Нарва построит свою часть долгожданной велодорожки до Нарва-Йыэсуу уже в этом году

Последний срок подачи окончательной версии проекта строительства велосипедно-пешеходной дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, о которой говорят уже больше 10 лет, это конец 2018 года, но сторонам по-прежнему еще предстоит договориться о деталях.

Если договоренности достичь не удастся, то Нарва все-таки построит свою часть дорожки, до границы Нарва-Йыэсуу, то есть примерно до 8 километра шоссе, а выделенное EAS финансирование будет направлено на другой нарвский проект — строительство Стокгольмской площади, запланированной со стороны заднего фасада ратуши.

Очередное обсуждение условий реализации проекта велодорожки пройдет 11 января. Договориться предстоит Нарве и Нарва-Йыэсуу. Волость Вайвара, чье скептическое отношение к проекту велодорожки, проходящей вдали от волостных населенных пунктов, в результате административной реформы объединилась с Нарва-Йыэсуу (новое муниципальной образование носит имя города Нарва-Йыэсуу). Ранее волость предлагала соединить трассой некоторые из населенных пунктов, удлинив трассу, проложив ее не вдоль шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, на чем настаивает Нарва.

Если все вопросы, в том числе связанные с пересекаемыми будущей дорожкой частными участками земли, будут благополучно решены, все будет построено в 2019 году, утверждают в нарвском Департаменте развития и экономики.

Заведующая службой проектов нарвского Департамента развития и экономики Анне Веэво говорит, что в том случае, если о реализации общего с Нарва-Йыэсуу проекта договориться не получится, или реализовать проект вовремя помешают еще какие-то обстоятельства, то предназначающиеся для него средства, полученные через меру развития городских регионов, все-таки останутся в Нарве. Они будут направлены на первый проект в резервном списке, сформированном по итогам соответствующего конкурса в 2015 году, а именно на строительство Стокгольмской площади на пустыре за задним фасадом нарвской ратуши.

То есть на новую площадь может быть потрачено дополнительно более 3 миллионов евро.

Пока на 900 тысяч евро, остающиеся от общей суммы, предназначающейся Нарве по вышеупомянутой программе, предполагается обустроить территорию с тыла ратуши, создав там приличную парковку, но примерно 4 миллиона евро позволили бы построить значительную часть площади. Правда, для этого придется решить вопрос с соседними гаражами товарищества ”Прометей”.

В целом проект строительства Стокгольмской площади предусматривает и снос соседнего общежития, расположенного на улице Виру, а, соответственно, постройку нового общежития, куда можно было бы переселить жильцов, но все этапы создания площади обещают обойтись в 10 миллионов евро, которые Нарва вряд ли в ближайшей перспективе решит потратить на эти цели из своего бюджета.

Перспективы получения на площадь средств из европейских фондов пока туманны, но возможно на помощь придет государство, обеспечив финансирование со своей стороны в рамках разрабатывающейся программы поддержки Ида-Вирумаа. Во всяком случае, нарвские власти такое предложение государственным властям сделали, упомянув Стокгольмскую площадь в числе прочих проектов, нуждающихся в поддержке.