Нарва подарит на 100-летие Эстонии три парка, объединенных в один

На столетний юбилей Нарва подарит Эстонии парк, а точнее - три объединенных парка. Когда будет реализован большой проект, пока непонятно, но в 2018 году все точно не будет готово.

Нарву посетили руководители программы Эстонская республика 100 (EV100). Глава организационной команды EV100 Яанус Рохумаа и руководитель программы Маарья-Лийса Соэ встретились с председателем горсобрания Александром Ефимовым, вице-мэром Вячеславом Коноваловым и главным специалистом Отдела культуры Юлианой Янно.

В ходе встречи обсудили идеи проектов, приуроченных к празднованию 100-летия Эстонской республики, культурные, спортивные, молодежные мероприятия, которые уже прошли в Нарве, а также те, кторые пока планируются. Представители Нарвы предложили реализовать разные варианты театральных и художественных фестивалей, а также рассказали крупномасштабных проектах, воплотить в жизнь которые предстоит в ближайшие годы, например, о реновации ратуши и ратушной площади.

Александр Ефимов презентовал идею создания «Парка столетия Эстонии», над проектом которого уже работают специалисты. Большой парк появится как результат слияния трех проектов: государственного проекта «100 дубов», проекта Круглого стола национально-культурных обществ при уездной управе «Роща народов Эстонии» и международного проекта MTÜ Uus Sild "Народные парки", поддержанного Советом министров Северных стран.

Александр Ефимов отметил, что все три проекта удачно объединяются в единый крупномасштабный городской парк на пустыре между улицами Раквере, Пушкина и Харидусе, который будет отличным подарком к столетию Эстонии и на долгие годы станет излюбленным местом прогулок горожан и гостей города.

Александр Ефимов говорит, что только когда будет готов уже разрабатываемый общий проект большого парка, можно будет назвать его предполагаемую общую стоимость.

"За один год парк мы точно создать не сможем, но все-таки Эстония будет праздновать юбилей 3 года, тематические мероприятия планируются вплоть до 2020-го. В 2018-м мы начнем работы, но нужно определиться, что будет сделано в первую очередь. Хотелось бы начать с посадки части деревьев, но, возможно, начнем все-таки с обустройства дорожек, так как если оставим это на потом, растения могут пострадать в ходе соответствующих работ", - рассказывает Ефимов, отмечая,что сложный рельеф пустыря, необходимость совместить три парка, совершенно разные растения, делают проект непростым.

Ключевой вопрос, разумеется, финансирование. По программе EV100 Нарва существенные средства получить не рассчитывает, ввиду ограниченности бюджета программы и того, что он по больше части уде распределен.

Национально-культурные общества пока только собираются обратиться ща поддержкой создания своей части парка в Министерство культуры и фонды.

Uus Sild получил пока средства только на первую часть проекта - на обучение целевой группы, то есть людей которые будут разбивать городской сад, поддерживать его развитие. Некоммерческая организация планирует имеенно сад, зеленые насаждения в котором, прежде всего, цветы будут каждый год обновляться.

ЕФимов отмечает, что большая часть финансирования поступит из горбюджета, и то, что проект обещает получиться дорогостоящим, опять же заставляет делить эти затраты на несколько лет.

Вероятно, работам над созданием парка будут предшествовать археологические исследования, так как пустырь находится в исторической части Нарвы и наверняка земля скрывает много интересного и важного. Александр Ефимов, впрочем, допускает, что в случае создания парка Департамент защиты памятников старины все-таки не будет настаивать на масштабных раскопках, которые могут существенно увеличить время реализации проекта.

"Так или иначе мы, разумеется, будем изучать этот вопрос совместно с чиновниками департамента", - говорит Ефимов.

При том, что будущий нарвский парк EV100 - скромным подарком к юбилею Эстонии называть сложно, в том, что Нарва и Ида-Вирумаа в целом делают сравнительно мало подарков республике по случаю круглой даты. На данный момент, лишь 15 подарков из 400 со всей Эстонии приходятся на Нарву и Ида-Вирумаа.

Власти Нарвы призывают все учреждения и организации, намеревающиеся приурочить свои большие и малые мероприятия к 100-летию Республики, обязательно регистрировать их в разделах «событие» или «подарок» на сайте www.ev100.ee, в зависимости от рода мероприятия. "Даже если организаторам пока неизвестны точные даты проведения мероприятия или точный размер подарка, регистрация имеет смысл", обращают внимание руководители города.