Нарва, открытая Эстонии и миру

Нарвитяне давно готовы быть частью Эстонии и остального мира, они открыты инновациям, пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht руководитель Vaba Lava Кристийна Рейдолв.
Нарвский театральный центр Vaba Lava начал на полных парах: с момента открытия 1 декабря в рамках недели театрального искусства культурные мероприятия посетили 2700 человек. Для вовлечения в деятельность Vaba Lava в рамках недели театрального искусства на мероприятия были приглашены партеры и жители Нарвы и Ида-Вирумаа.
Театрал Яак Аллик спросил в Eesti Päevaleht: „Театр в Нарве …Для кого?” Аллик утверждает, что местные не станут посещать Нарвский театральный центр и что их даже не поблагодарили на торжественном открытии. Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности.: местных на состоявшихся в рамках недели театрального искусства мероприятиях было, действительно, много и, конечно же, на открытии благодарность была выражена всем, а как иначе? Плата за аренду для ”Ильмарине” также не увеличилась. В связи с финансовыми трудностями, которые испытывает ”Ильмарине”, мы были готовы снизить установленную в заключенном два года назад договоре арендную плату, но в итоге в рамках компромисса было принято решение, что ”Ильмарине” будет давать в Vaba Lava представления, арендуя помещения по мере необходимости.
Отзывы местных хорошие
Перефразируя автора — ”Статья Аллика в Eesti Päevaleht … Для кого?”. Уж точно не для жителей Нарвы, поскольку отзывы от местных были очень теплыми и позитивными: залы полные, все благодарят за то, что в Нарве, наконец, появился столь качественный театр, а местная молодежь ощущает, будто находится в Петербурге со всем его культурным многообразием.
Перед представлением современного финского цирка мы провели среди публики опрос по поводу ожиданий относительно Vaba Lava. Большинство посетителей были местными, и в основном молодыми. Инновационные и интересные представления, разнообразные культурные мероприятия, благоприятную среду для проведения досуга и чтобы Нарва не оставалась в стороне от всеобщей жизни. Именно это Vaba Lava в качестве открытой платформы и планирует предлагать жителям Нарвы и Ида-Вирумаа.
Жаль, что театрал Аллик не ознакомился с принципами функционирования Vaba Lava. Vaba Lava — это уникальная модель нового типа на театральном ландшафте Эстонии и Европы. Это открытая платформа с двумя театральными центрами для гастрольных спектаклей, премьер, концертов, семинаров и тому подобного. В нашей кураторской программе имеются постановки от нескольких восходящих звезд Эстонии и Европы, признанных на европейском уровне (Яан Мартенс и Лукас Донт, Дорис Ульрих, Армел Руссе, Жюльен Госселин и другие). В сезон Vaba Lava в Таллинне будет посещать более 70 000 человек. Как и в Таллинне, Vaba Lava в Нарве будет показывать премьеры и предлагать местным и иностранным организаторам культурных мероприятий залы для проведения театральный и культурных мероприятий.
Это и есть открытий мир, частью которого хотят быть нарвитяне.
Риторика Аллика, будто бы в Нарве надо говорить лишь на русском языке, а не на эстонском, английском или любом другом, будто нарвитянам не обязательно наслаждаться культурной жизнью Эстонии и мира, в современном глобальном мире удивляет. Жители Нарвы уже давно готовы быть частью Эстонии и остального мира. Они открыты инновациям. Так давайте предоставим им эту возможность!