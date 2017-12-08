Нарва выставила на продажу без скидки недвижимость бывшего детсада ”Вяйкевенд”

Специалисты сферы недвижимости считают в целом начальную цену недвижимости бывшего детсада адекватной, но предполагают, что целевое назначение — ”земля под общественными зданиями” — может отпугивать некоторых потенциальных инвесторов. А маклер Invest Kinnisvarabüroo Ирина Рожинова отмечает, что в Нарве недвижимость сейчас вообще неактивно продается, ”рынок стоит”.

Бывший детский сад ”Вяйкевенд” находится практически в географическом центре Нарвы, недалеко от крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа — Astri, напротив храма святых Двенадцати апостолов, построенного в 2015-м, в год закрытия детского сада.

Foto: Roman Vikulov

С тех пор нарвские власти неоднократно пытались найти нового хозяина для данной недвижимости, общей площадью 10 796 квадратных метров. Сначала на конкурсной основе искали арендатора, но тщетно, а потом так же безрезультатно выставляли его дважды на торги. При первой попытке продать недвижимость ее начальная цена составляла 150 тысяч евро, при второй — уже 120 тысяч, но и понижение цены не привлекло покупателей.

Foto: Roman Vikulov

В третий раз начальная цена бывшего детсада опять составляет 120 тысяч евро.

При этом в условиях торгов нет никаких обязательств по инвестициям, возлагаемых на покупателя, что могло бы показаться привлекательным для тех, кто хотел бы инвестировать, не развивая какой-то проект, а просто дожидаясь очередного покупателя.

Вскрытие конвертов с предложениями произойдет 14 октября, но поступят ли предложения на этот раз, или потребуются еще одни торги, а цену придется все-таки понизить?

В Департаменте городского хозяйства Нарвской горуправы Delfi сказали, что изменение целевого назначения недвижимости с общественного на коммерческое возможно. То, почему не удалось найти и арендатора для бывшего детсада, там объясняют тем, что таковому пришлось бы взять на себя инвестиции в амортизированное здание, что, конечно, временного владельца вряд ли может вдохновить.

По мнению оценщика Pindi Kinnisvara Рене Зорина, начальная цена в размере 120 тысяч евро представляется вполне адекватной — на рынке есть и квартиры, продающиеся не намного дешевле.

По его мнению, сам по себе участок интересный, так как находится в центре, а его площадь — 1 га — допускает реализацию разных проектов. Причем, по его словам, на нарвском рынке недвижимости практически нет подобных, расположенных в центре и столь же масштабных по площади, участков земли.

Маклер Invest Kinnisvarabüroo Ирина Рожинова отмечает, что сейчас трудное, можно сказать, кризисное время для нарвского рынка недвижимости: ”Рынок стоит”.

- Но, вроде как, экономика в Эстонии на подъеме, все кризисы миновали.

- В Нарве все-таки отдельная ситуация, — констатирует Рожинова. — Люди находятся в ожидании того, что будет дальше, плохо продается-покпается и жилье, и коммерческая недвижимость, хотя для тех, кто занимается инвестициями в недвижимость сейчас как раз есть хорошие возможности приобретать объекты по хорошей цене.

Руководитель нарвского представительства Arco Vara Вадим Сениченков также не считает начальную цену — 120 тысяч евро — завышенной.

Отвечая на вопрос, какой проект мог бы быть реализован на этом месте, Сениченков говорит и о вариантах, предполагающих сохранение статуса ”под общественными зданиями”.

”Возможно, нашлись бы желающие организовать там частный детский сад, или школу. Сейчас это актуальная для Эстонии тема. Но я, конечно, не специалист в этой области”, — отмечает Сениченков.

В свое время в Нарве обсуждали возможность строительства в этом районе новой городской библиотеки. Но, как сказал Delfi главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, планы поменялись, и сейчас готовится детальная планировка нового здания городской библиотеки в районе Старого города, рядом с ратушей.

Отметим, что продающаяся недвижимость непосредственно граничит с территорией Солдинаской гимназии, а также с детским садом ”Пингвин”.