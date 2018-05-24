Нарва впервые наградила лучших деятелей культуры города

В номинация ”Зрелищное искусство” лучшей была признана Елена Сабинина, руководитель театрального клуба ”Игра”. Елена занимается культурно-просветительской деятельностью, продвижением авторской песни, поэзии в Эстонии. Сабинина является бессменным организатором международного фестиваля авторской песни и современной поэзии ” Нарвский причал”. В 2018 году фестивалю исполняется 25 лет. Это старейший бардовский фестиваль на территории Прибалтийских стран. Кроме того, Елена — один из зачинателей фольклорного театра ”Золотые ворота”, являясь профессиональным режиссером, ставит фольклорные спектакли.

В номинации ”Народная культура” приз достался Надежде Москалевой. Надежда занимается культурно-просветительской деятельностью и пропагандой народного искусства в Эстонии, руководя народным хором ”Сударушка” (ему исполнилось 30 лет в этом году) и детским фольклорным ансамблем ” Гусельки” (15 лет в этом году) в Доме культуры ” Ругодив”. Надежда является руководителем хора общества ”Нарвамаа”, собирает принаровские песни и традиции и совместно с обществом, провела конференцию ”История Принаровья”.

В номинации ”Изобразительное и прикладное искусство” высоко оценили заслуги Владислава Кузнецова, члена эстонского Союза живописцев, Эстонского Союза художников, Эстонского Союза свободных графиков. Организатор и участник множества выставок в Эстонии и России Кузя Зверев или Владислав Кузнецов — единственный нарвский художник, работы которого находятся в коллекциях Тартуского художественного музея и Эстонского художественного музея.

В номинации ”Музыка” лучшими признаны педагоги Нарвской музыкальной школы Фёдорова Наталья и Татьяна Тарасенко. Они являются создателями Фестиваля джазовой музыки ”Ритмы весны”. На этом любимом многими фестивале царит прекрасная творческая атмосфера и все без исключения получают призы. Фестиваль имеет огромное значение для развития молодёжи, уверены в Нарвской горуправе.