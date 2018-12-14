Нарва, открытая Эстонии и миру

Перефразируя автора — ”Статья Аллика в Eesti Päevaleht … Для кого?”. Уж точно не для жителей Нарвы, поскольку отзывы от местных были очень теплыми и позитивными: залы полные, все благодарят за то, что в Нарве, наконец, появился столь качественный театр, а местная молодежь ощущает, будто находится в Петербурге со всем его культурным многообразием.

Перед представлением современного финского цирка мы провели среди публики опрос по поводу ожиданий относительно Vaba Lava. Большинство посетителей были местными, и в основном молодыми. Инновационные и интересные представления, разнообразные культурные мероприятия, благоприятную среду для проведения досуга и чтобы Нарва не оставалась в стороне от всеобщей жизни. Именно это Vaba Lava в качестве открытой платформы и планирует предлагать жителям Нарвы и Ида-Вирумаа.

Жаль, что театрал Аллик не ознакомился с принципами функционирования Vaba Lava. Vaba Lava — это уникальная модель нового типа на театральном ландшафте Эстонии и Европы. Это открытая платформа с двумя театральными центрами для гастрольных спектаклей, премьер, концертов, семинаров и тому подобного. В нашей кураторской программе имеются постановки от нескольких восходящих звезд Эстонии и Европы, признанных на европейском уровне (Яан Мартенс и Лукас Донт, Дорис Ульрих, Армел Руссе, Жюльен Госселин и другие). В сезон Vaba Lava в Таллинне будет посещать более 70 000 человек. Как и в Таллинне, Vaba Lava в Нарве будет показывать премьеры и предлагать местным и иностранным организаторам культурных мероприятий залы для проведения театральный и культурных мероприятий.

Это и есть открытий мир, частью которого хотят быть нарвитяне.

Риторика Аллика, будто бы в Нарве надо говорить лишь на русском языке, а не на эстонском, английском или любом другом, будто нарвитянам не обязательно наслаждаться культурной жизнью Эстонии и мира, в современном глобальном мире удивляет. Жители Нарвы уже давно готовы быть частью Эстонии и остального мира. Они открыты инновациям. Так давайте предоставим им эту возможность!