14.06.2018, 14:29

Нарва установила очередной рекорд по числу медалистов, а денежные премии лучшим не изменились


rus.delfi.ee
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Нарва установила очередной рекорд по числу медалистов, а денежные премии лучшим не изменились
Foto: Narva Linnavalitsus

Предыдущий рекорд был установлен год назад, когда с золотой медалью закончили школу в Нарве 30 гимназистов, а с серебряной — 21 человек — так много медалистов в пограничном городе не было шесть лет, но выпускники гимназий 2018 года улучшили это достижение. В этом году в Нарве 37 золотых и 22 серебряных медалиста.

Все медалисты получили от города денежные премии, за золотые медали — 320 евро, серебряные– 200 евро. Также им вчера вручили памятные золотые и серебряные медальоны от города.

Пару лет назад в Нарве обсуждалась тема, стоит ли выплачивать премии тем выпускникам, которые плохо справились с госэкзаменами. Все-таки такие случаи обращали на себя внимание, а уменьшение суммы выплат позволило бы городу сэкономить. Этот вопрос поставили некоторые директора нарвских школ, но по результатам дискуссий от реализации данной идеи отказались. Денежные премии получили все, размер их не изменился.

Наибольшее число золотых медалей — по 7 — набрали три нарвских гимназии: Пяхклимяэская, Кренгольмска и Кесклиннаская, но победителем в абсолютном зачете можно назвать последнюю — в Кесклиннаской больше всего серебряных медалистов, четыре.

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