи близкие страдают деменцией. Записаться в группу можно уже сейчас по телефону 3569601 или электронной почте tatjana.patsanovskaja@narva.ee

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