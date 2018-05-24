24.05.2018, 21:04

Нарва впервые наградила лучших деятелей культуры города


Роман Викулов
Роман Викулов
EST 1
Нарва впервые наградила лучших деятелей культуры города
Roman Vikulov, Delfi

Сегодня в Нарвском замке прошел торжественный прием в честь деятелей культуры города, в рамках которого городскими властями, мэром Тармо Таммисте и председателем горсобрания Александром Ефимовым, были награждены лучшие из них.

Подобное мероприятие прошло в Нарве впервые, но, по словам мэра Тармо Таммисте, традиция будет непременно продолжена, что вполне закономерно, с учетом того, что город борется за звание Культурной столицы Европы.

Roman Vikulov, Delfi

За вклад в развитие культуры Нарвы памятные подарки получили десятки детей и подростков, ярко проявляющих себя в изобразительном искусстве, в театре, в музыке, а главной частью торжество было награждение профессиональных деятелей культуры.

В номинация ”Зрелищное искусство” лучшей была признана Елена Сабинина, руководитель театрального клуба ”Игра”. Елена занимается культурно-просветительской деятельностью, продвижением авторской песни, поэзии в Эстонии. Сабинина является бессменным организатором международного фестиваля авторской песни и современной поэзии ” Нарвский причал”. В 2018 году фестивалю исполняется 25 лет. Это старейший бардовский фестиваль на территории Прибалтийских стран. Кроме того, Елена — один из зачинателей фольклорного театра ”Золотые ворота”, являясь профессиональным режиссером, ставит фольклорные спектакли.

В номинации ”Народная культура” приз достался Надежде Москалевой. Надежда занимается культурно-просветительской деятельностью и пропагандой народного искусства в Эстонии, руководя народным хором ”Сударушка” (ему исполнилось 30 лет в этом году) и детским фольклорным ансамблем ” Гусельки” (15 лет в этом году) в Доме культуры ” Ругодив”. Надежда является руководителем хора общества ”Нарвамаа”, собирает принаровские песни и традиции и совместно с обществом, провела конференцию ”История Принаровья”.

ТОП

В номинации ”Изобразительное и прикладное искусство” высоко оценили заслуги Владислава Кузнецова, члена эстонского Союза живописцев, Эстонского Союза художников, Эстонского Союза свободных графиков. Организатор и участник множества выставок в Эстонии и России Кузя Зверев или Владислав Кузнецов — единственный нарвский художник, работы которого находятся в коллекциях Тартуского художественного музея и Эстонского художественного музея.

В номинации ”Музыка” лучшими признаны педагоги Нарвской музыкальной школы Фёдорова Наталья и Татьяна Тарасенко. Они являются создателями Фестиваля джазовой музыки ”Ритмы весны”. На этом любимом многими фестивале царит прекрасная творческая атмосфера и все без исключения получают призы. Фестиваль имеет огромное значение для развития молодёжи, уверены в Нарвской горуправе.

Roman Vikulov, Delfi
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €

Нарва впервые наградила лучших деятелей культуры города

24.05.2018
Сегодня в Нарвском замке прошел торжественный прием в честь деятелей культуры города, в рамках которого городскими властями, мэром Тармо Таммисте и председателем горсобрания Александром Ефимовым, были награждены лучшие из них.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Кумовство в госзакупке? В Таллинне назревает очередной коррупционный скандал

24.05.2018
Таллиннский департамент культуры уведомил полицию о правонарушении в проведении процедуры закупок — второе место получил проект, в котором участвовал сожитель члена комиссии.
Подробнее

В Силламяэ автомобиль сбил ребенка, полиция ищет очевидцев ДТП

24.05.2018
22 мая в Силламяэ произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим связаться с полицией свидетелей ДТП, а также участвовавшего в ДТП водителя, который уехал с места происшествия.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ